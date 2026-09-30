La empresa hotelera de Culiacán señalada por financiar la guerra entre Los Mayos y Los Chapitos

Hildegardo Gastelum García, alias “Aldo”, fue identificado por Estados Unidos como un asesor cercano de Mayito Flaco y propietario de una empresa hotelera sancionada. Crédito: Jovani Pérez, Infobae

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a Hildegardo Gastelum García, alias “Aldo”, por financiar con un negocio hotelero la guerra interna del Cártel de Sinaloa, además de ser identificado como uno de los asesores de mayor confianza de Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”.

El organismo detalló que Gastelum García utiliza los ingresos de Servicios Hoteleros Gastelum, S.A. de C.V., con sede en Culiacán, para costear las operaciones armadas de Los Mayos contra Los Chapitos. La medida se anunció el 29 de septiembre de 2026 dentro de un paquete de sanciones contra 21 personas y 25 entidades ligadas al Cártel de Sinaloa.

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Hildegardo Gastelum García, “Aldo”, asesor de Mayito Flaco en Culiacán

Hildegardo Gastelum García nació el 29 de octubre de 1972. El Departamento del Tesoro lo describió como narcotraficante significativo y como uno de los hombres de mayor cercanía a Ismael Zambada Sicairos.

La OFAC señaló que Aldo brinda asesoría y apoyo esencial a las operaciones de Mayito Flaco. El organismo lo sancionó conforme a la Orden Ejecutiva 14059 y a la Orden Ejecutiva 13224, por actuar en representación del Cártel de Sinaloa.

Ismael Zambada Sicairos, alias "Mayito Flaco", fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como el nuevo líder de la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa (OFAC/Departamento del Tesoro de Estados Unidos).

El expediente del Tesoro no menciona detenciones previas ni procesos judiciales contra Gastelum García en territorio mexicano. La designación estadounidense representa, hasta el momento, el señalamiento público más directo contra su persona.

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Servicios Hoteleros Gastelum, la empresa que el Tesoro vincula con Los Mayos

La OFAC designó a Servicios Hoteleros Gastelum, S.A. de C.V. por considerarla propiedad, controlada o dirigida por Aldo. El organismo aplicó sobre la empresa las mismas órdenes ejecutivas que sobre su propietario.

El documento oficial no detalla el número de hoteles que opera la firma ni su facturación anual. El Tesoro sí precisó que los ingresos del negocio financian directamente la guerra de Los Mayos contra Los Chapitos.

Esta estructura corporativa permaneció fuera del radar público hasta la publicación del comunicado del Tesoro. Ningún reporte periodístico mexicano había documentado antes la existencia de esta fachada hotelera como fuente de financiamiento del conflicto interno del cartel.

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FOTO DE ARCHIVO. Un sello de bronce del Departamento del Tesoro, el 20 de enero de 2023. REUTERS/Kevin Lamarque

La pregunta de cómo un negocio hotelero legal termina por financiar una guerra narco encuentra respuesta en este caso. El Tesoro estadounidense sostiene que Gastelum García empleó los flujos de ingresos de su cadena hotelera en Culiacán para costear armamento, sicarios y logística de Los Mayos en su disputa contra Los Chapitos.

La guerra entre Los Mayos y Los Chapitos tras la detención de El Mayo Zambada

La disputa interna del Cártel de Sinaloa se originó en julio de 2024, tras el arresto de Ismael Zambada García, conocido como “El Mayo”. El Tesoro describió ese hecho como el detonante de una pugna de poder entre dos facciones: Los Mayos y Los Chapitos.

Ismael Zambada Sicairos, hijo de El Mayo, asumió el liderazgo de Los Mayos tras el vacío dejado por su padre. Mayito Flaco nació en Anaheim, California, en 1982, y en 2001 tramitó un cambio legal de nombre a Fernando Sicairos Aispuro.

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Un gran jurado federal del Distrito Sur de California lo acusó en julio de 2014 junto a otros líderes del Cártel de Sinaloa. Mayito Flaco continúa prófugo en territorio mexicano, según el comunicado oficial.

FOTO DE ARCHIVO: El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en Washington, D.C., Estados Unidos, el 30 de agosto de 2020. REUTERS/Andrew Kelly/Archivo

El Tesoro definió el enfrentamiento entre ambas facciones como una guerra civil costosa que obligó a las dos estructuras a reconstituir su liderazgo. La secretaría estadounidense afirmó que la violencia se extendió por Sinaloa y otros estados mexicanos mientras los bandos disputaban territorio y buscaban nuevas alianzas.

El círculo de operadores alrededor de Mayito Flaco

El comunicado del Tesoro también señaló a los hermanos Jorge Luis Mendoza Uriarte, alias “Güero Chompas”, y Francisco Javier Mendoza Uriarte como socios cercanos de Mayito Flaco. Ambos trabajaron antes para El Mayo: Güero Chompas controló territorio en Baja California y Francisco se desempeñó como secretario del fundador del cartel.

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Tras la detención de El Mayo, los hermanos se alinearon con Mayito Flaco. Güero Chompas encabeza actualmente la seguridad de Los Mayos, de acuerdo con la OFAC.

El documento agregó a Lorenzo Castillo Maldonado como otro operador relevante del entorno de Mayito Flaco. Castillo cumplía una cadena perpetua en una prisión mexicana cuando, según el Tesoro, individuos ligados al Cártel de Sinaloa sobornaron a funcionarios para lograr su liberación.

El organismo estadounidense atribuyó a Castillo el reclutamiento de sicarios para asesinar a rivales en el sur de California, bajo órdenes de Mayito Flaco. El Tesoro sancionó a Gastelum García, a los hermanos Mendoza Uriarte y a Castillo Maldonado bajo las mismas órdenes ejecutivas aplicadas al líder de Los Mayos.

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(Crédito: Departamento del Tesoro de Estados Unidos)

El alcance de las sanciones en Baja California

El paquete de sanciones del 29 de septiembre de 2026 no se limitó a Culiacán. La OFAC también designó a operadores de la plaza de Tijuana, encabezada por los hermanos Alfonso Arzate García, alias “Aquiles”, y Rene Arzate García, alias “La Rana”.

El Tesoro re-designó a ambos hermanos e incluyó a sus lugartenientes Pedro Humberto Martínez Rodríguez, Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio y Franklin Ernesto Huezo Hernández. El organismo también señaló a Ilia Elizabeth Félix Rivera por operar una casa de cambio en Tijuana usada, según el Tesoro, para lavar recursos del cartel.

La OFAC extendió su acción a la plaza de Mexicali, controlada por un grupo denominado Los Rusos. El Tesoro vinculó a esa estructura con presunta corrupción de funcionarios estatales, incluido el exesposo de la gobernadora de Baja California, Carlos Alberto Torres Torres, a quien el Departamento de Estado le revocó la visa estadounidense en mayo de 2025.

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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que ningún líder criminal ni funcionario corrupto escapa al alcance de las autoridades estadounidenses. “Nuestro mensaje es claro: la Administración Trump identificará y desarticulará a cualquier actor del cartel que amenace nuestra seguridad”, dijo Bessent en el comunicado difundido por el Departamento del Tesoro.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent REUTERS/Vincent Alban

Coordinación interagencial y marco legal de las sanciones

El Tesoro explicó que la investigación se realizó en coordinación con el Homeland Security Task Force. La agencia sumó apoyo de la Administración para el Control de Drogas, el FBI, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el Servicio de Rentas Internas.

Las designaciones se fundamentaron en la Orden Ejecutiva 14059, orientada a combatir la proliferación internacional de drogas ilícitas. El Tesoro también invocó la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886, que apunta contra el financiamiento del terrorismo.

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El comunicado precisó que desde inicios de 2025 la OFAC realizó más de 30 acciones contra más de 400 individuos y entidades del entramado del narcotráfico. El organismo detalló que su método consiste en desarticular de forma simultánea el liderazgo, los operadores financieros y las fachadas legales de los cárteles.

Las sanciones bloquean cualquier propiedad de los designados que se encuentre en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses. El Tesoro advirtió que las instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones con los sancionados podrían enfrentar sanciones secundarias.