México

Fuerza Regida en la CDMX: nuevas fechas, precios de boletos y cuándo inicia la venta general

La agrupación llevará su gira This Is Our Dream Tour al Palacio de los Deportes en febrero de 2027 y amplía su paso por la capital mexicana

Fuerza Regida attends the 2026 MTV Video Music Awards in Los Angeles, California, US, September 27, 2026. REUTERS/Caroline Brehman
Fuerza Regida attends the 2026 MTV Video Music Awards in Los Angeles, California, US, September 27, 2026. REUTERS/Caroline Brehman
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Fuerza Regida volverá a encontrarse con sus seguidores de la Ciudad de México como parte del This Is Our Dream Tour. Después de que las primeras fechas registraran localidades agotadas durante la Preventa Banamex, la agrupación anunció dos nuevas presentaciones para febrero de 2027.

Las nuevas fechas serán el 4 y 6 de febrero de 2027, ambas en el Palacio de los Deportes. Con esto, la agrupación tendrá cuatro conciertos programados en este recinto, luego de que las presentaciones del 3 y 5 de febrero quedaran marcadas como preventa SOLD OUT.

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La agrupación abrió así una nueva oportunidad para quienes no alcanzaron boletos en las primeras fechas de su gira por México.

Fuerza Regida suma cuatro fechas en el Palacio de los Deportes

Fuerza Regida - (Ocesa)
Fuerza Regida - (Ocesa)

El calendario de Fuerza Regida en la Ciudad de México comenzará el 3 de febrero de 2027, fecha que aparece como Preventa SOLD OUT. Un día después, el grupo regresará al Palacio de los Deportes para una nueva presentación, ahora correspondiente a la fecha adicional anunciada.

La actividad continuará el 5 de febrero, nuevamente con una fecha que aparece como Preventa SOLD OUT. Para cerrar esta serie de conciertos en la capital, la agrupación ofrecerá una cuarta presentación el 6 de febrero, también incorporada como nueva fecha.

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De esta manera, el This Is Our Dream Tour tendrá cuatro noches en el Palacio de los Deportes. La ampliación de la agenda ocurrió después de la respuesta registrada durante la Preventa Banamex, que llevó a la incorporación de las presentaciones adicionales.

Los precios de los boletos para Fuerza Regida en el Palacio de los Deportes quedaron distribuidos de acuerdo con la zona del recinto:

  • Nivel B: 4 mil 429.20 pesos.
  • Pista: 2 mil 827.25 pesos.
  • Nivel C: 2 mil 331.25 pesos.
  • Nivel D: mil 587.25 pesos.
  • Nivel E: mil 227.50 pesos.

Estos montos corresponden a los precios anunciados para las localidades y contemplan los cargos por servicio

Estos son los paquetes VIP y sus precios

Fuerza Regida attends the 2026 MTV Video Music Awards in Los Angeles, California, US, September 27, 2026. REUTERS/Caroline Brehman
Fuerza Regida attends the 2026 MTV Video Music Awards in Los Angeles, California, US, September 27, 2026. REUTERS/Caroline Brehman

Como ocurrió con las primeras fechas, se espera que estos mismos paquetes VIP estén disponibles para los nuevos conciertos confirmados de Fuerza Regida el 3 y 5 de febrero de 2027. Todos incluyen gafete, lanyard, regalo exclusivo, compra anticipada de mercancía, fotografía con fondo VIP y registro especial.

La oferta contempla cuatro alternativas, con precios de entre $8,289.50 y $23,028. El 111Xpantia VIP, el más costoso, incluye boleto en primeras filas, acceso a un lounge antes del espectáculo, dos bebidas, actividades y una fotografía grupal con integrantes seleccionados de la agrupación. JOP no participa en esa dinámica.

El paquete Mejalo VIP, con un precio de $19,494, también contempla una fotografía grupal y otros beneficios, aunque no incluye el acceso al lounge. Por su parte, TQM Oro cuesta $9,084.25 y permite el ingreso anticipado a Pista, mientras que TQM Plata, de $8,289.50, ofrece un asiento reservado en la sección B.

Fuerza Regida mantiene su peso en el regional mexicano

Fuerza Regida poses at the red carpet during the 68th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California, U.S., February 1, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni
Fuerza Regida poses at the red carpet during the 68th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California, U.S., February 1, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

La expansión de estas fechas refleja la capacidad de convocatoria que Fuerza Regida ha construido dentro del regional mexicano contemporáneo. La agrupación forma parte de una generación que ha llevado los sonidos regionales hacia nuevas audiencias y ha convertido sus presentaciones en uno de los principales espacios para conectar con sus seguidores.

Su presencia en escenarios de gran formato también muestra el alcance que ha adquirido el grupo dentro de la escena musical. En esta ocasión, cuatro fechas en el Palacio de los Deportes forman parte de una misma gira, con dos presentaciones iniciales que agotaron la preventa y dos nuevas oportunidades para el público capitalino.

La preventa para las nuevas fechas está disponible desde este 1 de octubre a las 11:00 horas, mientras que la venta general comenzará el 2 de octubre a las 11:00 horas mediante Ticketmaster. Banamex también contempla tres meses sin intereses para compras superiores a 3 mil pesos con tarjeta de crédito. Con estas nuevas presentaciones, Fuerza Regida amplía su paso por la Ciudad de México y prepara cuatro noches consecutivas dentro de su This Is Our Dream Tour.

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