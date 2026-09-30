México

DEA actualiza ficha de búsqueda de “El Mayito Flaco” tras sancionar a dos de sus redes en México: lo ubicaron en CDMX

El actual líder de Los Mayos es buscado por Estados Unidos desde 2014 al enfrentar cargos de narcotráfico

Ismael Zambada Sicairos, alias "Mayito Flaco", fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como el nuevo líder de la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa (OFAC/Departamento del Tesoro de Estados Unidos).
Ismael Zambada Sicairos, alias "Mayito Flaco", fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como el nuevo líder de la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa (OFAC/Departamento del Tesoro de Estados Unidos).
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La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) actualizó la ficha de búsqueda de Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, actual líder de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, y a quien sancionó este martes el Departamento de Justicia de Estados Unidos por sus actividades dentro del grupo criminal.

La oficina de San Diego compartió en sus redes sociales la ficha de búsqueda con una nueva fotografía del hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del cártel, en la que identificaron como su última ubicación la Ciudad de México; antes refería solo a México. Además, actualizaron su estatura a 1.80 metros y su peso a 81.64 kilogramos.

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“El Mayito Flaco” cuenta con acusaciones en el Distrito Sur de California desde julio de 2014 por conspiración para distribuir una sustancia controlada.

El Mayito Flaco ficha DEA
Ficha actualizada de "El Mayito Flaco". Foto: X/@DEASANDIEGODiv

Aunque se creía que Zambada Sicairos había nacido en el estado de Sinaloa al igual que su padre, la OFAC destapó que el líder criminal nació en la ciudad de Anaheim, California, Estados Unidos, en el año 1982, por lo que cuenta con la nacionalidad mexicana y estadounidense.

Además, reveló que en el año 2001 intentó ocultar sus vínculos con el Cártel de Sinaloa mediante un cambio de nombre en ese país, al intentar llamarse Francisco Sicairos Aispuro.

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Asumió el control luego de la detención de su padre en julio de 2024: actualmente mantiene una disputa con Los Chapitos

Se exhibe una fotografía del exlíder del Cártel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, siendo detenido por agentes federales, junto a una aeronave Beechcraft King Air —utilizada en julio de 2024 para trasladar a Estados Unidos a Zambada y a Joaquín Guzmán López, hijo del notorio narcotraficante "El Chapo" Guzmán— en el War Eagles Air Museum de Santa Teresa, Nuevo México (EE. UU.), el 9 de julio de 2026; el avión se encuentra allí en calidad de préstamo del FBI. REUTERS/Paul Ratje
Se exhibe una fotografía del exlíder del Cártel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, siendo detenido por agentes federales, junto a una aeronave Beechcraft King Air —utilizada en julio de 2024 para trasladar a Estados Unidos a Zambada y a Joaquín Guzmán López, hijo del notorio narcotraficante "El Chapo" Guzmán— en el War Eagles Air Museum de Santa Teresa, Nuevo México (EE. UU.), el 9 de julio de 2026; el avión se encuentra allí en calidad de préstamo del FBI. REUTERS/Paul Ratje

Luego de la captura de “El Mayo” el 24 de julio de 2024 en Estados Unidos, que se ejecutó junto a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del cártel comenzaron una guerra interna que hasta el momento mantiene una ola de violencia en Sinaloa y otros estados en los que tienen presencia junto a sus aliados.

Aunque a lo largo de los años el Cártel de Sinaloa sostuvo dos disputas previas por el control de los negocios criminales, sin embargo, la actual ha sido calificada como la más violenta y prolongada tanto por periodistas sinaloenses, defensores de derechos humanos y madres buscadoras.

En el mes de julio pasado, María Isabel Cruz Bernal, fundadora del colectivo Sabuesos Guerreras, explicó a esta casa editorial que la disputa del cártel no se ha enfocado solo en personas relacionadas con los grupos, sino que también ha provocado que cientos de civiles sean alcanzados por la violencia.

“Es diferente esta guerra en sí, más prolongada y mucho más sanguinaria. Creo que en las anteriores sí había desapariciones, pero era solamente con las personas que tal vez trabajaban o estaban con ellos, ahora no les importa quién seas ni si perteneces (a una facción) ni con quién estés”, explicó.

EEUU sancionó a dos redes vinculadas a Los Mayos en Baja California

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Ficha previamente compartida por la DEA para la búsqueda de Ismael Zambada Sicairos. (FOTO: DEA)

Este martes, la OFAC sancionó a 21 personas y 25 empresas por operar como líderes y facilitadores de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, así como a “El Mayito Flaco”.

Una de las redes tiene como ubicación el municipio de Tijuana, controlada por Alfonso Arzate García, “Aquiles”, y Rene Arzate García, “La Rana”, sancionados originalmente en agosto de 2023. Los hermanos mantienen el control del territorio desde hace década y media y mantienen una alianza con Los Mayos en la guerra que comenzó desde septiembre de 2024.

La Rana” y su hermano enfrentan cargos de narcoterrorismo recompensas de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a su arresto.

Además, fueron sancionados los lugartenientes de la red: Pedro Humberto Martínez Rodríguez, alias “Gordo Flubber”; Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, alias “El Cabezón”, y Franklin Ernesto Huezo Hernández, alias “El Ranchero”, encargados de ejercer violencia y de gestionar la producción y transporte de fentanilo hacia Estados Unidos.

(Foto: Jovany Pérez Silva)
(Foto: Jovany Pérez Silva)

Otros fueron la pareja sentimental de Gordo Flubber, Ilia Elizabeth Félix Rivera, quien funge como facilitadora financiera a través de la casa de cambio Galerías Centro Cambiario, conocida como “Magic Casa de Cambio”, para coordinarse con centros de intercambio en el sur de California y lavar recursos del narcotráfico mediante transacciones espejo.

La OFAC también designa a Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices, socios tijuanenses que operan una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento para lavar dinero. A esa red se suman Jerónimo Javier Vera Ayala y Jorge Mario Vera Ayala, este último descrito como enlace central para actividad de múltiples cárteles en la ciudad.

La red de Mexicali involucra al exesposo de la gobernadora de Baja California

Sancionados EEUU Los Mayos Baja California
Foto: Departamento del Tesoro EEUU

Estados Unidos también sancionó a la red que controla Mexicali: Los Rusos. Este brazo armado de Los Mayos está liderado por Juan José Ponce Félix, conocido como “El Ruso”.

Dentro del esquema de corrupción ubicaron a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, junto con su hermano Luis Alfonso Torres Torres.

Las autoridades de ese país señalaron al exesposo de la gobernadora de recibir pagos mensuales del exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García (también sancionado por mantener una alianza con “El Ruso”). Con estos pagos, Carlos Torres habría permitido las operaciones del Cártel de Sinaloa en el estado.

Por su parte, Luis Alfonso Torres fue identificado como el encargado de recibir los sobornos brindados por Mendívil y blanquearlos a través de empresas y campañas políticas.

Marina del Pilar y Carlos Torres Baja California
Marina del Pilar y Carlos Torres Baja California (especial)

Otro sancionado fue Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario aduanal en Chihuahua y exasesor legislativo del gobierno estatal de Baja California, por ofrecer favores políticos al líder sinaloense José Ángel Rivera Zazueta, alias “Don Flaco”, sancionado originalmente en enero de 2023 y quien fue detenido en días pasados en la alcaldía Cuauhtémoc al ser requerido por el gobierno estadounidense.

En la red también se identificó a Diosvany Samuel Chapotín Villalba, socio de Rivera Zazueta, por traficar cocaína y metanfetamina y utilizar cuentas bancarias en Estados Unidos y transacciones con criptomonedas para transferir las ganancias ilícitas de vuelta a México.

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