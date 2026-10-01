México

Seguirá en prisión Irving “N”, identificado como uno de los presuntos líderes de “Los Tanzanios” en CDMX

La Fiscalía capitalina detalló que el imputado y otros dos hombres fueron detenidos en Benito Juárez tras una persecución, luego de que intentaran sobornar a los policías que les marcaron el alto

Detenido de Los Tanzanios en CDMX
Foto: SSC
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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) obtuvo la vinculación a proceso de Irving “N”, identificado como uno de los presuntos líderes del grupo delictivo Los Tanzanios. Un juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por delitos contra la salud, cohecho y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lo detuvieron el 22 de septiembre junto con Eduardo “N”, alias “Lalo el Perico”, y Edgar “N”, durante un recorrido de vigilancia en la alcaldía Benito Juárez. Los tres habrían ofrecido dinero a los policías para evitar su detención, después de que estos hallaran un arma de fuego y distintos narcóticos en la camioneta en la que viajaban.

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Irving “N” enfrenta prisión preventiva por delitos contra la salud y cohecho

El agente del Ministerio Público presentó entrevistas a los policías aprehensores y dictámenes periciales en fotografía, química y balística como datos de prueba. Con ese material, la autoridad judicial vinculó a proceso a Irving “N” por delitos contra la salud, cohecho y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

El juez de control fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria. Durante ese periodo, Irving “N” permanecerá recluido bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Irving "N", identificado como uno de los presuntos líderes de Los Tanzanios, fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva. (Fiscalía CDMX)
Irving "N", identificado como uno de los presuntos líderes de Los Tanzanios, fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva. (Fiscalía CDMX)

Eduardo “N” y Edgar “N” también recibieron la vinculación a proceso, aunque por un catálogo menor de delitos. A ambos se les imputaron delitos contra la salud y cohecho, sin la acusación adicional por portación de arma de fuego que sí enfrenta Irving “N”.

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La Fiscalía CDMX detalló que Irving “N” fue quien portaba el arma asegurada durante el recorrido policial. Esa circunstancia explicaría la diferencia en los cargos que la autoridad judicial determinó para cada uno de los tres imputados.

Los tres detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público una vez que concluyó la inspección del vehículo. A partir de ese momento, la carpeta de investigación incorporó tanto los indicios materiales como las entrevistas realizadas a los elementos policiales.

La detención ocurrió el 22 de septiembre en calzada de Tlalpan, Benito Juárez

Elementos de la SSC realizaban recorridos de vigilancia sobre calzada de Tlalpan, en la colonia Moderna, cuando observaron una camioneta con tres tripulantes. Irving “N” viajaba como copiloto y, según la investigación, sostenía un arma de fuego a la vista de los uniformados.

Detenido "El Irving" de Los Tanzanios en CDMX
Foto: SSC

Los policías marcaron el alto al vehículo ante esa situación. El conductor aceleró la marcha, por lo que la unidad fue interceptada metros más adelante sobre la misma vialidad.

Durante la inspección del vehículo, los policías aseguraron un arma de fuego calibre nueve milímetros con cuatro cartuchos útiles. También encontraron 654.1 gramos de marihuana, 20.5 gramos de cocaína y 8.7 gramos de metanfetamina.

Los uniformados aseguraron además cuatro teléfonos celulares y mil pesos en efectivo que portaban los tres ocupantes. La camioneta en la que viajaban quedó igualmente asegurada como parte de la carpeta de investigación.

Frente a esa inspección, Irving “N” habría ofrecido 10 mil pesos a los policías para que lo dejaran libre. Eduardo “N” y Edgar “N” habrían manifestado, por su parte, que podían reunir 30 mil pesos con el mismo propósito.

Detenido "El Irving" de Los Tanzanios en CDMX
Foto: SSC

Los Tanzanios operan en Iztapalapa e Iztacalco con extorsión y narcomenudeo

Trabajos de inteligencia y el cruce de información permitieron identificar a Irving “N” como uno de los presuntos líderes de Los Tanzanios. Este grupo delictivo opera principalmente en las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco.

La Fiscalía CDMX relacionó a esta célula con extorsión, secuestro, cobro de piso y narcomenudeo. Esa identificación se sumó a los elementos reunidos durante la detención de los tres imputados en Benito Juárez.

Con los datos de prueba integrados, la Fiscalía CDMX llevó el caso ante un juez de control en una audiencia celebrada el 30 de septiembre. La autoridad judicial resolvió la vinculación a proceso de Irving “N”, Eduardo “N” y Edgar “N” en esa misma sesión.

La dependencia capitalina señaló que continuará las investigaciones contra grupos delictivos vinculados con delitos de alto impacto. El objetivo declarado consiste en esclarecer los hechos e identificar a quienes participan en ellos.

Parte posterior del torso de un hombre con camiseta verde y las manos esposadas a la espalda.
Un hombre bajo custodia policial permanece de pie con las manos esposadas a la espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En apego al Código Nacional de Procedimientos Penales, la Fiscalía CDMX precisó que las personas mencionadas se consideran inocentes mientras no exista una sentencia firme. Esa condición regirá durante todas las etapas del procedimiento penal en curso contra los tres imputados.

El plazo de un mes fijado para el cierre de la investigación complementaria determinará los siguientes pasos del proceso. Durante ese lapso, la Fiscalía CDMX deberá reunir los elementos adicionales necesarios para sostener la acusación ante el tribunal correspondiente.

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