Rayadas vs América Femenil: dónde ver EN VIVO, horario y canal del partido de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil

(Ilustración: Jovani Pérez)

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La Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil tendrá uno de sus encuentros más atractivos con la visita del América Femenil a la casa de las Rayadas de Monterrey, en un duelo que enfrentará a dos de los equipos que actualmente ocupan la parte más alta de la competencia.

El encuentro tendrá además un ingrediente especial: será una reedición de la última final del futbol mexicano femenil. América se coronó ante Monterrey en el Clausura 2026 y ahora ambos conjuntos volverán a encontrarse, aunque esta vez dentro de la fase regular y con puntos importantes de por medio.

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Rayadas y América llegan peleando por el liderato

(X / Rayadas)

La clasificación convierte este partido en un auténtico choque de alto voltaje. Monterrey llega como líder del Grupo A con 24 unidades, mientras que América domina el Sector B con 25 puntos y presume un registro que ningún otro equipo puede igualar en el actual torneo: es el único conjunto que permanece invicto.

Una victoria permitiría a las Rayadas alcanzar y superar a las azulcremas en la clasificación general, por lo que el resultado podría tener repercusiones importantes de cara a la recta final del Apertura 2026.

El conjunto regiomontano, sin embargo, no llega después de su actuación más convincente. Las dirigidas por Amandine Miquel tuvieron que trabajar de más para conseguir el triunfo frente a Puebla, situación que incluso provocó una llamada de atención de su entrenadora.

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La estratega francesa dejó claro que su equipo tendrá que mostrar una mayor intensidad ante un rival de la dimensión del América. Las Rayadas también tendrán que sobreponerse a una baja importante.

Las bajas para el partido

Monterrey no podrá contar con Lucía García, quien quedó fuera después de recibir una tarjeta roja durante el compromiso frente a Puebla.

América tampoco tendrá plantilla completa. Gabriela García deberá cumplir una suspensión debido a la acumulación de tarjetas amarillas.

A pesar de las ausencias, se espera que ambos equipos presenten una alineación competitiva para un encuentro que puede marcar diferencias en la lucha por los primeros lugares.

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América quiere repetir la historia del Clausura 2026

(X / ClubAméricaFemenil)

El antecedente más reciente entre ambas instituciones favorece a las capitalinas. América Femenil conquistó el título del Clausura 2026 precisamente frente a Monterrey, por lo que las Rayadas tendrán la oportunidad de buscar revancha ante su público.

Las azulcremas llegan, además, con una racha que las mantiene como el único equipo invicto del Apertura 2026. Sus 25 puntos las colocan en una posición privilegiada, aunque la cercanía de Chivas en la pelea por los primeros lugares aumenta la importancia de cada jornada.

Por ello, América buscará salir del “Gigante de Acero” con puntos que le permitan conservar su ventaja y evitar que sus perseguidores reduzcan la distancia.

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Rayadas tienen otro compromiso en puerta

Para Monterrey, el partido también representa una prueba antes de otro de los encuentros más esperados de su calendario. Una semana después de enfrentar al América, las albiazules tendrán el Clásico Regio Femenil contra Tigres.

La posibilidad de llegar a ese compromiso como líderes aumenta la presión sobre el equipo de Miquel, que necesita mantener el paso en la parte alta de su sector.

Otro elemento que podría modificar las condiciones del encuentro es el pronóstico de fuertes lluvias en el Área Metropolitana de Monterrey. Si las precipitaciones se presentan durante el partido, el estado del terreno de juego podría influir directamente en el ritmo y desarrollo del duelo.

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¿Cuándo y dónde ver Rayadas vs América Femenil EN VIVO?

El partido entre Rayadas y América Femenil se disputará este viernes 2 de octubre de 2026, correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil.

El silbatazo inicial está programado para las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y el escenario será el “Gigante de Acero”, casa de Monterrey.

Los aficionados podrán seguir el encuentro EN VIVO a través de ViX, TUDN y el canal oficial de YouTube de la Liga MX Femenil.

Partido: Rayadas vs América Femenil

Jornada: 10 del Apertura 2026

Fecha: viernes 2 de octubre de 2026

Hora: 21:00 horas

Estadio: “Gigante de Acero”

Transmisión: ViX, TUDN y YouTube oficial de la Liga MX Femenil

Con el liderato y el invicto en juego, además del antecedente de la final pasada, Rayadas y América Femenil protagonizarán uno de los enfrentamientos más atractivos de la décima jornada.

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