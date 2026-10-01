México

Beca Rita Cetina 2026: este sería el calendario de pagos de octubre para los beneficiarios

Los depósitos del programa se realizan cada dos meses, de manera ordenada según la primera letra de la CURP de cada participante

Los pagos de la Beca Rita Cetina comenzaron a distribuirse este lunes 1 de junio (X@Julio_LeonT)
Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán su próximo depósito en octubre. Aunque el calendario oficial aún no ha sido publicado, ya circula una agenda tentativa sobre la posible distribución de los recursos. (X@Julio_LeonT)
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Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán su próximo depósito en octubre. Aunque el calendario oficial aún no ha sido publicado, ya circula una agenda tentativa sobre la posible distribución de los recursos.

Los depósitos del programa se realizan cada dos meses, de manera ordenada según la primera letra de la CURP de cada participante, mediante la tarjeta del Banco Bienestar. Los pagos cubren los 10 meses del ciclo escolar, sin incluir julio ni agosto debido al periodo vacacional. Este año, el apoyo para los alumnos inscritos a la beca es de 1,900 pesos, además, cada padre de familia recibe 700 pesos adicionales por cada estudiante extra que tenga registrado.

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Una mujer presenta información sobre la Beca Rita Cetina, un programa de apoyo para la educación primaria en México. La presentadora muestra un documento oficial con los logotipos del Gobierno de México y Beca Bienestar. El contenido es de naturaleza informativa, abordando preguntas y puntos importantes relacionados con el proceso de la beca para hijos e hijas en educación primaria. La mujer viste un suéter blanco y negro con patrones geométricos y tiene dos trenzas.

Calendario tentativo de pagos de la Beca Rita Cetina

De acuerdo con el calendario tentativo, la entrega de recursos podría iniciar el lunes 5 de octubre para los alumnos cuyo primer apellido comience con las letras A y B.

Los depósitos concluirían el viernes 16 de octubre con los beneficiarios cuya CURP inicie con las letras T, U, V, W, X, Y o Z.

Calendario tentativo de pagos Beca Rita Cetina

  • Lunes 5 de octubre : apellidos con iniciales A, B.
  • Martes 6 de octubre: apellidos con iniciales C.
  • Miércoles 7 de octubre: apellidos con iniciales D, E, F.
  • Jueves 8 de octubre: apellidos con iniciales G.
  • Viernes 9 de octubre: apellidos con iniciales H, I, J, K, L.
  • Lunes 12 de octubre: apellidos con iniciales M.
  • Martes 13 de octubre: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.
  • Miércoles 14 de octubre: apellidos con iniciales R.
  • Jueves 15 de octubre: apellidos con iniciales S.
  • Viernes 16 de octubre: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

Por ahora, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales que son La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y Julio León, titular de la dependencia.

La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)
La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)

Formas de comprobar el depósito

El procedimiento para confirmar la llegada del pago es sencillo y está disponible en varias modalidades. Los beneficiarios pueden consultar el saldo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o revisar la aplicación móvil del banco.

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También está habilitado el Buscador de Estatus en la web oficial, donde basta con ingresar la CURP para consultar el estado del depósito. Además, existe la opción de llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, o comunicarse a la línea de atención 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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Impacto social de la beca

La Beca Rita Cetina cuenta con más de 15 millones de beneficiarios en el país, de acuerdo con Julio León, titular del programa. El apoyo busca fortalecer la permanencia escolar de estudiantes de educación básica y reducir la carga económica de las familias.

El programa representa una inversión anual cercana a 83,000 millones de pesos. Los recursos se destinan a respaldar a millones de alumnos, con prioridad para quienes estudian en escuelas públicas.

Beca Rita Cetina 2026: monto confirmado para el primer pago de enero (Foto: Cortesía)
Beca Rita Cetina 2026: monto confirmado para el primer pago de enero (Foto: Cortesía)

Julio León sostiene que el alcance social de la beca se extiende a las familias de los beneficiarios, al aportar recursos para gastos relacionados con la educación. El programa forma parte de la estrategia federal de apoyos directos para estudiantes.

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