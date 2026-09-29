Mauricio Ochmann y Loreto Peralta protagonizan nueva comedia familiar “Un Mal Partido”: trailer y fecha de estreno

Un mal partido trailer oficial/ Buena Vista Internacional LA

Guardar

Mauricio Ochmann y Loreto Peralta protagonizarán “Un mal partido”, la nueva comedia familiar mexicana dirigida por Salvador Espinosa que llegará a los cines el 8 de octubre. Se trata de la primera colaboración conjunta entre ambos actores en la pantalla grande.

La película, escrita por Álex Zito y Mariana Palos, cuenta con el respaldo de Buena Vista International, Pampa Films y Néctar, Trata de un padre de familia sobreprotector que se meterá en problemas al investigar a la pareja de su hija. El elenco se completa con José Antonio Toledano, Ana Layevska, Sara Maldonado y Roberto Duarte.

PUBLICIDAD

La película, escrita por Álex Zito y Mariana Palos, cuenta con el respaldo de Buena Vista International, Pampa Films y Néctar. El elenco se completa con José Antonio Toledano, Ana Layevska, Sara Maldonado y Roberto Duarte. (Captura de pantalla/Buena Vista LA)

De qué trata Un mal partido

La trama sigue a Guillermo, un padre sobreprotector interpretado por Ochmann, que considera que ningún pretendiente está a la altura de su hija Mía, papel a cargo de Peralta. La llegada de Martín (José Antonio Toledano), un joven con buenas intenciones, complica esa dinámica familiar justo cuando Mía comienza a dar sus primeros pasos hacia la independencia.

Desencajado por la noticia, Guillermo decide celebrar su cumpleaños con un campamento familiar. Mía acepta asistir siempre y cuando Martín también forme parte del viaje. Rodeados de naturaleza, el grupo se reencuentra con algunos amigos, mientras la convivencia se complica por la desconfianza, la necesidad de aprobación y una serie de situaciones incómodas que ponen a prueba los vínculos entre los personajes.

PUBLICIDAD

La llegada de Martín (José Antonio Toledano), un joven con buenas intenciones, complica esa dinámica familiar justo cuando Mía comienza a dar sus primeros pasos hacia la independencia. (Captura de pantalla/Buena Vista LA)

La trayectoria de Mauricio Ochmann

Entre sus títulos más recientes figuran No negociable, Hotel Bitcoin, El diario, Las Bravas F.C., Papá soltero y Dinastía Casillas, además de la larga serie El señor de los cielos, en la que participó durante más de una década.(Crédito: Netflix)

Ochmann nació el 16 de noviembre de 1977 en Washington D. C., Estados Unidos, y creció en Celaya, Guanajuato. Comenzó a actuar a los 16 años y estudió actuación en el estudio de Joanne Baron, en Los Ángeles.

Debutó en televisión en 1997 con la serie La cosa y al año siguiente participó en la telenovela Azul Tequila. Su primer papel profesional en Estados Unidos llegó con la cinta Message in a Bottle (1999), su debut en la pantalla grande a nivel internacional.

Con casi tres décadas de carrera, el actor transitó del rol de galán de telenovela a convertirse en uno de los rostros más taquilleros del cine y la televisión en español. Entre sus títulos más recientes figuran No negociable, Hotel Bitcoin, El diario, Las Bravas F.C., Papá soltero y Dinastía Casillas, además de la larga serie El señor de los cielos, en la que participó durante más de una década.

PUBLICIDAD

En 2026, Ochmann protagonizó también Hasta el fin del mundo, un drama romántico que lo reunió en pantalla con Aislinn Derbez, su expareja, una década después de haberse planteado el proyecto. Los actores presentaron la cinta en Ciudad de México y Monterrey, donde hablaron de la decisión de trabajar juntos pese a estar divorciados.

Además de su labor actoral, Ochmann ha incursionado como productor desde 2013, cuando debutó con los cortometrajes Rain Inside y Los caminos del Señor. Su presencia mediática se mantiene activa: recientemente se confirmó su ingreso como investigador al programa ¿Quién es la máscara?, cuya nueva temporada se estrena el 11 de octubre por Las Estrellas.

PUBLICIDAD

El camino de Loreto Peralta desde niña actriz hasta su etapa universitaria

Es una actriz mexicana que debutó a los ocho años en cine y que a los 21 combina su carrera actoral con estudios universitarios en Cine y Psicología en la Universidad del Sur de California (USC). (@loretoperalta, Instagram)

Loreto Peralta Jacobson nació el 9 de junio de 2004 en Miami, Florida. Su carrera artística comenzó a los ocho años, cuando interpretó a Maggie en No se aceptan devoluciones (2013), la película que la dio a conocer en México y Estados Unidos.

Es una actriz mexicana que debutó a los ocho años en cine y que a los 21 combina su carrera actoral con estudios universitarios en Cine y Psicología en la Universidad del Sur de California (USC). Ha participado en producciones como La sirenita, Guardianes de Oz, La casa de las flores y Serpientes y escaleras.

Tras su debut, Peralta prestó su voz al personaje de Almitra en El profeta (2014) y a Gabby en Guardianes de Oz (2015). En 2018 participó en la adaptación de Netflix de La sirenita, donde dio vida a Elle, estrenada ese mismo año en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

En televisión, formó parte del elenco de La casa de las flores, la serie de Manolo Caro, entre 2019 y 2020, donde interpretó a Rosita. Continuó su trabajo con Caro en Serpientes y escaleras (2025), donde encarnó a Juana Muriel. También participó en Guerra de vecinos entre 2021 y 2022 como Crista, aunque no continuó en la segunda temporada por otros compromisos laborales, y en la película Todas las pecas del mundo (2019).

Actualmente cursa una doble licenciatura en la USC, formación que, según ha declarado, influye en los proyectos que elige y en los personajes que le interesa interpretar. La actriz ha expresado además su interés en dedicarse a la producción y dirección cinematográfica en el futuro.

PUBLICIDAD

Se ha viralizado recientemente su relación con el cantante argentino Paco Amoroso, con quién sostiene una relación desde hace ya tiempo, pero que mantenían en privado.

El resto del elenco y el equipo creativo

Ana Layevska interpreta en la cinta a la madre de la familia, un personaje que la actriz describió como “la mamá más cool que se puedan imaginar”: hippie, herbolaria y con una visión más relajada frente a la postura de su esposo. Layevska definió a su personaje como alguien en desacuerdo constante con la actitud sobreprotectora de Guillermo respecto al noviazgo de su hija.

El director Salvador Espinosa es conocido por otros títulos como Club de cuervos, Backdoor, La flor más bella, Lo mejor del mundo y No sé cómo ser. Al equipo creativo se sumaron Chuy Chávez en la dirección de fotografía, José E. Caldararo en el diseño sonoro, Martha Poly en el montaje y Diana Saade en el diseño de producción. La música estuvo a cargo de Sebastián Bell y Axel Ricco.

PUBLICIDAD

“Un mal partido” se estrenará en cines mexicanos a partir del 8 de octubre.