El agua que baja la presión: lo que dice la ciencia sobre la jamaica

El agua de Jamaica sin azúcar puede ser una aliada para quienes buscan cuidar la presión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El agua de jamaica baja la presión de manera moderada en algunos adultos con cifras elevadas, según ensayos clínicos y revisiones científicas.

La bebida se prepara con los cálices de Hibiscus sabdariffa y se estudió en infusiones controladas durante semanas o meses. El efecto se explica por compuestos vegetales que favorecen la vasodilatación y la eliminación de sodio, pero no reemplaza los medicamentos indicados por un profesional.

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La evidencia disponible indica que la jamaica puede ser un complemento alimentario para personas con prehipertensión o hipertensión leve, sobre todo si se consume sin azúcar.

Su utilidad depende de la dosis, la preparación, la presión inicial y los tratamientos que reciba cada persona. Quienes toman antihipertensivos, fármacos para la diabetes o tienen enfermedad renal deben consultar antes de incorporarla a diario.

El ensayo de Diane McKay midió el efecto tras seis semanas

Un ensayo dirigido por la investigadora Diane McKay evaluó el consumo regular de té de jamaica en adultos de entre 30 y 70 años con prehipertensión o hipertensión leve que no usaban medicamentos para controlar la presión.

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El estudio, difundido por el Servicio de Investigación Agrícola del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, asignó a 65 participantes a tres tazas diarias de infusión de jamaica o a una bebida placebo con color y sabor similares.

La preparación del grupo intervenido contenía 3,75 gramos de material vegetal por taza. El seguimiento se extendió durante seis semanas y permitió comparar la evolución de ambas ramas del ensayo.

Al término de la intervención, el grupo que tomó jamaica registró una reducción media de 7,2 mmHg en la presión sistólica, frente a una caída de 1,3 mmHg entre quienes recibieron el placebo.

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La presión diastólica también descendió entre los participantes que consumieron la infusión, aunque la diferencia respecto del grupo de comparación no alcanzó significación estadística.

El resultado fue más marcado entre las personas que comenzaron con valores sistólicos superiores a 129 mmHg. Ese patrón sugiere que la bebida podría tener una respuesta más visible cuando la presión arterial ya está por encima de los valores deseables.

La investigación no evaluó infartos, accidentes cerebrovasculares ni mortalidad. Su hallazgo se limita a un descenso medible de la presión durante un período corto y con una infusión estandarizada.

Un ensayo dirigido por la investigadora Diane McKay evaluó el consumo regular de té de jamaica en adultos de entre 30 y 70 años con prehipertensión o hipertensión leve que no usaban medicamentos para controlar la presión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El metaanálisis publicado en 2022 confirmó una reducción moderada

Una revisión sistemática publicada en 2022 y registrada en PubMed reunió 17 ensayos de intervención sobre jamaica, presión arterial, glucosa y perfil lipídico en adultos.

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El análisis detectó que la planta tuvo un efecto mayor sobre la presión sistólica que sobre la diastólica. Frente a placebo u otras bebidas, la reducción media de la primera fue de 7,10 mmHg.

La síntesis también encontró una tendencia favorable en la presión diastólica, aunque ese resultado no alcanzó el mismo grado de solidez estadística en el conjunto de estudios.

Los autores advirtieron que las investigaciones incluidas tenían diferencias importantes: algunas usaron té, otras extractos, tabletas o decocciones; también variaron las dosis, la duración y las características de los participantes.

Esa diversidad limita la posibilidad de fijar una receta universal. La ciencia disponible respalda un posible beneficio, pero todavía no establece cuántos gramos de cálices debe consumir cada persona ni por cuánto tiempo.

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La revisión señala que el descenso puede compararse con el de ciertos fármacos en algunos ensayos específicos. Esa observación no significa que la jamaica tenga la misma eficacia en todos los pacientes ni que pueda sustituir un tratamiento prescripto.

El estudio de Mashhad combinó jamaica y cambios de hábitos

Un ensayo realizado en el Hospital Imam Reza de Mashhad, Irán, examinó a pacientes con hipertensión etapa 1. Un grupo tomó dos tazas diarias de “sour tea”, elaborado con Hibiscus sabdariffa, junto con recomendaciones de alimentación y actividad física.

La intervención aportó 2,5 gramos diarios de la planta en 480 mililitros de bebida. El grupo de control recibió solamente consejos de estilo de vida durante un mes.

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La presión sistólica descendió 7,43 mmHg entre quienes incorporaron la jamaica, mientras que el grupo control presentó una baja de 1,91 mmHg. El estudio también informó una reducción significativa de la presión diastólica en la rama que recibió la infusión.

Los investigadores concluyeron que la bebida puede contribuir al control de la hipertensión inicial cuando se suma a medidas no farmacológicas. El tamaño reducido de la muestra y el seguimiento breve obligan a interpretar el resultado con prudencia.

La reducción de sal, la actividad física, el control del peso y una alimentación con frutas y verduras siguen siendo pilares del manejo de la presión alta. La infusión puede acompañar esas medidas, pero no las reemplaza.

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La bebida puede contribuir al control de la hipertensión inicial cuando se suma a medidas no farmacológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estudios con captopril y lisinopril mostraron resultados distintos

Un ensayo con pacientes con hipertensión leve a moderada comparó una infusión diaria preparada con 10 gramos de cálices secos en medio litro de agua con captopril administrado dos veces al día.

Tras cuatro semanas, no hubo diferencias significativas en el descenso de presión entre ambos grupos. El trabajo también identificó una mayor eliminación urinaria de sodio entre quienes recibieron la preparación vegetal.

Ese dato apoya la hipótesis de que la jamaica tendría una acción diurética leve. La menor retención de sodio y agua puede contribuir a la disminución de la presión arterial.

Otra investigación citada en una revisión sobre hipertensión y dislipidemia comparó un extracto estandarizado de jamaica con lisinopril. En ese caso, el medicamento logró una reducción mayor de la presión sistólica y diastólica.

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Los resultados muestran por qué no corresponde presentar la bebida como una alternativa general a los antihipertensivos. La respuesta depende del fármaco de comparación, la gravedad de la hipertensión, la preparación vegetal y el diseño del estudio.

Un trabajo publicado en Nature en 2020 siguió durante seis meses a pacientes de Senegal con hipertensión no complicada. Las preparaciones de bissap, el nombre local de la jamaica, lograron descensos sistólicos similares a los observados con captopril en ese contexto clínico.

Las antocianinas de Hibiscus sabdariffa explican parte del efecto

Los cálices rojos de Hibiscus sabdariffa contienen antocianinas, flavonoides y otros polifenoles. Entre los compuestos estudiados aparecen la delfinidina, la cianidina, la quercetina, el ácido clorogénico y la rutina.

Las revisiones mecanísticas incluidas en las fuentes aportadas plantean que estas sustancias pueden reducir la actividad de la enzima convertidora de angiotensina. Esa enzima participa en la formación de una molécula que estrecha los vasos sanguíneos y favorece la retención de líquidos.

Los compuestos de la planta también podrían aumentar la disponibilidad de óxido nítrico, una sustancia que relaja el músculo de las arterias. Esa acción facilitaría el paso de la sangre y reduciría la resistencia vascular.

La actividad antioxidante de la jamaica puede proteger el endotelio, la capa interna de los vasos sanguíneos. Aun así, los mecanismos descritos en estudios de laboratorio no bastan para definir por sí solos una recomendación médica.

La evidencia clínica permite hablar de una disminución modesta de la presión, no de una cura. El efecto no es inmediato ni está garantizado en todas las personas que consumen la bebida.

La actividad antioxidante de la jamaica puede proteger el endotelio, la capa interna de los vasos sanguíneos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cleveland Clinic recomienda evitar el exceso de azúcar

La Cleveland Clinic señala que el té de hibisco puede reducir ligeramente la presión, pero advierte que no sustituye la medicación. La institución recomienda priorizar la infusión sin azúcar o con un endulzante mínimo.

Esta precaución es especialmente relevante para el agua de jamaica preparada como bebida fresca. Una receta con varias cucharadas de azúcar puede aumentar el aporte calórico y dificultar el control de glucosa, peso y riesgo cardiovascular.

Los ensayos analizados utilizaron infusiones o extractos con dosis definidas. El agua preparada en casa puede tener concentraciones muy diferentes según la cantidad de cálices, el tiempo de cocción y el volumen final.

La bebida sin azúcar no equivale a un tratamiento médico, aunque evita que el endulzamiento contrarreste un posible beneficio cardiovascular. Para quienes eligen jamaica como parte de su dieta, la preparación sencilla es la opción más consistente con la evidencia disponible.

Recomendaciones y precauciones para el consumo de jamaica en personas con presión alta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WebMD y Healthline advierten sobre medicamentos, embarazo y lactancia

WebMD describe a la jamaica como una planta generalmente bien tolerada en cantidades habituales, aunque menciona posibles molestias digestivas. El portal también alerta sobre el riesgo de daño hepático cuando se consumen dosis elevadas o se combina con medicamentos que afectan el hígado.

Las personas que toman antihipertensivos deben tener especial cuidado. El efecto de la planta puede sumarse al de los fármacos y favorecer una caída excesiva de la presión, con mareos o debilidad.

La misma cautela aplica a pacientes que usan tratamientos para la diabetes. La interacción potencial con medicamentos que modifican la glucosa requiere seguimiento profesional, sobre todo si el consumo de jamaica es diario.

Healthline y otras fuentes clínicas desaconsejan el té de hibisco durante el embarazo y la lactancia. La recomendación responde a la falta de datos adecuados de seguridad en humanos y a antecedentes tradicionales que vinculan la planta con la estimulación menstrual.

La jamaica puede formar parte de una alimentación saludable, pero debe ocupar un lugar complementario. Para una persona con hipertensión diagnosticada, la decisión más segura es mantener el tratamiento indicado, controlar la presión y conversar con su médico antes de transformar la infusión en un hábito cotidiano.