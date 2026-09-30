México

Jasmin Bugarín responde a Sheinbaum: “Yo no elegí dónde nacer” y aclara que renunció a su nacionalidad estadounidense

La recién coordinadora de morena afirma que renunció ante la SRE a su otra nacionalidad; horas antes Sheinbaum pidió a Morena y a ella aclarar su caso rumbo a Nayarit

@JasminBugarin
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La coordinadora de Morena en Nayarit, Jasmin Bugarín, difundió este 30 de septiembre un comunicado en X en el que afirma haber realizado trámites ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para renunciar a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero, en particular a Estados Unidos.

Según su comunicado, esa determinación fue certificada nuevamente en 2024. El mensaje se conoció horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum abordara su caso en la conferencia matutina.

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¿Qué dice el comunicado de Bugarín?

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En el mensaje, dirigido “a la opinión pública y al pueblo nayarita”, Bugarín señala que:

  • Nació en California, Estados Unidos, en medio de las jornadas de trabajo de sus padres, y llegó a México poco después.
  • Proviene de una familia de campesinos nayaritas que migró en busca de oportunidades.
  • Se define como mexicana por nacimiento conforme a la Constitución federal y nayarita conforme a la local.
  • Sostiene que su compromiso con México “no es reciente” y que lo asumió formal y jurídicamente hace años.
  • Cita a la presidenta Sheinbaum para afirmar que no se puede servir a dos intereses nacionales.

El comunicado no detalla fechas de los trámites ni adjunta documentos que permitan verificarlos de manera independiente.

Lo que dijo Sheinbaum en la mañanera

La mandataria pidió revisar la Constitución de la entidad para verificar si la candidata de Morena podría o no contender en las elecciones

Durante la conferencia de este miércoles, la mandataria fue cuestionada por la designación de Bugarín. Sheinbaum leyó el artículo 62 de la Constitución de Nayarit, que exige a quien aspire a la gubernatura ser mexicano por nacimiento e hijo de padres mexicanos, y pidió a Morena aclarar la designación.

La presidenta indicó que ella no tiene por qué aclarar el tema y que deben hacerlo Morena y la propia Bugarín. Además, señaló que, si se aprueba la reforma sobre doble nacionalidad, Bugarín tendría que renunciar a su nacionalidad estadounidense para postularse.

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El contexto: reforma de nacionalidad única

Morena designó a Jazmín Bugarín como coordinadora del movimiento en Nayarit tras aplicar un ajuste de género.

La reforma exige una sola nacionalidad a quienes aspiren a la Presidencia, las gubernaturas o la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Sheinbaum afirmó que no se quita ningún derecho y que cualquier mexicano puede tener otras nacionalidades.

Bugarín fue nombrada coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación en Nayarit de cara a las elecciones de 2027.

Lo que aún no está claro

Hay un punto que distingue ambas versiones. Un día antes, Ariadna Montiel anunció que Bugarín iniciaría los trámites para renunciar a su nacionalidad estadounidense. Según Expansión, la propia Bugarín declaró el martes que renunciaría a la ciudadanía estadounidense.

El comunicado de este miércoles, en cambio, habla de una renuncia formal realizada hace años. Hasta el momento no ha sido confirmado oficialmente si ese trámite ya concluyó ni qué alcance tiene. Tampoco se ha precisado si Morena o la SRE emitirán un pronunciamiento.

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