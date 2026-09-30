México vence a Cuba y avanza a la Super Ronda del Mundial de Beisbol Sub 15

El tricolor terminó con récord de cuatro victorias y una sola derrota la primera fase. (México Beis)

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La Selección Mexicana de Beisbol vino de atrás para vencer 5-4 a Cuba en la quinta y última jornada del Grupo A de la Copa Mundial Sub-15 de la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC).

México cerró la primera fase con marca de cuatro triunfos y una derrota, lo cual les permitió avanzar como uno de los tres clasificados del Grupo A, junto con Japón y República Dominicana.

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Por su parte, Estados Unidos, China Taipéi y Nicaragua obtuvieron los boletos del Grupo B. Los seis equipos continuarán en la disputa por el título mundial de la categoría.

La siguiente ronda arrancará el jueves 1 de octubre, con horarios y calendario todavía por definir.

México vence a Cuba en juego cerrado

México vence en juego cerrado a Cuba. (México Beis)

Cuba abrió la pizarra en la primera entrada con un sencillo productor de Braon González. México respondió en el cierre del episodio con dos carreras: Alejandro Martínez anotó desde tercera tras un rodado de Roberto Garza para doble play, mientras que Hernán Chan llegó al plato luego de un balk del abridor cubano Ismael Ortega.

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La novena caribeña recuperó la ventaja en el cuarto capítulo ante el relevista José Covarrubias. Raúl Doce anotó tras un wild pitch y Kevin La Rosa aprovechó un passed ball de Sebastián Armendáriz. Alex Viel completó el ataque con un triple por el jardín izquierdo, que remolcó a Kaleb Arbolaez para colocar la pizarra 4-2.

México recortó la diferencia en la parte baja del cuarto rollo mediante una bola ocupada de Alejandro Martínez. En la quinta tanda, Luis Rosas conectó un elevado de sacrificio que permitió a Hernán Chan anotar en pisa y corre para igualar el marcador 4-4.

Cuba amenazó en el sexto inning al colocar a dos corredores en posición de anotar con dos outs. Iker Leyva evitó el daño al retirar a Hanley Hernández con una rola hacia la tercera base.

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En el cierre del sexto episodio, Gustavo Meza abrió con un sencillo al jardín central. Alejandro Martínez se sacrificó con toque para avanzar al corredor y Esteban Gallardo conectó un imparable al jardín izquierdo, con el que Meza anotó la carrera del 5-4 definitivo en el Parque de Beisbol Kukulcán, en Mérida, Yucatán.

Cómo funcionará la Super Ronda

Así funcionará el formato de la Super Ronda. (Mexico Beis)

Cada equipo conserva los resultados logrados ante los otros dos clasificados de su grupo durante la primera fase. Así que bajo este formato, México ya parte con récord de 1-1 para la Super Ronda debido a su victoria contra República Dominicana y la derrota contra Japón.

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Después, cada selección jugará dos partidos contra rivales clasificados del sector opuesto. De esa forma, México se enfrentará a dos de los siguientes países (Estados Unidos, China Taipéi y Nicaragua.

Al concluir la Super Ronda, los dos equipos con mejor registro avanzan a la final del 4 de octubre. Las selecciones ubicadas en el tercer y cuarto lugar disputan el partido por la medalla de bronce.

Los seis equipos que no logren avanzar a la Super Ronda jugarán la Ronda de Colocación, instancia que define las posiciones finales del séptimo al duodécimo lugar.