México

Fajitas de pollo con pimiento y chile verde: receta fácil, jugosa y llena de sabor

Una opción casera, práctica y colorida para disfrutar una comida completa con pollo dorado, verduras y un toque picante

Sartén con tiras de pollo y pimientos asados, acompañada de tortillas de maíz, rodajas de limón, chiles verdes y guacamole.
Un plato de fajitas de pollo con pimientos y cebolla se acompaña con tortillas de maíz, limones y guacamole sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las fajitas de pollo con pimiento y chile verde son de esas recetas que pueden convertirse rápidamente en una de las favoritas de la familia. Su preparación es sencilla, los ingredientes son fáciles de encontrar y el resultado reúne diferentes sabores y texturas en un solo sartén. El pollo aporta una base jugosa y sustanciosa, mientras que los pimientos y la cebolla añaden color y un ligero dulzor.

Esta receta también resulta práctica cuando se busca preparar una comida sin pasar demasiado tiempo frente a la estufa. Las tiras de pollo se cocinan rápidamente y, una vez que están listas, solo es necesario incorporar las verduras para terminar el platillo. El chile verde aporta ese carácter ligeramente picante que puede hacer que cada bocado tenga un sabor más intenso.

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Además, las fajitas tienen la ventaja de ser muy versátiles al momento de servirlas. Pueden disfrutarse directamente del sartén o convertirse en tacos con tortillas calientes. También pueden acompañarse con diferentes complementos, aunque por sí solas ya reúnen una combinación equilibrada de pollo, verduras y especias que funciona muy bien para la comida del día.

Ingredientes y preparación de las fajitas de pollo

Tiras de pollo asado con pimientos rojos, verdes y cebolla en un plato, junto a tortillas de maíz y rodajas de limón.
Un sartén de hierro contiene fajitas de pollo salteadas con tiras de pimiento rojo, pimiento verde y cebolla, acompañadas por tortillas de maíz y limones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 500 gramos de pechuga de pollo en tiras
  • 1 pimiento morrón rojo
  • 1 pimiento morrón verde
  • 2 chiles verdes
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de aceite
  • 1 cucharadita de paprika
  • ½ cucharadita de comino
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto
  • Jugo de 1 limón

Preparación

  1. Lava los pimientos y los chiles verdes. Retira las semillas y córtalos en tiras delgadas. Corta también la cebolla en julianas y pica finamente los dientes de ajo.
  2. Coloca las tiras de pollo en un recipiente y agrega la paprika, el comino, sal, pimienta y el jugo de limón. Mezcla hasta que todos los trozos queden bien sazonados.
  3. Calienta el aceite en un sartén amplio a fuego medio-alto. Agrega el pollo y cocina durante varios minutos, moviendo ocasionalmente, hasta que esté dorado y completamente cocido.
  4. Incorpora la cebolla, los pimientos, los chiles y el ajo. Cocina todo junto hasta que las verduras estén suaves, pero todavía conserven algo de textura.
  5. Prueba y ajusta la cantidad de sal y pimienta si es necesario. Retira del fuego y sirve las fajitas calientes.

El secreto para conseguir unas fajitas llenas de sabor

Sartén negra con tiras de pollo, pimientos rojos, pimientos verdes y cebolla, al lado de tortillas, gajos de limón y recipientes con salsas.
Una sartén de hierro contiene fajitas de pollo salteadas con tiras de pimiento rojo, pimiento verde y cebolla, acompañadas de tortillas y rodajas de limón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los detalles que puede marcar la diferencia está en la cocción del pollo. Es recomendable utilizar un sartén amplio y evitar colocar demasiadas piezas al mismo tiempo. De esta manera, las tiras tienen espacio para entrar en contacto con la superficie caliente y pueden adquirir un tono dorado sin quedar excesivamente húmedas. La cocción debe continuar hasta que el pollo esté completamente hecho.

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Las verduras, por su parte, pueden conservar cierta firmeza para aportar una textura diferente. El pimiento rojo y el verde no solo hacen que el platillo luzca más apetitoso, también aportan sabores que contrastan con el pollo sazonado. La cebolla ayuda a integrar todos los elementos de darle personalidad a estas fajitas. Su intensidad puede variar, por lo que la cantidad puede ajustarse de acuerdo con el gusto de quienes van a comer. El jugo de limón, añadido al pollo antes de cocinarlo, aporta un toque fresco que ayuda a equilibrar las especias. Una vez terminadas, las fajitas pueden servirse inmediatamente, acompañ, mientras que el ajo refuerza el aroma de la preparación.

El chile verde es el encargado de darle personalidad a estas fajitas. Su intensidad puede variar, por lo que la cantidad puede ajustarse de acuerdo con el gusto de quienes van a comer. El jugo de limón, añadido al pollo antes de cocinarlo, aporta un toque fresco que ayuda a equilibrar las especias. Una vez terminadas, las fajitas pueden servirse inmediatamente, acompañadas con tortillas calientes para preparar tacos o disfrutarse directamente como un plato principal.

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