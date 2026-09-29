México registra más muertes evitables que la mayoría de América Latina: OCDE

México registró 135 muertes por cada 100 mil habitantes por causas tratables, según el Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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México registra una de las tasas más altas de muertes por causas tratables y prevenibles entre los países de América Latina y el Caribe, de acuerdo con la tercera edición del Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.

El informe, que compara principalmente indicadores correspondientes a 2024, señala que en México se registraron 135 muertes por cada 100 mil habitantes por causas tratables, una tasa superior al promedio de 130 decesos registrado entre los 33 países de América Latina y el Caribe incluidos en el estudio.

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La cifra mexicana también se encuentra por encima del promedio de los 38 países de la OCDE, que registraron 57 muertes por cada 100 mil habitantes por causas tratables.

En la región, México supera en este indicador a países como Brasil, Argentina, Colombia y Perú, mientras que la tasa mexicana es aproximadamente el doble de la registrada en Chile.

Las muertes por causas tratables son aquellas que podrían evitarse mediante una atención sanitaria oportuna y efectiva, por ejemplo, a través de diagnóstico, tratamiento y seguimiento adecuados.

(Jovanni Pérez/Infobae)

México también supera el promedio regional en muertes prevenibles

El panorama elaborado por los tres organismos internacionales también muestra una diferencia en las muertes por causas prevenibles, es decir, aquellas que pueden evitarse mediante intervenciones de salud pública y prevención.

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Mientras que el promedio regional fue de 167 muertes por cada 100 mil habitantes, México registró 176. El promedio entre los países de la OCDE fue de 105 decesos por cada 100 mil habitantes.

El informe pone especial énfasis en las desigualdades que existen dentro de los sistemas sanitarios de América Latina y el Caribe, particularmente en materia de acceso a servicios, calidad de la atención, protección financiera y resultados de salud.

Los organismos plantean la necesidad de construir sistemas sanitarios más eficaces, equitativos y sostenibles, en una región donde persisten diferencias importantes entre países y entre distintos sectores de la población.

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México, además, ocupa el sitio 13 entre los países latinoamericanos analizados en cuanto a esperanza de vida al nacer, con un promedio de 72.6 años para los hombres y 79 años para las mujeres.

La posición resulta relevante debido a que México cuenta con la segunda población y la segunda economía más grandes de América Latina, de acuerdo con el reporte.

Diabetes y enfermedades cardiovasculares, entre los principales retos

Las enfermedades cardiovasculares tienen un peso importante en la mortalidad mexicana. De acuerdo con los datos incluidos en el informe, las cardiopatías concentran 63% de los casos, mientras que las enfermedades cerebrovasculares representan 15%.

Otro de los problemas destacados es la diabetes. La prevalencia promedio de esta enfermedad en los 33 países latinoamericanos y caribeños analizados fue de 11% en 2024, por encima del 8% registrado en promedio entre los países de la OCDE.

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Dentro de América Latina y el Caribe, México se encuentra entre los países con mayor prevalencia de diabetes, junto con República Dominicana y Guyana, con una proporción superior a 16%.

El informe también llama la atención sobre el consumo de tabaco entre adolescentes. México, Argentina y Guatemala presentaron las tasas más altas de prevalencia de consumo de tabaco entre jóvenes de 13 a 15 años, todas superiores a 15%.

El informe internacional identificó brechas en acceso, calidad y protección financiera de los sistemas de salud de la región. (IMSS)

Además de los resultados de salud, el reporte analiza las condiciones en las que se proporciona la atención médica.

La OCDE considera que los sistemas para reportar eventos adversos y errores médicos son fundamentales para desarrollar una cultura de seguridad en los servicios sanitarios. Sin embargo, únicamente algunos países de la región cuentan con mecanismos obligatorios de reporte, entre ellos Paraguay, Ecuador, Colombia, Brasil, El Salvador y Haití.

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México se encuentra entre los países donde el sistema de reporte es voluntario.

Reportes parciales sobre seguridad de los pacientes

El informe también señala que México presenta reportes parciales de incidentes relacionados con la seguridad de los pacientes, pese a que este tipo de información puede utilizarse para identificar errores, aprender de ellos y establecer medidas preventivas.

La OCDE advierte que entre los obstáculos para implementar guías de alta calidad se encuentran los recursos y la infraestructura limitados, la resistencia a modificar prácticas clínicas y una difusión insuficiente de las recomendaciones.

En materia de acreditación médica, México y Perú cuentan con un esquema de cumplimiento voluntario respecto de la intensidad regulatoria, por lo que no existe un programa formal obligatorio para este propósito.

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No obstante, el sistema contempla inspecciones para revisar el cumplimiento de requisitos legales y regulatorios obligatorios.

El reporte también identifica diferencias en el acceso a los servicios de salud según la condición laboral. En el caso mexicano, señala que las políticas públicas benefician particularmente a los trabajadores del sector formal, quienes tienen un acceso más favorable a servicios de salud y atención de mayor calidad.

Los organismos internacionales plantean que reducir las brechas de acceso y calidad será determinante para mejorar los resultados sanitarios y disminuir las muertes que pueden prevenirse o tratarse oportunamente.

En este contexto, las cifras de mortalidad evitable colocan a México por encima de los promedios regionales y de la OCDE, al tiempo que persisten retos asociados con enfermedades crónicas, prevención, seguridad de los pacientes y desigualdad en el acceso a la atención médica.

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