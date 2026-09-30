Euro hoy en México: cotización de apertura del 30 de septiembre

En la apertura del día, el euro se cotiza en 20,44 pesos mexicanos, sin cambios respecto al precio de cierre previo de 20,44 pesos, mostrando una variación porcentual de 0,04% en comparación con la sesión anterior. Dow Jones
En la última semana, el euro registró un avance del 2,39%, aunque su variación interanual se mantiene en descenso con una caída del -3,8%.
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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al peso mexicano durante los últimos tres días. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 8,09%, superando significativamente la volatilidad de referencia de 5,58%, lo que indica una mayor inestabilidad en el mercado.
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