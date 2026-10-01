De Christian Nodal a Marc Anthony: EEUU sanciona a promotora de conciertos por nexos con La Mayiza del Cártel de Sinaloa

La red empresarial de El Mayito Flaco tocaría también a una promotora de conciertos. (Redes sociales/DEA)

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Conciertos y Espectáculos Inhouse, promotora que llevó a Christian Nodal, Ricky Martin y Marc Anthony a los escenarios de Baja California, aparece entre las 25 empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”.

La compañía es propiedad de Marco Antonio Moreno Gómez Santelices. El Tesoro documenta que este empresario opera “una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento” que, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), lava dinero para René Arzate García, “La Rana”, jefe de plaza de Tijuana.

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Conciertos y Espectáculos Inhouse, promotora que llevó a Christian Nodal, Ricky Martin y Marc Anthony a Baja California, aparece entre las 25 empresas sancionadas por Estados Unidos. (Captura de pantalla)

Junto con la promotora de conciertos, el Tesoro sancionó otras nueve empresas vinculadas al mismo operador. El caso se suma a una lista de sanciones anunciada este martes contra casi 50 personas, entre ellas el propio líder de Los Mayos, en un paquete que también alcanzó a funcionarios y operadores políticos de Baja California.

Quién es el empresario detrás de la promotora de conciertos

Marco Antonio Moreno Gómez Santelices se presenta públicamente como fundador y presidente de Grupo Marsan, un holding con negocios en seguridad privada, desarrollo inmobiliario y tecnología en Baja California. Desde ese perfil empresarial impulsó su participación como socio de In House Espectáculos, nombre comercial bajo el que opera Conciertos y Espectáculos Inhouse, S.A.P.I. de C.V.

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Su propietario, Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, es señalado por el Tesoro como operador de una red de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. (Tomada de https://marcosantelices.com/

Bajo la gestión de Moreno, la promotora encabezó la apertura de la Arena Valle de Guadalupe, recinto con capacidad para 10,000 personas inaugurado el 26 de mayo de 2024 con un concierto de Christian Nodal. En las semanas siguientes llegaron Carín León, el 8 de junio; Ricky Martin, el 21 de junio, como primer artista internacional del recinto; Banda MS, un día después, y Los Aguilar, el 27 de julio del mismo año.

La cartelera de 2024 sumó un concierto de Luis Miguel en septiembre, y continuó en noviembre con la presentación de Los Ángeles Azules.

Antes de la Arena Valle de Guadalupe, la empresa ya acumulaba una trayectoria consolidada en la región. En 2022, bajo el nombre In House Entretenimiento, organizó 27 espectáculos en Tijuana y Mexicali con artistas como Maná, Alejandro Fernández, Grupo Firme, Gloria Trevi, Belinda y Sin Bandera, de acuerdo con una nota publicada por el semanario Zeta.

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El último concierto antes de las sanciones se hizo con fondos ambientales en disputa

Marc Anthony (Captura de pantalla)

Marc Anthony se presentó en octubre de 2025 en el Campo de Polo Todos Santos del Valle de Guadalupe, evento que la propia cuenta de Facebook de la promotora describió como una “gran verbena” y que marcó, hasta ahora, la última actividad pública documentada de In House Espectáculos antes de las sanciones.

El concierto no se concretó sin oposición. La asociación civil “Por un Valle de Verdad” exigió públicamente suspender la presentación, al denunciar irregularidades en los permisos de uso de suelo y riesgos de contaminación auditiva y afectación ecológica en los predios del Valle de Guadalupe. El colectivo señaló directamente a Moreno como organizador del evento.

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Pese a la controversia, la presentación se realizó conforme a lo programado. En redes sociales, la promotora acumula 36,000 seguidores en Facebook, aunque su última publicación data del 31 de diciembre de 2025, un mensaje de Año Nuevo que no hace referencia a nuevos eventos programados para 2026.

La red de empresas que el Tesoro atribuye al mismo operador

(Crédito: Departamento del Tesoro de Estados Unidos)

El comunicado de la OFAC ubica a Moreno como asociado de Jesús González Lomelí, lavador de dinero de alto rango del Cártel de Sinaloa sancionado en septiembre de 2025, y lo vincula de forma directa con los hermanos Arzate García.

Entre las empresas designadas junto con la promotora de conciertos figuran Grupo Baja Fixer, Inteliproof Efficient —firma de seguridad privada con sede en Tijuana—, Capital Privado Baja y Capital Privado Bursátil, que operan comercialmente como “Private Equity Baja”, además de Wermak Publired, Holistic Wellwaves, Proyecto Alerta Verde y Videovigilancia Colaborativa.

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El Tesoro también designó en el mismo paquete a Carlos Villela Gómez Santelices, identificado como asociado de González con un perfil de negocios similar al de Moreno, así como a Jerónimo Javier Vera Ayala y Jorge Mario Vera Ayala, señalados por participar en el lavado de dinero y la operación de actividades del cartel en Tijuana a través de empresas conjuntas con González.

Las designaciones se hicieron bajo la Orden Ejecutiva 14059 y la Orden Ejecutiva 13224, enmendada, que facultan al Tesoro a bloquear activos y prohibir transacciones con personas y empresas que, de forma directa o indirecta, hayan prestado apoyo financiero, material o tecnológico al Cártel de Sinaloa.

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