Teniente de la Marina desapareció hace nueve meses en Veracruz: su vehículo fue encontrado cuatro días después en Puebla

El marino desapareció hace nueve meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A casi nueve meses de la desaparición del teniente activo de la Marina Iván Daniel Robles Guillermo, su familia mantiene la búsqueda y exige a las autoridades acelerar las investigaciones para establecer su paradero.

El teniente, de 44 años de edad, desapareció después de salir del puerto de Veracruz, donde radica, con dirección a Valle de Bravo, Estado de México, el pasado 7 de enero. Desde esa fecha, sus familiares no han tenido información que permita establecer dónde se encuentra.

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La desaparición dio lugar a una investigación en Puebla debido a que, días después de que se perdió contacto con el marino, su vehículo fue localizado en las inmediaciones del municipio de Amozoc.

De acuerdo con sus familiares, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP) abrió la carpeta de investigación 046/2026, mediante la cual se han realizado diligencias encaminadas a localizar al teniente.

Localizan su vehículo cuatro días después

Uno de los principales elementos con los que cuentan las autoridades para reconstruir los últimos movimientos de Robles Guillermo es el hallazgo de su automóvil.

(Facebook Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz)

Cuatro días después de su desaparición, el vehículo fue localizado en una brecha cercana a Amozoc, Puebla. Durante las diligencias realizadas en el automóvil, elementos ministeriales encontraron algunas pertenencias del teniente, entre ellas un teléfono celular.

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El hallazgo del vehículo en una zona distinta a su punto de partida incrementó la incertidumbre entre sus familiares, quienes desde entonces esperan que las investigaciones permitan establecer qué ocurrió durante el trayecto y cuáles fueron sus últimos movimientos conocidos.

Hasta ahora, la Fiscalía estatal no ha informado públicamente cuáles son las líneas de investigación que sigue para esclarecer la desaparición del integrante activo de la Marina.

La familia, mientras tanto, continúa a la espera de información oficial que permita conocer si las autoridades han identificado algún indicio que conduzca a su localización.

Familia señala falta de una línea clara de investigación

Los familiares del teniente también señalaron que, hasta el momento, no existe una línea clara de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), aunque la ficha de búsqueda de Iván Daniel Robles Guillermo permanece activa.

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Ante la falta de información sobre su paradero, sus familiares han decidido mantener una estrategia propia de búsqueda de manera paralela a las acciones emprendidas por las autoridades.

La familia ha reiterado su esperanza de encontrarlo y pidió que las instituciones encargadas del caso refuercen y aceleren las labores de investigación y localización.

La desaparición de Robles Guillermo ocurre mientras distintas autoridades mantienen mecanismos de búsqueda para personas cuyo paradero se desconoce. En su caso, el hecho de que se trate de un teniente activo de la Marina y que su vehículo haya sido encontrado días después en una brecha de Amozoc forma parte de los elementos que deberán ser esclarecidos durante la investigación.

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Hasta el momento, no se ha informado públicamente que el teniente haya sido localizado, ni se han dado a conocer detalles sobre su posible ubicación.

La familia permanece a la espera de avances y continúa con la búsqueda por sus propios medios, mientras la carpeta de investigación permanece abierta.