México

CJNG y Cártel de Sinaloa, los grupos con más cuentas bloqueadas por la UIF

Entre octubre de 2024 y agosto de 2026, la Unidad de Inteligencia Financiera inmovilizó 24 mil 622 cuentas bancarias; casi 8 mil estarían relacionadas con integrantes de organizaciones criminales

Mapa tridimensional de México compuesto por bloques, tarjetas de crédito, torres de extracción, fajos de dinero y cubos de hielo con candados.
La UIF ha identificado miles de cuentas relacionadas con integrantes de organizaciones criminales como parte de su estrategia para seguir la ruta del dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa concentran miles de las cuentas bancarias inmovilizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como parte de la estrategia del gobierno federal para seguir la ruta del dinero y detectar las estructuras financieras que permiten operar a las organizaciones criminales.

Entre octubre de 2024 y agosto de 2026, la UIF inmovilizó 24 mil 622 cuentas bancarias, relacionadas con recursos por más de 8 mil 670 millones de pesos, de acuerdo con información proporcionada por la dependencia a El Sol de México.

PUBLICIDAD

Del total, 7 mil 861 cuentas están relacionadas con integrantes de organizaciones criminales con presencia e incidencia en México. El grupo con mayor número de cuentas identificadas es el CJNG, con 4 mil 439, seguido del Cártel de Sinaloa, con 2 mil 289.

Además, la UIF incorporó a 2 mil 395 personas a la Lista de Personas Bloqueadas, informó su titular, Omar Reyes.

La estrategia consiste en analizar las operaciones financieras para determinar quién mueve los recursos, quién los recibe, qué empresas aparecen relacionadas con las transacciones y quién podría estar detrás del control o beneficio de esos fondos.

PUBLICIDAD

Infografía con datos sobre cuentas inmovilizadas por la UIF en México, gráficos de barras e ilustraciones sobre investigaciones financieras.
Una infografía de Infobae detalla que la Unidad de Inteligencia Financiera de México inmovilizó 24 mil 622 cuentas bancarias, con el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa al frente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nuestro trabajo no termina cuando detectamos una operación inusual. Ahí comienza el análisis”, explicó Reyes, al señalar que el objetivo es reconstruir las relaciones financieras que permitan identificar las estructuras detrás de los movimientos de dinero.

CJNG y Cártel de Sinaloa, en la mira financiera

El congelamiento de cuentas constituye una de las herramientas utilizadas por la UIF para impedir que determinados recursos continúen circulando dentro del sistema financiero cuando existen elementos que los vinculan con actividades consideradas ilícitas.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por la dependencia, cerca de una de cada tres cuentas inmovilizadas durante el periodo analizado está relacionada con integrantes de organizaciones criminales.

El CJNG concentra poco más de la mitad de las cuentas vinculadas a estos grupos, con 4 mil 439 registros, mientras que el Cártel de Sinaloa suma 2 mil 289.

La UIF también ha utilizado el análisis financiero para investigaciones relacionadas con extorsión. En este rubro se contabilizan mil 443 cuentas inmovilizadas, equivalentes a 5.9 por ciento del total.

Cuentas bloqueadas por la UIF: CJNG y Sinaloa, en la mira

Octubre 2024 – agosto 2026 · Datos proporcionados por la Unidad de Inteligencia Financiera

24,622
Cuentas inmovilizadas
$8,670M
Monto inmovilizado (pesos)
2,395
Personas bloqueadas
7,861
Cuentas ligadas al crimen organizado

Cuentas por organización criminal

Haz clic en un segmento o en la leyenda para ver el detalle.

Cuentas por categoría de delito

Crecimiento de la plantilla de la UIF

183
2024
293
2026
Crecimiento superior a 60% en servidores públicos de la unidad

Proceso de defensa ante un bloqueo

Fuente: UIF, vía El Sol de México

La dependencia busca reconstruir el recorrido de los recursos obtenidos mediante amenazas y cobros, identificar las cuentas receptoras y establecer conexiones entre distintas operaciones para localizar las redes financieras relacionadas con este delito.

Sin embargo, la propia UIF subraya que una inmovilización no equivale a una sentencia ni determina por sí misma responsabilidad penal. Las personas afectadas cuentan con mecanismos para ejercer su defensa.

Robo de hidrocarburos y cooperación internacional

Otro de los frentes identificados por la UIF es el robo de hidrocarburos. El trabajo coordinado con otras instituciones permitió detectar casos considerados prioritarios que derivaron en investigaciones y denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En este ámbito, la dependencia reportó 144 denuncias ante la FGR, 163 personas incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y más de 218 millones de pesos inmovilizados.

La intención, explicó Reyes, es que la información financiera permita generar inteligencia, aportar elementos a las investigaciones y, cuando existan pruebas suficientes, contribuir a procesos de judicialización y recuperación de activos.

El CJNG concentra el mayor número de cuentas bancarias inmovilizadas entre las organizaciones criminales identificadas por la UIF. Crédito: Poder México
El CJNG concentra el mayor número de cuentas bancarias inmovilizadas entre las organizaciones criminales identificadas por la UIF. Crédito: Poder México

El bloqueo de una cuenta, insistió la UIF, no significa que su titular haya sido declarado culpable. Se trata de una medida financiera que busca impedir temporalmente que determinados recursos continúen circulando dentro del sistema financiero cuando existen elementos que justifican la intervención.

Las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas pueden solicitar una garantía de audiencia dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación. En ese procedimiento pueden presentar pruebas y formular alegatos. Posteriormente, la UIF debe analizar los argumentos y emitir una resolución administrativa fundada y motivada.

Además, existen mecanismos legales para impugnar las determinaciones de la autoridad.

La estrategia financiera también tiene una dimensión internacional. Debido a que los recursos vinculados con organizaciones criminales pueden trasladarse entre países mediante transferencias, empresas y adquisición de bienes, México mantiene intercambio de información con otras unidades de inteligencia financiera y organismos como el Grupo Egmont, FinCEN y OFAC.

La cooperación internacional, de acuerdo con la UIF, no implica ceder facultades. Las decisiones relacionadas con personas y cuentas dentro de México corresponden a las autoridades mexicanas y deben realizarse conforme al marco jurídico nacional.

Omar Reyes, titular de la UIF, explicó que el análisis financiero busca identificar quién mueve, recibe y controla los recursos. Crédito: Roberto Hernández / El Sol de México
Omar Reyes, titular de la UIF, explicó que el análisis financiero busca identificar quién mueve, recibe y controla los recursos. Crédito: Roberto Hernández / El Sol de México

Mientras las organizaciones criminales modifican sus mecanismos para ocultar y mover recursos, la UIF también ha incrementado su capacidad operativa. Su plantilla pasó de 183 servidores públicos en 2024 a 293 actualmente, un crecimiento superior a 60 por ciento.

La dependencia trabaja además en la modernización de sus sistemas, modelos de riesgo y mecanismos de intercambio de información, con el objetivo de detectar operaciones financieras sospechosas y establecer conexiones entre personas, empresas y recursos.

La apuesta de la UIF es que el análisis financiero permita pasar de la detección de operaciones inusuales a investigaciones y, cuando existan elementos suficientes, a judicializaciones y recuperación de activos.

“Lo que hacemos desde la UIF es utilizar las herramientas que nos proporciona la ley para proteger al sistema financiero y debilitar las estructuras económicas de las organizaciones criminales, siempre con sustento jurídico y respeto al debido proceso”, señaló Reyes.

Temas Relacionados

UIFUnidad de Inteligencia FinancieraOmar ReyesCJNGCártel de Sinaloacrimen organizadocuentas bancariaslavado de dineronarco en Méxiconarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, reaparece para negar vínculos con el narco pese a acusaciones de EEUU

Estados Unidos también le retiro la visa al exesposo de Marina del Pilar, gobernadora de Baja California

Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, reaparece para negar vínculos con el narco pese a acusaciones de EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de septiembre: EEUU sanciona a 21 personas ligadas al Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa

Sigue las noticias más destacadas sobre narcotráfico y seguridad en tiempo real en Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de septiembre: EEUU sanciona a 21 personas ligadas al Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa

Golpe a la Unión de Tepito: detienen a “El Pary”, presunto extorsionador de comerciantes de la zona centro

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo arrestaron en posesión de drogas y un vehículo de alta gama

Golpe a la Unión de Tepito: detienen a “El Pary”, presunto extorsionador de comerciantes de la zona centro

Ernesto Ruffo Appel narra su experiencia en el Altiplano tras dejar el penal por prisión domiciliaria

El exgobernador de Baja California, ahora en prisión domiciliaria en Ensenada, describió la convivencia con otros exmandatarios procesados y el respaldo que recibió de ellos durante su reclusión por el caso de huachicol fiscal

Ernesto Ruffo Appel narra su experiencia en el Altiplano tras dejar el penal por prisión domiciliaria

México registra más muertes evitables que la mayoría de América Latina: OCDE

El país registró 135 muertes por cada 100 mil habitantes debido a causas tratables, por encima del promedio de América Latina y el Caribe y de la OCDE

México registra más muertes evitables que la mayoría de América Latina: OCDE
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Mayito Flaco” nació en California e intentó cambiar su nombre en 2001 para ocultar sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, afirma EEUU

“El Mayito Flaco” nació en California e intentó cambiar su nombre en 2001 para ocultar sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, afirma EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de septiembre: EEUU sanciona a 21 personas ligadas al Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa

Golpe a la Unión de Tepito: detienen a “El Pary”, presunto extorsionador de comerciantes de la zona centro

“Ya literalmente matan a los operadores”: el testimonio de los traileros que arriesgan la vida en México

Carlos Torres negó nexos con el crimen y Marina del Pilar lo respaldó: la cronología previa a las sanciones de EEUU

ENTRETENIMIENTO

Jamiroquai conquista la CDMX con un poderoso mensaje de paz mundial desde el funk y la conciencia

Jamiroquai conquista la CDMX con un poderoso mensaje de paz mundial desde el funk y la conciencia

HYBE prepara el regreso de BTS a México en 2027: embajador mexicano en Corea del Sur confirma que ya trabajan en las fechas

Entre el ‘glam’, la madurez y la amistad: Disco Bahía reinventa su universo con ‘El Rey del Glam’

Mauricio Ochmann y Loreto Peralta protagonizan nueva comedia familiar “Un Mal Partido”: trailer y fecha de estreno

Luis Fernando Peña, Sherlyn y Armando Hernández se reencuentran: abrazan su pasado juvenil en esta serie mexicana de zombis

DEPORTES

F1 gratis en México: Checo Pérez hará Show Run en Paseo de la Reforma el 28 de octubre

F1 gratis en México: Checo Pérez hará Show Run en Paseo de la Reforma el 28 de octubre

Lista de principales candidatos para ser nominados al Premio Nacional del Deporte 2026

México vs Perú: así fue el último partido entre ambas Selecciones

Quién era Emiliano Caballero, promesa del boxeo mexicano que fue asesinado a balazos en el Edomex

Las mujeres toman la Arena México: CMLL anuncia la primera eliminatoria por el Campeonato Universal de Amazonas 2026