Regresaron a su antigua escuela para vengarse: quiénes son los exalumnos detenidos tras la tragedia en secundaria de Torreón

La agresión ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana en la Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, en Torreón, Coahuila; la subdirectora murió y tres personas resultaron heridas, entre ellas dos estudiantes. (Crédito: redes sociales)

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Dos hermanos de 18 años fueron detenidos como probables responsables del ataque ocurrido este jueves en la Secundaria Número 13 del ejido La Unión, en Torreón, donde la subdirectora del plantel murió y cuatro personas resultaron heridas.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que los detenidos son exalumnos de la escuela y que, de manera preliminar, la investigación apunta a que tenían “resentimiento” contra el plantel. El funcionario señaló que el móvil todavía debe establecerse con las declaraciones ministeriales y los peritajes.

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La agresión afectó inicialmente a personal administrativo y posteriormente a alumnos, de acuerdo con los primeros datos proporcionados por la Fiscalía. Entre los cuatro lesionados hay dos estudiantes y uno de ellos se encuentra grave.

Fernández Montañez descartó por ahora el uso de armas de fuego. Explicó que las primeras diligencias apuntan al empleo de armas blancas y objetos similares a petardos, aunque los peritajes deberán determinar qué objetos fueron utilizados durante la agresión.

Los dos jóvenes quedaron bajo custodia y fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial. La Fiscalía deberá determinar la participación individual de cada uno, reconstruir la secuencia de la agresión y establecer formalmente el móvil.

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El fiscal Federico Fernández Montañez señaló que, de manera preliminar, no había indicios de armas de fuego y que los peritajes apuntaban al uso de armas blancas y objetos similares a petardos. (Crédito: redes sociales)

Quiénes son los dos detenidos

Los probables responsables son dos hermanos de 18 años que anteriormente estudiaron en la Secundaria Número 13. Su vínculo con el plantel forma parte de las líneas de investigación de la Fiscalía para establecer por qué regresaron a la escuela y qué motivó la agresión.

El fiscal señaló que los primeros elementos apuntan a sentimientos contra el plantel, pero evitó presentar esa circunstancia como una conclusión definitiva. La investigación tendrá que establecer si ese antecedente explica la agresión y cuál fue la participación de cada detenido.

Hasta el momento, las autoridades no han informado que exista una resolución judicial sobre su situación jurídica. Ambos permanecen a disposición de la autoridad ministerial mientras avanzan las primeras diligencias.

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El fiscal del estado, Federico Fernández Montañez, informó que los agresores eran exalumnos de la escuela secundaria. (Redes sociales X/@martin_warrior1)

Qué se sabe sobre las armas utilizadas

Durante los primeros minutos de la emergencia circularon versiones sobre un ataque con armas de fuego. Sin embargo, esa información fue posteriormente matizada por la Fiscalía: el fiscal general señaló que no existen indicios de armas de fuego —hasta el cierre de esta nota informativa—.

La investigación se concentra en armas blancas y objetos que podrían ser similares a petardos. Los peritos deberán determinar la naturaleza de esos objetos y establecer qué ocurrió dentro del plantel durante la agresión.

El ataque ocurrió durante las actividades escolares

El ataque ocurrió durante la mañana del jueves en la escuela ubicada en el ejido La Unión. De acuerdo con información recabada en el lugar, estudiantes y personal del plantel fueron resguardados mientras policías y cuerpos de emergencia atendían la situación.

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La escuela cuenta con alrededor de 210 alumnos y, según el prefecto citado por medios locales, ese día habían acudido aproximadamente 170 estudiantes debido a las condiciones meteorológicas.

La presencia de estudiantes dentro del plantel llevó a las autoridades a establecer un perímetro de seguridad y mantener bajo resguardo a quienes permanecían en las instalaciones. Familiares acudieron al exterior de la secundaria mientras se desarrollaba el operativo.

Elementos de seguridad estatal y municipal establecieron un perímetro alrededor del plantel mientras peritos y agentes ministeriales trabajaban en la recolección de indicios. (Crédito: Reuters)

El Gabinete de Seguridad expresó sus condolencias

Además de determinar el móvil, la Fiscalía deberá precisar la mecánica de la agresión, identificar los objetos utilizados y establecer la responsabilidad que corresponde a cada uno de los detenidos.

El Gabinete de Seguridad informó que mantiene coordinación con las autoridades de Coahuila y Torreón para contribuir al esclarecimiento de los hechos y expresó sus condolencias por la muerte de la integrante del personal educativo.

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Gabinete de Seguridad expresó su solidaridad con la comunidad educativa. (Crédito: Gabinete de Seguridad)

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, asegura que llegará “hasta las últimas consecuencias”

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, expresó sus condolencias a la familia de la persona fallecida y a la comunidad educativa, y aseguró que se llegará “hasta las últimas consecuencias” para aplicar la ley a quienes resulten responsables. También instruyó a las secretarías de Gobierno, Educación y Seguridad Pública a mantener atención permanente en Torreón y coordinación con la Fiscalía estatal.

La Secretaría de Educación Pública también lamentó el fallecimiento de la docente y señaló que brindará acompañamiento institucional a los integrantes de la comunidad escolar, mientras continúan las investigaciones y las autoridades determinan responsabilidades.

Cronología del ataque: alrededor de las 8:30 horas

Dos jóvenes de 18 años ingresaron a la Secundaria General Número 13, en el ejido La Unión, durante el cambio entre la segunda y tercera clase. El prefecto Héctor Rodríguez relató que las primeras detonaciones se escucharon en el área de los baños y que, al percatarse de lo ocurrido, el personal comenzó a resguardar a los alumnos dentro de los salones. La escuela tiene una matrícula de aproximadamente 210 estudiantes, aunque ese jueves asistieron alrededor de 170 debido a las lluvias.

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En los primeros minutos, alumnos refugiados en las aulas

Los alumnos buscaron refugio en las aulas mientras la agresión se extendía dentro del plantel. Un estudiante contó posteriormente que, durante el cambio de clases, escucharon un grito que describió como “¡Primer aviso!” y después un mensaje dirigido contra las mujeres. El mismo alumno aseguró que un profesor de español fue atacado con un arma blanca. Este relato corresponde al testimonio del estudiante y no ha sido presentado por la Fiscalía como una reconstrucción oficial de la agresión.

Ataque contra personal administrativo

Los agresores atacaron primero a integrantes del personal administrativo. El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, confirmó que la subdirectora murió durante esa primera agresión. También informó que otras tres personas resultaron heridas, entre ellas dos alumnos, uno de los cuales se encontraba grave.

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Tras la agresión, autoridades estatales y municipales acordonaron la zona para preservar la escena y permitir el desarrollo de las investigaciones. (Crédito: redes sociales)

La emergencia provocó la movilización de policías, cuerpos de auxilio y personal de la Fiscalía. Los alumnos permanecieron dentro del plantel mientras las autoridades establecían un perímetro de seguridad y familiares comenzaron a concentrarse en el exterior de la escuela.

Alrededor de las 8:40 horas:

Vecinos de la zona participaron en la detención de los dos jóvenes y posteriormente los entregaron a elementos de la Policía Municipal, según los reportes difundidos desde el lugar por medios locales. Los primeros informes manejaron versiones contradictorias sobre su edad y su relación con la escuela, pero posteriormente la Fiscalía confirmó que ambos tienen 18 años y son hermanos.

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Los dos jóvenes fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial. La Fiscalía confirmó que ambos habían sido alumnos de la Secundaria Número 13 y que los primeros elementos de la investigación apuntaban a “sentimientos contra el plantel” como una posible explicación de la agresión. Fernández Montañez aclaró que el móvil todavía tendría que determinarse mediante las declaraciones ministeriales y las diligencias correspondientes.

Las primeras declaraciones oficiales:

El fiscal estatal descartó el uso de armas de fuego. Explicó que las primeras entrevistas hablaban de armas blancas y objetos similares a petardos, aunque todavía debían realizarse peritajes para determinar con precisión qué artefactos fueron utilizados.

Cerca del mediodía, la Secundaria Número 13 permanecía bajo resguardo de las autoridades mientras continuaban las entrevistas, peritajes y demás diligencias para reconstruir la agresión. El fiscal informó que se trasladaría a Torreón para supervisar personalmente las investigaciones, mientras autoridades estatales, municipales y educativas mantenían coordinación en el lugar.

Al corte de las 12:00 horas:

El saldo confirmado por la Fiscalía era de una subdirectora fallecida y, al menos, tres personas heridas, entre ellas dos estudiantes; uno de ellos reportado grave. Los dos detenidos permanecían bajo custodia ministerial y el móvil continuaba en investigación.