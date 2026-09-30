FGE de Michoacán investiga presunto financiamiento del CJNG al Movimiento del Sombrero

Israel Vega Rodríguez, vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal de Michoacán, confirmó que se indaga la ruta financiera relacionada con el caso Manzo. Crédito: FGE Michoacán

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La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) investiga un posible financiamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al Movimiento Independiente del Sombrero, organización fundada por Carlos Alberto Manzo Rodríguez, como parte de las líneas de investigación abiertas tras el asesinato del exalcalde de Uruapan.

El vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal, Israel Vega Rodríguez, confirmó que la institución indaga la posible existencia de vínculos financieros entre integrantes de la organización criminal y el movimiento político. La pesquisa surgió a partir de las diligencias realizadas después de la detención de Alexis Jesús “N”, alias “El Brilloso”, señalado por la Fiscalía como presunto integrante de una célula del CJNG relacionada con el homicidio de Manzo.

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De acuerdo con la investigación, El Brilloso habría tenido una relación cercana con Carlos Manzo, a quien identificaba como su “padrino”, mientras que la Fiscalía lo ubica como presunto integrante de una estructura criminal junto con su hermano, Christian Martín “N”, alias “El Vikingo”. Ambos se encuentran vinculados a distintas líneas de investigación relacionadas con el caso.

El asesinato de Carlos Manzo ocurrió el 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de Velas realizado en Uruapan, en el marco de las celebraciones por la Noche de Muertos.

Fiscalía rastrea la posible ruta del dinero

Vega Rodríguez explicó que las autoridades están agotando las distintas líneas de investigación y que, a partir de las detenciones relacionadas con el caso, se abrió una vertiente enfocada en el aspecto financiero.

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La Fiscalía General del Estado de Michoacán investiga un posible financiamiento del CJNG al Movimiento del Sombrero tras el asesinato de Carlos Manzo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estamos agotando todas y cada una de las líneas de investigación. Dentro de esta está efectivamente lo que es la parte financiera”, señaló el vicefiscal.

La investigación financiera se realiza en coordinación con otras corporaciones y con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía no ha acreditado una conexión directa entre posibles flujos de dinero del CJNG y el asesinato del exalcalde.

La pesquisa busca determinar, entre otros aspectos, si existieron recursos provenientes de integrantes del grupo criminal que hubieran sido destinados al Movimiento del Sombrero y cuál habría sido, en su caso, el alcance de esos posibles vínculos.

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Las indagatorias se desarrollan mientras la Fiscalía continúa incorporando información derivada de las detenciones y declaraciones de personas relacionadas con el homicidio.

Grecia Quiroz podría enfrentar medidas de apremio por celulares

En paralelo, la FGE mantiene un requerimiento dirigido a Grecia Itzel Quiroz García, actual presidenta municipal de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, para que entregue los teléfonos celulares que pertenecieron al exalcalde.

Expediente de investigación FGE Michoacán indaga posible financiamiento del CJNG al Movimiento del Sombrero Caso: homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, 1 de noviembre de 2025, Uruapan Líneas de investigación Perfiles señalados Requerimiento a Quiroz Cronología Escalamiento por incumplimiento de entrega de celulares Requerimiento Nuevo requerimiento Medidas de apremio Posible arresto Haz clic en cada etapa para ver el detalle del proceso contra Grecia Quiroz. Fuente: Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE)

El vicefiscal informó que ya fue enviado un nuevo requerimiento y advirtió que, si persiste la negativa, las medidas de apremio podrían escalar hasta un arresto. La Fiscalía también ha señalado que podría abrir una carpeta por el probable delito de obstrucción de la justicia.

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Los dispositivos son considerados elementos relevantes para realizar peritajes y determinar, entre otros aspectos, si existió alguna alteración o modificación en la cuenta de WhatsApp de Manzo. Para ello, la autoridad necesita tener los teléfonos bajo su resguardo y realizar los análisis correspondientes con autorización judicial.

No obstante, Vega Rodríguez aclaró que hasta el momento no existen elementos para investigar directamente a Grecia Quiroz por su participación en el asesinato. La Fiscalía ha señalado que podría requerirla para ampliar su declaración si las diligencias lo consideran necesario.

La nueva investigación financiera se suma así a las distintas líneas que permanecen abiertas por el homicidio de Manzo, mientras las autoridades buscan establecer tanto la participación de personas detenidas como las posibles conexiones entre actores políticos, operadores cercanos al exalcalde y estructuras del crimen organizado.

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El Brilloso y El Vikingo, trasladados al Altiplano

El 28 de septiembre también trascendió el traslado de El Brilloso y El Vikingo desde Michoacán al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en el Estado de México.

Grecia Quiroz, actual presidenta municipal de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, enfrenta un nuevo requerimiento de la Fiscalía para entregar los celulares del exalcalde. (@GreciaMIch2027)

Junto con ellos habría sido trasladado Alejandro “F.”, alias “El Macas”, quien se desempeñaba como escolta de Carlos Manzo y fue detenido después del homicidio junto con otros integrantes de su equipo de seguridad.

Reportes sobre el traslado señalan que los tres quedaron bajo custodia federal, aunque en el caso de Alejandro “F.” existen investigaciones relacionadas con su actuación como integrante del círculo de seguridad del exalcalde.

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La detención de El Brilloso también aportó nuevos elementos a la investigación. Durante su audiencia, el Ministerio Público presentó mensajes extraídos de su teléfono que, según la acusación, mostraban su relación con Manzo y presunta información sobre el dispositivo de seguridad del entonces alcalde.

La Fiscalía deberá determinar ahora si los indicios obtenidos permiten acreditar la existencia de financiamiento criminal hacia el Movimiento del Sombrero o si se trata únicamente de una línea de investigación derivada de los vínculos personales y criminales detectados durante las indagatorias.