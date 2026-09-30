Acusan en EEUU a mexicanos de traficar niños migrantes y darles gomitas con THC para sedarlos

Susana y Daniel Guadian fueron acusados en Texas de participar en una red de tráfico de menores migrantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Dos mexicanos fueron acusados ante un tribunal federal de Texas de participar en una organización dedicada al tráfico de niños migrantes no acompañados, a quienes presuntamente trasladaban desde Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta Estados Unidos. De acuerdo con la acusación, durante al menos uno de los traslados algunos menores recibieron gomitas con THC, un compuesto psicoactivo derivado de la marihuana, con la finalidad de sedarlos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó que Susana Guadian, de 51 años, y Daniel Guadian, también de 51, ambos residentes de Ciudad Juárez, fueron acusados por un gran jurado federal de conspiración para transportar e introducir ilegalmente a extranjeros a Estados Unidos con fines de lucro.

PUBLICIDAD

Según los documentos judiciales citados por las autoridades estadounidenses, los acusados habrían formado parte de una organización que introdujo ilegalmente a menores de edad no acompañados en territorio estadounidense entre el 1 de mayo y el 17 de octubre de 2024.

Los niños tenían entre 5 y 13 años y viajaban sin la compañía de un familiar o adulto responsable.

Reclutaban conductores para trasladar a los menores

La denuncia señala que Susana y Daniel Guadian se encargaban de reclutar conductores para transportar a los menores en automóvil desde México hasta un puerto de entrada en la frontera entre ambos países.

Según la acusación, los menores tenían entre 5 y 13 años y eran trasladados desde Ciudad Juárez hacia Estados Unidos.

Una vez que llegaban al punto de ingreso, los conductores y otros integrantes de la organización presuntamente presentaban documentos estadounidenses ante los agentes de inspección.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la acusación, los involucrados afirmaban falsamente que los documentos correspondían a los menores y que ellos eran sus padres, con el objetivo de facilitar su entrada a Estados Unidos.

Después de cruzar la frontera, los niños eran trasladados hasta El Paso, donde otras personas presuntamente los recogían y realizaban pagos a los conductores.

La investigación de las autoridades estadounidenses señala que la organización operaba bajo un esquema en el que distintas personas cumplían funciones específicas para facilitar el traslado de los menores desde México.

Una víctima terminó hospitalizada por intoxicación

Uno de los elementos más graves incluidos en la denuncia corresponde al presunto uso de gomitas que contenían marihuana para sedar a los niños durante al menos uno de los traslados.

PUBLICIDAD

(X @DOJCrimDiv)

Las autoridades estadounidenses sostienen que los menores recibieron dulces con THC, sustancia responsable de los principales efectos psicoactivos de la marihuana.

Uno de los niños tuvo que ser llevado posteriormente a un hospital local, donde fue diagnosticado con intoxicación por marihuana, según los documentos del caso.

El Departamento de Justicia señaló que la protección de los menores constituye una prioridad en las investigaciones relacionadas con redes de tráfico de personas.

Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, afirmó que proteger a los niños de los traficantes continuará siendo una de las principales prioridades de esa dependencia.

PUBLICIDAD

Los señalamientos forman parte de una acusación federal y deberán ser acreditados durante el proceso judicial. Los acusados mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.

Uno de los niños presuntamente recibió gomitas con THC y posteriormente fue hospitalizado por intoxicación por marihuana. 9 de febrero, 2023. REUTERS/Jose Luis Gonzalez/Archivo

Otros tres involucrados ya enfrentaron procesos

Las autoridades estadounidenses señalaron que Susana y Daniel Guadian fueron detenidos en México durante el año pasado y posteriormente extraditados a Estados Unidos a petición de las autoridades de ese país.

El caso también involucra a otras dos personas que ya enfrentaron procesos judiciales por su presunta participación en la misma estructura de tráfico de menores.

Manuel Valenzuela fue condenado el 1 de julio a cinco años de prisión por su participación en la trama de tráfico de niños, de acuerdo con el Departamento de Justicia.

PUBLICIDAD

Por su parte, Dianne Guadian se declaró culpable el 28 de julio por su participación en los hechos.

La acusación contra Susana y Daniel Guadian amplía así la investigación sobre una red que, según los fiscales estadounidenses, utilizaba vehículos particulares, documentos falsos y conductores reclutados para facilitar el ingreso de menores mexicanos a Estados Unidos.

El caso también expone uno de los riesgos que enfrentan los menores migrantes que cruzan la frontera sin acompañamiento de familiares, particularmente cuando quedan bajo el control de redes dedicadas al tráfico de personas.

Las autoridades estadounidenses continuarán con el proceso judicial para determinar el grado de responsabilidad de los dos acusados y esclarecer cuántos menores fueron trasladados mediante el esquema descrito en los documentos judiciales.

PUBLICIDAD