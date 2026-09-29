Golpe a la Unión de Tepito: detienen a “El Pary”, presunto extorsionador de comerciantes de la zona centro

Fue trasladado por agentes capitalinos luego de su captura. Crédito: SSC

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Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron este 29 de septiembre a Rogelio “N”, alias “El Pary”, presunto integrante de la Unión de Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc. El hombre, de 49 años, fue señalado como probable responsable de delitos contra la salud y de extorsionar a comerciantes de la zona centro de la Ciudad de México.

La detención ocurrió en la calle Palma Norte, colonia Centro, durante un recorrido de vigilancia. Según reportes oficiales, los uniformados observaron al sujeto a bordo de un vehículo de alta gama mientras manipulaba envoltorios con posible droga y, conforme a los protocolos de actuación policial, le realizaron una revisión preventiva que derivó en el arresto.

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Un Mercedes Benz entre los indicios asegurados

El vehículo de alta gama a bordo del cual viajaba “El Pary” era un Mercedes Benz, de acuerdo con la información recabada tras su detención. En las fotografías de los indicios asegurados por la SSC se aprecian las llaves del automóvil, que quedó a disposición de las autoridades junto con el resto de lo decomisado.

Rogelio "N", alias "El Pary", detenido por agentes de la policía capitalina. Crédito: SSC

De acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones consultada por Infobae México, la captura se realizó a las 11:10 horas, entre las calles Belisario Domínguez y República de Cuba, a las afueras de un estacionamiento. El documento describe al detenido con 1.70 metros de estatura, complexión robusta, tez morena clara, cabello corto negro y tatuajes en ambos brazos. Al momento de su captura vestía playera color rojo, pants negro y tenis grises.

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La autoridad que efectuó la detención fue la SSC, mientras que quien lo tiene a su disposición es la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes, ante la cual se encontraba al momento de la consulta.

Le aseguraron un arma, más de 217 dosis de narcóticos y el vehículo

En la revisión, los elementos le encontraron un arma de fuego, cinco cartuchos útiles y 182 bolsitas más un kilogramo a granel de una sustancia con características de marihuana. También le hallaron 35 bolsitas con una sustancia sólida similar a la piedra y una bolsa transparente con posible metanfetamina.

Drogas aseguradas a "El Pary" tras su detención. Crédito: SSC

El total de dosis aseguradas superó las 217, entre marihuana, piedra y cristal, según el conteo oficial. Las cantidades encontradas y el arma de fuego con cartuchos útiles se sumaron al vehículo como parte de los indicios turnados a la autoridad ministerial.

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Pablo Vázquez confirmó la captura

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, confirmó la captura a través de su cuenta de X y precisó que a “El Pary” se le aseguraron más de 217 dosis de aparentes narcóticos, un kilo de posible marihuana, un arma de fuego con cartuchos útiles y el vehículo de alta gama en el que viajaba.

El funcionario señaló que el detenido es un presunto integrante de la Unión de Tepito y probable responsable de cometer delitos contra la salud y de extorsionar a comerciantes de la zona centro. Vázquez sostuvo que “la Policía de la CDMX continúa trabajando de manera firme y decidida para detener a las personas y a los grupos criminales que atentan contra el patrimonio, el bienestar y la tranquilidad de las y los ciudadanos”.

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Ficha oficial que detalla el sitio de la detención de "El Pary". Crédito: SSC

De acuerdo con las investigaciones de la SSC, el cruce de información permitió vincular al detenido con una célula dedicada a la distribución de droga, la extorsión, el cobro de piso y homicidios en la zona centro de la capital. Vázquez señaló que la Unión Tepito mantiene operaciones activas en esa área, con afectaciones directas al comercio establecido.

No era la primera vez que “El Pary” enfrentaba a la justicia

Rogelio “N” ya había sido detenido en 2019, cuando fue señalado como uno de los operadores del cobro de piso a comerciantes de la zona de Santo Domingo, en el Centro Histórico. En aquella ocasión, elementos del Comando de Operaciones Especiales lo capturaron junto con dos presuntos cómplices, luego de que intercambiaran bolsas con narcóticos frente a un domicilio vinculado a investigaciones por secuestro.

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"El Pary" tras su detención en 2019. Crédito: Redes Sociales

Los policías detectaron entonces a cuatro hombres recargados en una motoneta mientras intercambiaban bolsas con posible droga. Al notar la presencia policial, los sujetos intentaron huir, aunque metros más adelante fueron interceptados. La revisión arrojó bolsas de plástico con vegetal verde y seco con características de marihuana a granel, además de dosis del mismo enervante, otras con polvo blanco similar a la cocaína y efectivo en pesos mexicanos.

Aquel episodio derivó en que las autoridades identificaran a “El Pary” como el encargado de cobrar extorsiones a los comerciantes del rumbo y de organizar amenazas contra quienes se negaban a pagar. Ese antecedente por delitos contra la salud consta en su expediente ante la SSC.

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Acumula también un antecedente por robo calificado en pandilla

Además del proceso de 2019, Rogelio “N” registra un antecedente penal de 2003, cuando enfrentó cargos por robo calificado en pandilla. Tras su detención de este 29 de septiembre, se le informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fue presentado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.