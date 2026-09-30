México

Euro hoy en México: cotización de apertura del 30 de septiembre

La moneda europea se ha mantenido estable respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el euro se cotiza en 20,44 pesos mexicanos, sin cambios respecto al precio de cierre previo de 20,44 pesos, mostrando una variación porcentual de 0,04% en comparación con la sesión anterior. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance del 2,39%, aunque su variación interanual se mantiene en descenso con una caída del -3,8%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al peso mexicano durante los últimos tres días. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 8,09%, superando significativamente la volatilidad de referencia de 5,58%, lo que indica una mayor inestabilidad en el mercado.

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