UIF incluye a exsecretario de Economía de Rocha Moya en su lista de personas bloqueadas

Los afectados comenzaron a recurrir a juzgados federales para impugnar el congelamiento de sus cuentas bancarias. En la imagen, Ricardo Velarde Cárdenas, quien fue secretario de Economía de Sinaloa durante la administración de Rubén Rocha Moya. (Gobierno de Sinaloa)

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó en su lista de personas bloqueadas a Ricardo Velarde Cárdenas, quien fue secretario de Economía de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, así como al empresario Jorge Armando Lizárraga Angulo y a varias empresas relacionadas con ambos.

Fuentes cercanas confirmaron a Infobae México que la UIF congeló las cuentas de Velarde Cárdenas, Lizárraga Angulo y de las empresas alcanzadas por la medida. Los afectados recurrieron a juzgados federales para impugnar las restricciones financieras.

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Velarde Cárdenas, conocido como “El Pity”, formó parte de la administración de Rocha Moya desde los primeros años del gobierno. Antes de llegar a la Secretaría de Economía fue subsecretario de Turismo y posteriormente encargado del despacho de esa dependencia.

En noviembre de 2024 asumió como secretario de Economía de Sinaloa, cargo que dejó en octubre de 2025. Su renuncia ocurrió después de la desaparición de un joven originario de Durango en un bar de Mazatlán del que es copropietario.

Velarde impugnó su inclusión en la lista de bloqueados

El 25 de agosto, Ricardo Velarde Cárdenas promovió un juicio de amparo contra su inclusión en la lista de personas bloqueadas de la UIF.

El recurso está relacionado con el acuerdo 326/2026 del organismo financiero. Este lunes, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México se declaró incompetente para conocer la demanda y determinó enviarla a los juzgados federales de Sinaloa.

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El gobernador anunció la renuncia de Ricardo Velarde el 23 de octubre de 2025. (Crédito: X|@rochamoya_)

La decisión implica que el caso deberá continuar ante los tribunales federales de esa entidad, donde se analizará la impugnación presentada por el exfuncionario.

Ese mismo 25 de agosto, Jorge Armando Lizárraga Angulo presentó otro juicio de amparo para cuestionar su inclusión en la lista de personas bloqueadas.

Lizárraga Angulo es empresario del sector inmobiliario y mantiene sociedades con Velarde Cárdenas en distintas compañías. De acuerdo con publicaciones periodísticas citadas en los expedientes judiciales, ambos son socios en ocho empresas con operaciones en Sinaloa.

El 4 de septiembre, la Jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa ordenó a Lizárraga realizar algunas aclaraciones a su demanda antes de resolver si la admite a trámite.

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Las cuentas de seis empresas también fueron bloqueadas

La medida de la UIF alcanzó a empresas en las que Velarde Cárdenas y Lizárraga Angulo aparecen como socios, entre ellas Grupo Veliiz, Grupo Priben, Impulsora de Proyectos Veliz, Operadora La Movida Sí Me Gusta, El Muchacho Alegre en el Pacífico Norte y Operadora de Bares Veliz (OPV).

Las compañías fueron constituidas antes de que Velarde ocupara cargos en el Ayuntamiento de Mazatlán y posteriormente en el gobierno estatal. El exfuncionario tenía previamente una trayectoria empresarial en los sectores restaurantero y turístico.

Grupo Veliiz es una desarrolladora inmobiliaria propietaria del proyecto Akoya Sky Living, ubicado sobre el malecón de Mazatlán. El proyecto contempla una torre de 30 niveles, de los cuales 13 corresponden a un hotel de 135 habitaciones y 17 a 75 departamentos.

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Otra de las empresas es Operadora de Bares Veliz, razón social de El Muchacho Alegre, restaurante de Mazatlán que en abril pasado fue atacado con un artefacto incendiario.

Las compañías también recurrieron a la vía judicial para intentar revertir el bloqueo de sus cuentas.

Juez niega suspensión a empresa de El Muchacho Alegre

Este lunes, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa negó a Operadora de Bares Veliz la suspensión provisional que había solicitado contra el bloqueo de sus cuentas bancarias.

El juez consideró que la medida cautelar no podía concederse debido a las disposiciones de la Ley de Amparo aplicables a este tipo de actuaciones de la UIF.

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En la resolución, el juzgado señaló que el organismo tiene a su cargo la investigación de actos, operaciones o servicios que puedan favorecer, prestar ayuda o cooperación en operaciones con recursos de procedencia ilícita o conductas relacionadas que puedan afectar al sistema financiero.

Con base en esas disposiciones, el juez determinó que no era procedente conceder la suspensión provisional solicitada por la empresa.

El caso de El Muchacho Alegre del Pacífico Norte se encuentra en otro circuito judicial. Su demanda de amparo fue enviada a Tijuana, ciudad donde se ubica el restaurante con ese nombre.

Los procedimientos promovidos por Velarde Cárdenas, Lizárraga Angulo y las empresas continuarán en tribunales federales mientras buscan impugnar las medidas financieras de la UIF. El bloqueo de cuentas es una medida administrativa y financiera que, por sí misma, no constituye una sentencia penal ni acredita responsabilidad por algún delito.

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