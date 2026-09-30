Festival Son para Milo 2026 de música tradicional mexicana llega a CDMX con 35 talleres y cuatro días de presentaciones gratis

El evento se realizará del jueves 1 al domingo 4 de octubre en dos sedes: la Explanada de la alcaldía Azcapotzalco y el Parque Hundido. Ambos escenarios tendrán acceso gratuito durante toda la jornada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El encuentro Son para Milo llegará a su XXIII edición en Azcapotzalco, con una programación de cuatro días, entrada libre y 35 talleres gratuitos, según informó el sitio oficial del festival.

El evento se realizará del jueves 1 al domingo 4 de octubre en dos sedes: la Explanada de la alcaldía Azcapotzalco y el Parque Hundido. Ambos escenarios tendrán acceso gratuito durante toda la jornada.

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Son Para Milo se trata de un encuentro de música tradicional mexicana que reúne durante cuatro días a músicos, bailadores, artesanos, docentes y especialistas. La edición 2026 contempla presentaciones musicales, danzas regionales, 35 talleres de oficios y técnicas artesanales, clases de zapateado, espacios de educación ambiental y actividades de gastronomía y medicina tradicional, con diferentes constos de aportación que van desde coperación voluntaria, hasta 35 pesos en adelante.

Integrantes del grupo musical Los Cojolites invitan al público a su presentación en la edición del evento Son para Milo, Encuentro de Música Tradicional Mexicana. La actividad se realizará del 1 al 4 de octubre en la Alcaldía Azcapotzalco.

Actividades formativas y objetivo del encuentro

Los organizadores plantean que el encuentro busca acercar al público a la diversidad de expresiones que conforman la música tradicional mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de los conciertos, la programación incluye una clase magistral y un taller dedicados a los huapangos y sones huastecos, dos expresiones consideradas centrales dentro del repertorio de música tradicional del país.

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Los organizadores plantean que el encuentro busca acercar al público a la diversidad de expresiones que conforman la música tradicional mexicana. También apuntan a propiciar el intercambio entre quienes mantienen vivas estas manifestaciones y las nuevas generaciones.

La agenda suma, además de los talleres artesanales, actividades de educación ambiental y espacios dedicados a la gastronomía tradicional. La propuesta integra estas disciplinas junto con la música y la danza como expresiones de identidad regional.

Programación del Escenario Parque Hundido

Un gran reloj floral sobre un talud de césped adorna los jardines de la alcaldía Azcapotzalco. (Alcaldía Benito Juárez)

El jueves 1 de octubre, las presentaciones en este escenario inician a las 15:40 horas:

15:40-16:20: Zarambeque

16:20-17:00: Ramita de Cedro

17:00-17:40: Son del Pollo

17:40-18:20: Tlacolol

18:20-19:00: La Diablada

19:00-19:40: La Tapayola

19:40-20:20: Calentano Son

20:20-21:00: Trío Las Jacarandas

El viernes 2 de octubre, la jornada comienza a las 13:00 horas:

13:00-14:00: Grupo de Danza Folclórica Tzin Tzuni

14:00-15:00: Grupo de Danza Aquetzalli Tabasco

15:00-15:40: Tres en Línea

15:40-16:20: Los Baxin

16:20-17:00: Embrujo Huasteco

17:00-17:40: Los Parientes de Playa Vicente

17:40-18:20: Trío Recuerdo a Hidalgo

18:20-19:00: Son Alegrex

19:00-19:40: Orquesta Jaranera Noh Beh

19:40-20:20: Chintete

20:20-21:00: Trío Xinach

21:00-21:40: Los Costeños de Acapulco

El sábado 3 de octubre concentra el mayor número de presentaciones, desde las 10:40 horas:

10:40-11:40: Grupo de Danza Folclórica Neeza Cubi “Camino Nuevo”

11:40-12:20: Danza Los Diablos de El Quizá, Guerrero

12:20-13:00: Grupo de Danza Tonalamatl

13:00-13:40: Grupo de Danza Aquetzalli, Tabasco

13:40-14:20: Banda Santo Tomás

14:20-15:00: Los Hijos del Aire

15:00-15:40: Juventud de Tierra Caliente

15:40-16:20: Los Guerreros de Acapulco

16:20-17:00: Cecy Boeta

17:00-17:40: Agua Azul

17:40-18:20: Masakali

18:20-19:00: Costeños de Acapulco

19:00-19:40: Cuervo Huasteco

19:40-20:20: ImaginaSon

20:20-21:00: Son de Barranca

21:00-21:40: Trío Zacamandú

El domingo 4 de octubre, último día de esta sede, la actividad va de 11:40 a 21:40 horas:

11:40-12:20: Danza de Diablos Chisperos

12:20-13:00: Danza de Tecuanes

13:00-13:40: Sonidos De Mi Tierra

13:40-14:20: Cielo Tixtleco

14:20-15:00: Juventud de Tierra Caliente

15:00-15:40: Orquesta Típica de Juquila

15:40-16:20: Pindékuecha

16:20-17:00: Centzontli

17:00-17:40: La Dolorosa

17:40-18:20: Grupo Raíces

18:20-19:00: Tecuexes

19:00-19:40: Cultivadores del Son

19:40-20:20: Nostalgia Huasteca

20:20-21:00: Atecocolli

21:00-21:40: Murmullo Huasteco

El cartel detalla las fechas, horarios y agrupaciones musicales del encuentro Son para Milo en el escenario del Parque Hundido, del jueves 1 al domingo 4 de octubre. (Alcaldía Azcapotzalco)

Programación del Escenario Explanada

Personas acuden a las carpas de atención al público instaladas frente al edificio de la Alcaldía Azcapotzalco. (Alcaldía Azcapotzalco)

En este segundo escenario, el jueves 1 de octubre se realizará la inauguración oficial del festival, a las 14:00 horas:

14:00-14:10: Inauguración

14:10-14:50: La Tribu

14:50-15:30: Los Baxin

15:30-16:10: Nómadas de Hidalgo

16:10-16:50: Tanguyú

16:50-17:30: Pata de Vaca

17:30-18:10: Serafín Ibarra y los Caracuaros

18:10-18:50: Los Pregoneritos de Hidalgo

18:50-19:30: Trío Jujupa

19:30-20:10: Santa Perica

20:10-20:50: Orquesta Basura

20:50-21:30: Trío Los Cuervos

El viernes 2 de octubre, la Explanada abre desde las 11:00 horas:

11:00-11:40: Ixachilanka

11:40-12:20: Ramiro Ramírez

12:20-13:00: Memo y sus Trovadores

13:00-13:40: Marimba Orquesta Flor de Liz

13:40-14:20: Los Brujos de Huejutla

14:20-15:00: Agua Azul

15:00-15:40: Herencia Tabasqueña

15:40-16:20: Trío Sonante

16:20-17:00: La Endiablada

17:00-17:40: Trío Xinach

17:40-18:20: Los Guerreros de Acapulco

18:20-19:00: Estampa Huasteca

19:00-19:40: Recoveco

19:40-20:20: Víctor Ghanda Son Huapango

20:20-21:00: Los Hidalguenses

21:00-21:40: Orquesta Jaranera Noh Beh

21:40-22:20: Calle Fragua

El sábado 3 de octubre, la jornada se extiende de 11:00 a 22:20 horas:

11:00-11:40: Huehuoctli

11:40-12:20: Ñu Daavi

12:20-13:00: Los Nietos de Rufino Arellano

13:00-13:40: Herencia Tabasqueña

13:40-14:20: Los Hermanos Tavira

14:20-15:00: Gorrión Serrano

15:00-15:40: Gallina Negra

15:40-16:20: Pindékuecha

16:20-17:00: Orquesta Típica de Juquila

17:00-17:40: Mono Blanco

17:40-18:20: Tecuexes

18:20-19:00: Lo Cojolites

19:00-19:40: Los Camperos de Marcos Hernández

19:40-20:20: Orquesta Jaranera Noh Beh

20:20-21:00: Cecy Boeta

21:00-21:40: Son de Uvero

21:40-22:20: La Guadalupe Reyes

El domingo 4 de octubre, cierre del encuentro, la Explanada presenta desde las 11:40 horas:

11:40-12:20: Yodoquinsi

12:20-13:00: Banda Santo Tomás

13:00-13:40: Ernesto Anaya

13:40-14:20: Los Diablos

14:20-15:00: Orquesta Donají

15:00-15:40: Trío Real del Valle

15:40-16:20: Escuela Comunitaria Grupo Huapango

16:20-17:00: Yolotecuani

17:00-17:40: Los Fara Fara

17:40-18:20: Los Hijos de la Matraca

18:20-19:00: Banda San Juan de Aragón

19:00-19:40: Los Descarados

19:40-20:20: Ciclón Tlacotepense

20:20-21:00: Cuácharas Orquesta

21:00-21:40: Conjunto Ciriguaya

El cartel detalla la programación musical del encuentro Son para Milo, celebrado del 1 al 4 de octubre en la explanada de la Alcaldía Azcapotzalco. (Alcaldía Azcapotzalco)

Talleres y actividades complementarias

La música y la danza no serán las únicas atracciones del encuentro. Son para Milo 2026 contempla 35 talleres gratuitos dedicados a gastronomía, artesanía, medicina tradicional y educación ambiental, según informó el sitio oficial del festival.

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Entre las propuestas gastronómicas destacan “Del cacao al chocolate artesanal” y un taller sobre la preparación de chilate, bebida elaborada con cacao, arroz y canela.

En el terreno artesanal, la programación incluye bordado Tenango, arte wixárika con chaquira, cartonería tradicional, elaboración de silbatos de barro, joyería, pulseras tejidas, filigrana en papel y máscaras. También se ofrecerán talleres sobre plantas medicinales, ungüentos, tinturas y costalitos aromáticos.

La educación ambiental sumará actividades sobre fauna silvestre, lombricomposta, insectos polinizadores, cuidado del agua, reciclaje y construcción de sistemas de riego por goteo con materiales reutilizados.

El festival ofrecerá, además, talleres de diez estilos de zapateado, entre ellos son jarocho, son huasteco, tierra caliente, sones de la región purépecha y chilenas, junto con una clase magistral dedicada a los huapangos y sones huastecos.

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Origen del encuentro y su vínculo con la Benemérita Escuela Nacional de Maestros

Son para Milo surgió como homenaje al profesor Hermilo Rojas Aragón, quien murió en 2002. Tras su fallecimiento, músicos, bailarines y personas cercanas comenzaron a organizar jornadas dedicadas a la música tradicional mexicana para mantener vivo su legado.

La organización inicial contó con la participación de los profesores Consuelo Martínez Sánchez y Rodrigo Rojas Aragón, junto con un grupo de colaboradores que impulsó las primeras actividades.

Con los años, el encuentro sumó agrupaciones musicales, artesanos, gastrónomos, bailadores y especialistas vinculados con las tradiciones populares, hasta consolidarse en su edición número 23.

Actualmente, Son para Milo forma parte de los cuatro proyectos del Taller de Danza Tezcatlipoca de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. El propio festival se define como una iniciativa incluyente y autogestiva, sostenida por la colaboración de docentes, instituciones y público.

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Conferencias y homenaje en la Videoteca Manuel Álvarez Bravo

El encuentro tendrá una sede adicional en la Videoteca Manuel Álvarez Bravo, ubicada en Jerusalén esquina con avenida Azcapotzalco, donde se realizarán tres actividades complementarias a la programación musical.

El viernes 2 de octubre, a las 14:00 horas, se ofrecerá la conferencia “Cuitláhuac presente en la memoria de Iztapalapa y Azcapotzalco”, a cargo de Beatriz Ramírez Gonzales.

El sábado 3 de octubre, a las 15:00 horas, se realizará la charla “Trayectoria y pasión por la danza de los diablos”, con Jonathan Añorve Hernández.

El domingo 4 de octubre, a las 16:00 horas, está programado un homenaje luctuoso a Margarito Mendoza, cuya persona responsable aún se encuentra pendiente de confirmación, de acuerdo con la información difundida por los organizadores.

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