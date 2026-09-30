¿Pedrada para la FMF? Diego Campillo confía en que Rafa Márquez dejará a las ‘vacas sagradas’ para darle oportunidad a los jóvenes

El defensor del rebaño obtuvo su llamado al equipo de Márquez por sus buenas actuaciones en la Liga MX. (IG Diego Campillo)

Guardar

El recambio generacional dentro de la Selección Mexicana ha comenzado a mostrar sus primeros matices bajo la conducción técnica de Rafael Márquez. Tras los recientes compromisos amistosos del combinado nacional, uno de los futbolistas que ha levantado la mano para consolidarse en este nuevo proceso es el zaguero y mediocampista Diego Campillo.

El joven elemento no solo ha tenido minutos de rodaje en la cancha, sino que se ha convertido en una voz directa para analizar la apertura a nuevos talentos, la complejidad de plasmar un estilo de club en el plano internacional y las oportunidades de dar el salto al balompié del Viejo Continente.

PUBLICIDAD

Rafael Márquez encabeza la convocatoria de la Selección Mexicana junto a tres futbolistas de la liga local frente a un estadio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Campillo ve una apertura con Rafa Márquez en este nuevo proceso

Luego de tener participación en el duelo de la fecha FIFA frente al combinado de Perú, donde ingresó desde el banquillo para afianzar el sistema defensivo, Diego Campillo expresó su optimismo respecto a la metodología y visión que encabeza el cuerpo técnico liderado por Rafael Márquez.

Para el futbolista, la llegada de Márquez al cuadro técnico nacional ha enviado un mensaje claro hacia la Liga MX y hacia todos los futbolistas jóvenes que buscan hacerse de un puesto en la nómina estelar: los llamados ya no están reservados para un grupo cerrado o recurrente de nombres.

“El profe quiere ver mucha gente nueva y creo que lo demostró con los chavos que entran. Habrá oportunidades reales, no siempre llamarán a los mismos. La competencia interna es muy fuerte y eso beneficia al grupo”, destacó el futbolista.

PUBLICIDAD

El defensor celebró de manera particular la integración de jóvenes elementos de la cantera de Chivas como Santiago Sandoval y Hugo Camberos, quienes tuvieron sus primeros minutos con la Selección Mayor. Según Campillo, este tipo de convocatorias demuestran que el seguimiento al talento nacional es constante y transparente, permitiendo que la frescura y la intensidad de las nuevas promesas eleven el rendimiento colectivo.

Asimismo, el zaguero dejó en claro que dentro del vestidor se entiende que la exigencia en esta etapa no admite margen de error. Con un calendario apretado y sin un margen prolongado de preparación, la capacidad de adaptación inmediata al libreto táctico del entrenador resulta indispensable para mantenerse en los llamados rumbo a los torneos oficiales.

PUBLICIDAD

El exjugador del FC Barcelona considera que ya hay que comenzar nuevos procesos durante su gestión. (REUTERS)

En la mira de Europa: Olympiacos buscaría reunirlo con la “Hormiga” González

El impacto de las actuaciones de Diego Campillo no solo ha resonado en las ruedas de prensa o en los pasillos de las concentraciones nacionales. Su vitrina como seleccionado absoluto ha reactivado el interés de clubes del futbol europeo que siguen de cerca el desarrollo de las joyas del balompié mexicano.

En ese sentido, desde Grecia ha trascendido que el Olympiacos de la Superliga helénica 🇬🇷 ha puesto nuevamente la mirada en el mercado de Chivas con la intención de estructurar un fichaje para las próximas ventanas de transferencias. El gigante de El Pireo ya dio un primer paso al incorporar en el mercado estival al delantero mexicano Armando “Hormiga” González, y la directiva helena estaría buscando repetir la fórmula al sondear las condiciones contractuales de Campillo.

PUBLICIDAD

De concretarse el traspaso, Campillo volvería a compartir vestidor con la “Hormiga” González, esta vez en el balompié europeo y disputando competiciones continentales.

El vínculo de Campillo con el Guadalajara se encuentra próximo a su etapa de definición (con vencimiento a finales de 2026), un factor determinante que obligará a la directiva rojiblanca a negociar un traspaso formal en el mercado de invierno o buscar una renovación relámpago para evitar que salga libre.

La vitrina que le otorga el nuevo proceso con Rafael Márquez se ha convertido en el catalizador ideal para que visores internacionales sigan de cerca sus coberturas defensivas, su polivalencia para desempeñarse como central o mediocentro y su salida limpia con el balón.

PUBLICIDAD

Por ahora, existen sondeos y contactos preliminares favorecidos por la buena relación institucional construida tras la venta de González. No obstante, la posibilidad de emigrar al futbol europeo representa para Campillo la oportunidad de consolidar su carrera a una edad temprana y afianzarse como una variante permanente en la zaga de la Selección Mexicana.

El conjunto griego habría dejado los ojos en el club tapatío tras concretar el traspaso de Armando González. (REUTERS/Daniel Becerril)

Proyección a futuro en el proceso tricolor

La combinación entre la apertura en las convocatorias promovida por el cuerpo técnico, la madurez en el análisis táctico de los partidos y la exposición mediática por el interés europeo colocan a Diego Campillo en un punto de inflexión.

Con la competencia apretada en la zona baja de la Selección Mexicana, el futbolista sabe que mantenerse en la consideración de Rafael Márquez dependerá de la regularidad que muestre jornada a jornada. Sin embargo, su mensaje ha quedado claro: las puertas de la Selección están abiertas para quienes rindan al máximo nivel, rompiendo inercias del pasado y permitiendo que nuevas figuras reclamen un sitio protagónico con la camiseta nacional.

PUBLICIDAD