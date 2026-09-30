¿Se necesita ser millonario para invertir? El mito que impide que tus finanzas crezcan

No hace falta ser millonario para invertir: actualmente existen plataformas que permiten comenzar con sumas equivalentes al costo de un café o una comida (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mito de que invertir requiere una fortuna perdió vigencia. Distintas guías financieras y especialistas coinciden en que hoy es posible empezar con montos mínimos, gracias a la reducción de requisitos por parte de bancos y fintechs.

No hace falta ser millonario para invertir: actualmente existen plataformas que permiten comenzar con sumas equivalentes al costo de un café o una comida, según indican especialistas en finanzas personales. Lo que antes exigía miles de dólares o pesos hoy se resuelve con montos accesibles, y el factor que realmente determina el crecimiento del dinero no es el capital inicial, sino la constancia con la que se invierte a lo largo del tiempo.

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¿Es posible generar un reemplazo de tu sueldo con inversiones? El experto en finanzas Agustín Natoli derriba mitos y aclara que para invertir primero hay que ahorrar. Aprende a evitar riesgos innecesarios y a planificar tu retiro de forma inteligente.

De dónde surge la idea de que invertir es solo para ricos

La creencia de que los mercados financieros son “un club exclusivo” para expertos, señores de Wall Street o genios de las matemáticas sigue presente en el imaginario colectivo, de acuerdo con distintas publicaciones sobre finanzas personales.

Esa percepción funciona, según se explica, como un pretexto para postergar el inicio de una inversión y seguir gastando en consumos innecesarios. El primer gran mito que debe dejarse atrás, se señala, es pensar que se necesitan miles de pesos para empezar.

Se describe esta idea como “un mito del pasado” y se sostiene que la tecnología abrió el acceso a los mercados para todo tipo de perfiles, no solo para quienes ya cuentan con un patrimonio elevado. Antes de esta transformación, operar en bolsa o acceder a determinados instrumentos exigía intermediarios costosos y montos mínimos elevados.

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En la misma línea, se indica que, pese a lo que muchas personas escuchan, la inversión no es exclusiva de quienes tienen un alto patrimonio y que personas de todos los ámbitos sociales pueden beneficiarse de ella, ya que brinda la oportunidad de generar ingresos adicionales a los del salario.

Tampoco se trata, según estas mismas fuentes, de realizar operaciones bursátiles a diario. Muchos inversionistas adoptan una mentalidad de largo plazo, en la que priorizan tendencias sostenidas en el tiempo por sobre las ganancias especulativas de corto plazo, e integran la mitigación del riesgo como parte esencial de su estrategia.

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Montos mínimos cada vez más bajos

También se cita el ejemplo de plataformas donde es posible invertir con montos similares al precio de un combo de hamburguesa o un par de cafés, sin que el punto de partida sea determinante para obtener resultados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distintas plataformas redujeron sus requisitos de entrada en los últimos años. Se menciona que existen opciones de inversión accesibles desde 511 pesos mexicanos (25 euros) al mes.

También se cita el ejemplo de plataformas donde es posible invertir con montos similares al precio de un combo de hamburguesa o un par de cafés, sin que el punto de partida sea determinante para obtener resultados.

Sofía Macías, especialista en finanzas personales, señala en una columna publicada en Martha Debayle que “el mito de necesito muchísimo dinero para invertir quedó en el pasado”. Agrega que, si bien hace algunos años se necesitaban al menos 5 mil pesos para comenzar, hoy existen opciones al alcance de cualquier bolsillo.

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Se refuerza esa idea al indicar que lo importante no es el monto inicial sino la constancia, y que invertir pequeñas cantidades mes a mes puede generar una diferencia relevante a largo plazo. Incorporar la inversión como un hábito mensual, más que el tamaño del primer depósito, aparece como el elemento que explica los resultados a futuro.

Una ganancia porcentual, se ejemplifica, representa el mismo rendimiento relativo tanto para montos pequeños como para montos grandes: un 5% de rentabilidad equivale a la misma proporción sobre 100 euros que sobre 10,000 euros. Lo que cambia el resultado final, se aclara, no es el punto de partida sino contar con un plan sostenido para que el dinero trabaje con el tiempo.

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El paso previo: definir un objetivo antes de invertir

Según la especialista, antes de destinar dinero a cualquier instrumento conviene responder tres preguntas: para qué se está invirtiendo, cuánto tiempo puede permanecer ese dinero sin ser utilizado y qué nivel de riesgo resulta tolerable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conocer instrumentos financieros como los CETES, las FIBRAs, los fondos de inversión o las acciones no resulta suficiente si no existe un rumbo claro, advierte Macías en la misma columna de Martha Debayle.

Según la especialista, antes de destinar dinero a cualquier instrumento conviene responder tres preguntas: para qué se está invirtiendo, cuánto tiempo puede permanecer ese dinero sin ser utilizado y qué nivel de riesgo resulta tolerable.

Esas respuestas funcionan como guía para elegir el instrumento adecuado. Para metas de corto plazo, Macías menciona los CETES, con rendimientos a 28 días, y algunas Sofipos como Nu, Klar o Stori, con rendimientos promedio de 15% anual. Para metas a mediano o largo plazo, de cinco a diez años, plantea la posibilidad de asumir mayor riesgo en busca de rendimientos superiores.

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Tener claro el objetivo, agrega la especialista, evita caer en una de las trampas más comunes: invertir por moda o por la recomendación de otra persona, sin saber si ese instrumento realmente se ajusta a las metas propias.

En otras guías se coincide en este punto al recomendar hacer un “test del inversor” antes de tomar cualquier decisión, como paso previo a definir un objetivo financiero concreto y a destinar capital a un instrumento específico.

Qué dinero conviene destinar a la inversión

Ese excedente constituye el llamado “capital de riesgo”, que debe sumarse a un fondo de emergencias antes de destinarse a cualquier instrumento financiero. La recomendación es no invertir nunca el dinero necesario para cubrir obligaciones mensuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distintas fuentes coinciden en una regla previa a cualquier inversión: usar únicamente el capital que queda disponible después de cubrir gastos básicos como alquiler, comida y cuentas del mes.

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Ese excedente constituye el llamado “capital de riesgo”, que debe sumarse a un fondo de emergencias antes de destinarse a cualquier instrumento financiero. La recomendación es no invertir nunca el dinero necesario para cubrir obligaciones mensuales.

Se plantea además el mismo orden de prioridades: primero ahorrar y luego invertir, de manera que el dinero destinado a inversión no provenga de los ingresos necesarios para cubrir gastos esenciales, sino específicamente del dinero que ya fue apartado como ahorro.

Dejar los ahorros guardados sin destino, ya sea en efectivo o en una cuenta bancaria tradicional que no genera rendimiento, implica una pérdida de valor constante por efecto de la inflación, según se advierte en estas publicaciones.

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Instrumentos disponibles según el tipo de inversor

Se enumeran tres categorías principales de instrumentos. La renta fija, que incluye bonos de gobierno o plazos fijos, representa una opción conservadora, orientada a quienes buscan menor exposición al riesgo.

Las acciones y los ETFs constituyen otra alternativa: comprar acciones implica adquirir una porción de empresas de gran tamaño, mientras que los ETFs funcionan como canastas que agrupan múltiples acciones y permiten diversificar el dinero de forma automática, con montos accesibles.

Una tercera opción, orientada a un perfil más activo, es el trading en mercados globales como Forex, materias primas o contratos por diferencia (CFDs), que permite aprovechar movimientos de precios en el día a día o en el corto plazo, operando con divisas, oro, petróleo u otros activos.

La elección entre estas categorías, según se indica, depende del horizonte temporal y del nivel de riesgo que cada persona esté dispuesta a asumir, definidos previamente mediante el objetivo financiero.

Paso a paso para comenzar a invertir

Una tercera opción, orientada a un perfil más activo, es el trading en mercados globales como Forex, materias primas o contratos por diferencia (CFDs), que permite aprovechar movimientos de precios en el día a día o en el corto plazo, operando con divisas, oro, petróleo u otros activos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con las guías consultadas, estos son los pasos sugeridos para dar los primeros pasos en el mundo de las inversiones:

Definir un objetivo financiero claro: establecer si el dinero se destinará a un viaje, el enganche de un auto, un fondo de emergencia o el retiro, antes de elegir cualquier instrumento.

Evaluar cuánto dinero está realmente disponible: identificar el capital libre después de cubrir gastos esenciales como alquiler, comida y cuentas del mes.

Armar primero un fondo de emergencias: contar con un colchón financiero antes de invertir, de modo que los imprevistos no obliguen a retirar el dinero invertido antes de tiempo.

Aprender sobre el activo elegido: leer, revisar tutoriales y entender cómo funciona el instrumento antes de destinar dinero real, como paso previo a cualquier operación.

Abrir una cuenta en una plataforma regulada: elegir una institución financiera que ofrezca transparencia y que resulte accesible para el usuario.

Practicar con una cuenta demo: utilizar simuladores con dinero ficticio para operar en los mercados en tiempo real sin arriesgar capital propio, antes de pasar a una cuenta real.

Comenzar con montos pequeños: iniciar la cuenta real con sumas bajas e ir incrementando el monto invertido de forma gradual.

Diversificar el capital: repartir el dinero entre distintas opciones de inversión, de manera que un resultado negativo en un instrumento pueda compensarse con otros.

Mantener la constancia mensual: incorporar la inversión como un hábito recurrente, más allá del monto que se destine en cada oportunidad.