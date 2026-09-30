Festival Son para Milo 2026 de música tradicional mexicana llega a CDMX con 35 talleres y cuatro días de presentaciones gratis

El encuentro Son para Milo llegará a su XXIII edición en Azcapotzalco, con una programación de cuatro días, entrada libre y 35 talleres gratuitos, según informó el sitio oficial del festival.
El evento se realizará del jueves 1 al domingo 4 de octubre en dos sedes: la Explanada de la alcaldía Azcapotzalco y el Parque Hundido. Ambos escenarios tendrán acceso gratuito durante toda la jornada.
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Son Para Milo se trata de un encuentro de música tradicional mexicana que reúne durante cuatro días a músicos, bailadores, artesanos, docentes y especialistas. La edición 2026 contempla presentaciones musicales, danzas regionales, 35 talleres de oficios y técnicas artesanales, clases de zapateado, espacios de educación ambiental y actividades de gastronomía y medicina tradicional, con diferentes constos de aportación que van desde coperación voluntaria, hasta 35 pesos en adelante.
Integrantes del grupo musical Los Cojolites invitan al público a su presentación en la edición del evento Son para Milo, Encuentro de Música Tradicional Mexicana. La actividad se realizará del 1 al 4 de octubre en la Alcaldía Azcapotzalco.
Actividades formativas y objetivo del encuentro
Más allá de los conciertos, la programación incluye una clase magistral y un taller dedicados a los huapangos y sones huastecos, dos expresiones consideradas centrales dentro del repertorio de música tradicional del país.
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Los organizadores plantean que el encuentro busca acercar al público a la diversidad de expresiones que conforman la música tradicional mexicana. También apuntan a propiciar el intercambio entre quienes mantienen vivas estas manifestaciones y las nuevas generaciones.
La agenda suma, además de los talleres artesanales, actividades de educación ambiental y espacios dedicados a la gastronomía tradicional. La propuesta integra estas disciplinas junto con la música y la danza como expresiones de identidad regional.
Programación del Escenario Parque Hundido
El jueves 1 de octubre, las presentaciones en este escenario inician a las 15:40 horas:
15:40-16:20: Zarambeque
16:20-17:00: Ramita de Cedro
17:00-17:40: Son del Pollo
17:40-18:20: Tlacolol
18:20-19:00: La Diablada
19:00-19:40: La Tapayola
19:40-20:20: Calentano Son
20:20-21:00: Trío Las Jacarandas
El viernes 2 de octubre, la jornada comienza a las 13:00 horas:
13:00-14:00: Grupo de Danza Folclórica Tzin Tzuni
14:00-15:00: Grupo de Danza Aquetzalli Tabasco
15:00-15:40: Tres en Línea
15:40-16:20: Los Baxin
16:20-17:00: Embrujo Huasteco
17:00-17:40: Los Parientes de Playa Vicente
17:40-18:20: Trío Recuerdo a Hidalgo
18:20-19:00: Son Alegrex
19:00-19:40: Orquesta Jaranera Noh Beh
19:40-20:20: Chintete
20:20-21:00: Trío Xinach
21:00-21:40: Los Costeños de Acapulco
El sábado 3 de octubre concentra el mayor número de presentaciones, desde las 10:40 horas:
10:40-11:40: Grupo de Danza Folclórica Neeza Cubi “Camino Nuevo”
11:40-12:20: Danza Los Diablos de El Quizá, Guerrero
12:20-13:00: Grupo de Danza Tonalamatl
13:00-13:40: Grupo de Danza Aquetzalli, Tabasco
13:40-14:20: Banda Santo Tomás
14:20-15:00: Los Hijos del Aire
15:00-15:40: Juventud de Tierra Caliente
15:40-16:20: Los Guerreros de Acapulco
16:20-17:00: Cecy Boeta
17:00-17:40: Agua Azul
17:40-18:20: Masakali
18:20-19:00: Costeños de Acapulco
19:00-19:40: Cuervo Huasteco
19:40-20:20: ImaginaSon
20:20-21:00: Son de Barranca
21:00-21:40: Trío Zacamandú
El domingo 4 de octubre, último día de esta sede, la actividad va de 11:40 a 21:40 horas:
11:40-12:20: Danza de Diablos Chisperos
12:20-13:00: Danza de Tecuanes
13:00-13:40: Sonidos De Mi Tierra
13:40-14:20: Cielo Tixtleco
14:20-15:00: Juventud de Tierra Caliente
15:00-15:40: Orquesta Típica de Juquila
15:40-16:20: Pindékuecha
16:20-17:00: Centzontli
17:00-17:40: La Dolorosa
17:40-18:20: Grupo Raíces
18:20-19:00: Tecuexes
19:00-19:40: Cultivadores del Son
19:40-20:20: Nostalgia Huasteca
20:20-21:00: Atecocolli
21:00-21:40: Murmullo Huasteco
Programación del Escenario Explanada
En este segundo escenario, el jueves 1 de octubre se realizará la inauguración oficial del festival, a las 14:00 horas:
14:00-14:10: Inauguración
14:10-14:50: La Tribu
14:50-15:30: Los Baxin
15:30-16:10: Nómadas de Hidalgo
16:10-16:50: Tanguyú
16:50-17:30: Pata de Vaca
17:30-18:10: Serafín Ibarra y los Caracuaros
18:10-18:50: Los Pregoneritos de Hidalgo
18:50-19:30: Trío Jujupa
19:30-20:10: Santa Perica
20:10-20:50: Orquesta Basura
20:50-21:30: Trío Los Cuervos
El viernes 2 de octubre, la Explanada abre desde las 11:00 horas:
11:00-11:40: Ixachilanka
11:40-12:20: Ramiro Ramírez
12:20-13:00: Memo y sus Trovadores
13:00-13:40: Marimba Orquesta Flor de Liz
13:40-14:20: Los Brujos de Huejutla
14:20-15:00: Agua Azul
15:00-15:40: Herencia Tabasqueña
15:40-16:20: Trío Sonante
16:20-17:00: La Endiablada
17:00-17:40: Trío Xinach
17:40-18:20: Los Guerreros de Acapulco
18:20-19:00: Estampa Huasteca
19:00-19:40: Recoveco
19:40-20:20: Víctor Ghanda Son Huapango
20:20-21:00: Los Hidalguenses
21:00-21:40: Orquesta Jaranera Noh Beh
21:40-22:20: Calle Fragua
El sábado 3 de octubre, la jornada se extiende de 11:00 a 22:20 horas:
11:00-11:40: Huehuoctli
11:40-12:20: Ñu Daavi
12:20-13:00: Los Nietos de Rufino Arellano
13:00-13:40: Herencia Tabasqueña
13:40-14:20: Los Hermanos Tavira
14:20-15:00: Gorrión Serrano
15:00-15:40: Gallina Negra
15:40-16:20: Pindékuecha
16:20-17:00: Orquesta Típica de Juquila
17:00-17:40: Mono Blanco
17:40-18:20: Tecuexes
18:20-19:00: Lo Cojolites
19:00-19:40: Los Camperos de Marcos Hernández
19:40-20:20: Orquesta Jaranera Noh Beh
20:20-21:00: Cecy Boeta
21:00-21:40: Son de Uvero
21:40-22:20: La Guadalupe Reyes
El domingo 4 de octubre, cierre del encuentro, la Explanada presenta desde las 11:40 horas:
11:40-12:20: Yodoquinsi
12:20-13:00: Banda Santo Tomás
13:00-13:40: Ernesto Anaya
13:40-14:20: Los Diablos
14:20-15:00: Orquesta Donají
15:00-15:40: Trío Real del Valle
15:40-16:20: Escuela Comunitaria Grupo Huapango
16:20-17:00: Yolotecuani
17:00-17:40: Los Fara Fara
17:40-18:20: Los Hijos de la Matraca
18:20-19:00: Banda San Juan de Aragón
19:00-19:40: Los Descarados
19:40-20:20: Ciclón Tlacotepense
20:20-21:00: Cuácharas Orquesta
21:00-21:40: Conjunto Ciriguaya
Talleres y actividades complementarias
La música y la danza no serán las únicas atracciones del encuentro. Son para Milo 2026 contempla 35 talleres gratuitos dedicados a gastronomía, artesanía, medicina tradicional y educación ambiental, según informó el sitio oficial del festival.
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Entre las propuestas gastronómicas destacan “Del cacao al chocolate artesanal” y un taller sobre la preparación de chilate, bebida elaborada con cacao, arroz y canela.
En el terreno artesanal, la programación incluye bordado Tenango, arte wixárika con chaquira, cartonería tradicional, elaboración de silbatos de barro, joyería, pulseras tejidas, filigrana en papel y máscaras. También se ofrecerán talleres sobre plantas medicinales, ungüentos, tinturas y costalitos aromáticos.
La educación ambiental sumará actividades sobre fauna silvestre, lombricomposta, insectos polinizadores, cuidado del agua, reciclaje y construcción de sistemas de riego por goteo con materiales reutilizados.
El festival ofrecerá, además, talleres de diez estilos de zapateado, entre ellos son jarocho, son huasteco, tierra caliente, sones de la región purépecha y chilenas, junto con una clase magistral dedicada a los huapangos y sones huastecos.
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Origen del encuentro y su vínculo con la Benemérita Escuela Nacional de Maestros
Son para Milo surgió como homenaje al profesor Hermilo Rojas Aragón, quien murió en 2002. Tras su fallecimiento, músicos, bailarines y personas cercanas comenzaron a organizar jornadas dedicadas a la música tradicional mexicana para mantener vivo su legado.
La organización inicial contó con la participación de los profesores Consuelo Martínez Sánchez y Rodrigo Rojas Aragón, junto con un grupo de colaboradores que impulsó las primeras actividades.
Con los años, el encuentro sumó agrupaciones musicales, artesanos, gastrónomos, bailadores y especialistas vinculados con las tradiciones populares, hasta consolidarse en su edición número 23.
Actualmente, Son para Milo forma parte de los cuatro proyectos del Taller de Danza Tezcatlipoca de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. El propio festival se define como una iniciativa incluyente y autogestiva, sostenida por la colaboración de docentes, instituciones y público.
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Conferencias y homenaje en la Videoteca Manuel Álvarez Bravo
El encuentro tendrá una sede adicional en la Videoteca Manuel Álvarez Bravo, ubicada en Jerusalén esquina con avenida Azcapotzalco, donde se realizarán tres actividades complementarias a la programación musical.
El viernes 2 de octubre, a las 14:00 horas, se ofrecerá la conferencia “Cuitláhuac presente en la memoria de Iztapalapa y Azcapotzalco”, a cargo de Beatriz Ramírez Gonzales.
El sábado 3 de octubre, a las 15:00 horas, se realizará la charla “Trayectoria y pasión por la danza de los diablos”, con Jonathan Añorve Hernández.
El domingo 4 de octubre, a las 16:00 horas, está programado un homenaje luctuoso a Margarito Mendoza, cuya persona responsable aún se encuentra pendiente de confirmación, de acuerdo con la información difundida por los organizadores.
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