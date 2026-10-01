Juez ordena el congelar cuentas bancarias del Club Puebla por hasta 223 millones de pesos

Se espera que los dueños del club puedan emitir una postura más adelante. (Crédito: Denis Poroy-Imagn Images)

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El Club Puebla enfrenta uno de los pasajes más oscuros y delicados fuera de las canchas en su historia reciente. En un fallo de severas implicaciones financieras para la institución de la Liga MX, el Juzgado Primero Especializado en Materia Civil y Extinción de Dominio del Estado de Puebla emitió una orden judicial de aseguramiento y congelamiento de las cuentas bancarias, inversiones y activos financieros de la empresa que administra al equipo, hasta por un monto de 223.6 millones de pesos, de acuerdo con investigaciones del medio Grada.

La medida cautelar, dictada dentro del expediente 611/2026, sacudió los cimientos de la entidad camotera al dejar en vulnerabilidad la operatividad inmediata del club en pleno desarrollo del Torneo Apertura 2026.

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La resolución ordena girar oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como a diversas instituciones financieras, para garantizar el resguardo de los fondos mientras se desahoga el litigio principal.

La cantidad rebasa los 200 millones de pesos. (Crédito: Dustin Safranek-Imagn Images)

¿Cuál fue el origen del conflicto?

El embrollo jurídico que hoy mantiene contra las cuerdas a la directiva enfranjada tiene sus raíces en un prolongado diferendo legal entre el empresario y exdueño del equipo, Ricardo Henaine Mezher, y la operadora actual vinculada a la cadena TV Azteca (Operadora de Escenarios Deportivos S.A. de C.V.).

El conflicto, que ha sumado diversos episodios en tribunales locales y federales a lo largo de los últimos años, gira en torno a la titularidad de los derechos de explotación, marcas, patentes y activos comerciales del club. De acuerdo con los documentos judiciales revelados en la prensa local, Henaine promovió este juicio exigiendo una indemnización económica por concepto de daños y perjuicios derivados del uso y gestión de la franquicia.

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Para que el juzgado concediera la medida de congelamiento de cuentas por 223.6 millones de pesos, el empresario promovente tuvo que exhibir una garantía o fianza ante la autoridad judicial superior a los 22 millones de pesos. Esta caución tiene como objetivo responder por los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir la empresa operadora en caso de que la demanda principal no prospere al término del juicio.

Demandante: Ricardo Henaine Mezher (expropietario del club).

Entidad afectada: Operadora de Escenarios Deportivos S.A. de C.V. (administradora del Club Puebla).

Monto del embargo cautelar: Hasta 223.6 millones de pesos mexicanos ($223,600,000 MXN).

Garantía exhibida por el demandante: Más de 22 millones de pesos ($22,000,000 MXN).

Juzgado interviniente: Juzgado Primero Especializado en Materia Civil y Extinción de Dominio de Puebla.

El conflicto escaló hasta el exdueño del equipo. (X/ @ClubPueblaMX)

¿En qué consisten las medidas?

Es fundamental precisar la naturaleza legal del dictamen emitido por el juez Rogelio Pérez Sánchez. Expertos en derecho mercantil y deportivo coinciden en que la resolución constituye una medida cautelar o providencia precautoria, por lo que no representa bajo ninguna circunstancia una sentencia definitiva sobre el fondo de la controversia ni declara la existencia consumada de la deuda por la cantidad reclamada.

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El propósito central de una medida de esta índole es “congelar” los activos de la parte demandada para asegurar que, en el supuesto de que el fallo final resulte favorable al actor, existan bienes o capital suficiente para cubrir el pago estipulado.

Sin embargo, en el terreno práctico, la inmovilización de fondos de este calibre restringe de inmediato la liquidez de la institución. Las consecuencias operativas de un congelamiento prolongado podrían impactar directamente en:

Cumplimiento de nóminas: pagos a futbolistas, cuerpo técnico, personal administrativo y empleados del Estadio Cuauhtémoc. Proveedores y logística: gastos operativos de viajes, concentraciones, boletaje, seguridad y mantenimiento. Obligaciones con la Liga MX: cumplimiento de las regulaciones financieras y de Fair Play exigidas por los organismos rectores del fútbol mexicano.

Fuentes cercanas a la institución han señalado que el equipo legal de la Franja trabaja a marchas forzadas para promover recursos de amparo e incidentes de levantamiento de suspensión, buscando descongelar los recursos operativos necesarios para garantizar el funcionamiento cotidiano del equipo.

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El proceso continuará en los próximos días. (Crédito: Denis Poroy-Imagn Images)

Ya hay un antecedente con el Puebla

No es la primera vez que la franquicia poblana se ve envuelta en litigios por la propiedad del club o por cuestiones de marcas y derechos de transmisión. La afición de la Angelópolis, resentida por los altibajos administrativos de las últimas décadas, ha expresado su profunda preocupación en redes sociales ante la posibilidad de que este pleito legal comprometa la estabilidad institucional o desencadene sanciones por parte de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) si llegaran a presentarse adeudos salariales.

Mientras el expediente 611/2026 sigue su cauce en los tribunales poblanos, la dirigencia del equipo deberá destrabar de forma urgente las restricciones financieras para evitar que la disputa legal con Ricardo Henaine termine por paralizar las actividades de la Franja tanto dentro como fuera de la cancha.

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