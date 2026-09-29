Luis Fernando Peña, Sherlyn y Armando Hernández se reencuentran: abrazan su pasado juvenil en esta serie mexicana de zombis

En entrevista con Infobae México, los actores hablaron sobre su nueva serie "Prefiero la muerte". (Infobae México)

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Luis Fernando Peña, Sherlyn y Armando Hernández se reencuentran en Prefiero la muerte, serie mexicana de zombis que Prime Video estrenará el próximo 2 de octubre de 2026 con todos sus episodios disponibles.

Los actores hablaron con Infobae México sobre el paso de los años, la paternidad y la permanencia en una industria que los reunió cuando eran adolescentes y hoy los coloca en personajes adultos dentro de una historia sobre crecer, sobrevivir y enfrentar el miedo.

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La producción llega de forma simultánea a más de 240 países y territorios. La serie forma parte del catálogo de Prime Video y cuenta con una historia situada en Mendoza, una ciudad de provincia donde un adolescente mordido por un zombi intenta impedir un plan que amenaza con desatar un apocalipsis.

Sherlyn recuerda que su vínculo con Peña y Hernández comenzó cuando tenían entre 16 y 17 años. “Éramos unos escuincles”, comenta durante la entrevista, antes de describir el reencuentro como una oportunidad para mirar el camino que cada uno ha recorrido.

“Creo que la vida nos ha pasado para bien a los tres”, sostiene la actriz. “Estamos en una etapa increíble en la que estamos plenos, en la que nos seguimos divirtiendo y seguimos teniendo mucha pasión por lo que hacemos”.

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Luis Fernando Peña, Sherlyn y Armando Hernández hablan de ser padres

El paso de la adolescencia a la adultez también modificó las preocupaciones de los tres intérpretes. Armando Hernández señala que al inicio de sus carreras existía el temor de mantenerse dentro de la actuación y conseguir nuevos proyectos.

El actor explica que esa incertidumbre no desaparece, aunque ahora tiene otra dimensión. “Antes es: ‘¿Cómo voy a salir adelante en esta carrera? ¿Cómo voy a sostenerme?’. Hoy es: ‘Híjole, ahora tenemos que mantener chamacos’”, dice entre risas.

Luis Fernando Peña, Armando Hernández y Sherlyn confiensan cómo ha sido madurar fente a los reflectores. (Cortesía Infobae)

Para Hernández, compartir un proyecto con Sherlyn y Luis Fernando Peña tiene una carga personal porque los tres han formado familias y conservan una relación construida desde sus primeras experiencias frente a las cámaras.

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“Ya somos padres de familia ahora”, afirma. “Está bien bonito también poder compartir muchas cosas tanto personales como profesionales y, en este caso, reencontrarnos en Prefiero la muerte, pues es de mucha satisfacción, de mucho orgullo, de mucha felicidad”.

El actor también sostiene que los tres conservaron la ambición que tenían cuando comenzaron. “Sigue siendo la misma terna de aferrados de cuando teníamos diez y tantos años”, dice sobre el deseo de crecer y permanecer en una profesión marcada por la competencia y la llegada de nuevas generaciones.

Armando Hernández recuerda los miedos de sus primeros años

Hernández reconoce que, cuando empezó a trabajar con Peña, ya conocía parte de su experiencia en cine. Sobre Sherlyn, recuerda que también era una figura identificable para quienes comenzaban a abrirse camino en los sets.

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Ese panorama generaba presión entre quienes iniciaban. El actor señala que la duda principal era si podrían conservar una trayectoria estable en una industria con oportunidades cambiantes.

Con el tiempo, dice, ese temor se transforma en una forma de mantener los pies en la tierra. “Los miedos son diferentes, pero siguen estando”, explica. “Creo que eso es lo que nos mantiene con los pies en la tierra”.

Hernández observa ese impulso en los integrantes más jóvenes del elenco de la serie. El actor cuenta que ve en ellos la curiosidad y las ganas de aprender que él, Sherlyn y Peña tenían durante sus primeros encuentros de trabajo.

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“Yo veo reflejado en ellos tres a nosotros tres”, afirma. “Eran unas ganas y un hambre de aprender, de ver y de ‘¿qué es eso y para qué sirve?’”.

Diego Bernal interpreta a Archie, un adolescente mordido por un zombi

En entrevista con Infobae México, los actores hablaron sobre su nueva serie "Prefiero la muerte". (Infobae México)

La nueva serie de Prime Video tiene como protagonista a Diego Bernal, quien interpreta a Archie, un estudiante de preparatoria que es mordido por un zombi. El personaje debe enfrentar su nueva condición mientras busca detener una amenaza que se extiende en su comunidad.

Bernal cuenta a Infobae México que al principio recibió la propuesta como una audición para interpretar a un zombi. La premisa le generó dudas, hasta que descubrió que el proyecto no seguía la fórmula habitual del género.

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“Empecé a darme cuenta de que no era la típica serie de zombis, que tenía todo este tono muy mexicano”, explica. El actor dice que leyó el guion completo después de saber que había sido seleccionado y que la historia lo convenció de participar.

La serie mezcla elementos de terror, comedia y adolescencia. Archie debe enfrentar la presión escolar, sus inseguridades y sus sentimientos por Brenda, mientras una amenaza sobrenatural altera la rutina de Mendoza.

Lilith Curiel y Farah Justiniani se suman al elenco juvenil

Lilith Curiel interpreta a Cris, la mejor amiga de Archie. El personaje es una joven gótica, bisexual, aficionada al anime y a la música alternativa. La actriz cuenta que conectó de inmediato con esa descripción.

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“Es mi momento. Claro que sí”, recuerda Curiel sobre la primera vez que leyó las características de Cris. La intérprete llegó tarde y en pijama a su casting, una situación que le hizo pensar que había perdido la oportunidad.

La actriz considera que esa apariencia terminó por acercarla más al personaje. “Al final de cuentas el personaje soy yo”, señala. “Lo friki que es, la música que escucha, cómo es ella. Pues sí, así soy yo”.

Farah Justiniani, quien da vida a Brenda, relata que aceptó el proceso de audiciones por su interés en el terror y los zombis. La actriz pasó por castings y callbacks, además de pruebas para comprobar la química con los actores que aspiraban a interpretar a Archie.

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“Fue un proceso bien padre, muy divertido”, dice. Justiniani agrega que la conexión con el elenco surgió con facilidad y que recibió con entusiasmo la oportunidad de trabajar en un género distinto.

Sebastián Sariñana dirige la serie que estrena el 2 de octubre

Prefiero la muerte es creada y dirigida por Sebastián Sariñana. Humberto Hinojosa codirige la producción, mientras que Sariñana, Pablo García Gatterer y Andrea Gamboa también participan como productores.

La historia presenta a Archie, Cris y Brenda frente a una cadena de amenazas que incluye un esquema piramidal de vitaminas, un grupo de mujeres ultra religiosas y el acosador de la escuela. Fernanda Castillo interpreta a Sara Díaz, una investigadora que guía a los jóvenes para descubrir qué ocurre en Mendoza.

El reparto también incluye a Nashla Aguilar, Leonardo Ávila, Tiaré Scanda, Alfonso Borbolla y Esmeralda Soto. La producción corre a cargo de Amazon MGM Studios, Tigre Pictures y Pez Caja.