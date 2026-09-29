México

México registra más muertes evitables que la mayoría de América Latina: OCDE

El país registró 135 muertes por cada 100 mil habitantes debido a causas tratables, por encima del promedio de América Latina y el Caribe y de la OCDE

Portapapeles metálico con una ficha médica, un gráfico de barras rojas, tres logotipos institucionales y un estetoscopio negro sobre fondo claro.
México registró 135 muertes por cada 100 mil habitantes por causas tratables, según el Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

México registra una de las tasas más altas de muertes por causas tratables y prevenibles entre los países de América Latina y el Caribe, de acuerdo con la tercera edición del Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.

El informe, que compara principalmente indicadores correspondientes a 2024, señala que en México se registraron 135 muertes por cada 100 mil habitantes por causas tratables, una tasa superior al promedio de 130 decesos registrado entre los 33 países de América Latina y el Caribe incluidos en el estudio.

PUBLICIDAD

La cifra mexicana también se encuentra por encima del promedio de los 38 países de la OCDE, que registraron 57 muertes por cada 100 mil habitantes por causas tratables.

En la región, México supera en este indicador a países como Brasil, Argentina, Colombia y Perú, mientras que la tasa mexicana es aproximadamente el doble de la registrada en Chile.

Las muertes por causas tratables son aquellas que podrían evitarse mediante una atención sanitaria oportuna y efectiva, por ejemplo, a través de diagnóstico, tratamiento y seguimiento adecuados.

(Jovanni Pérez/Infobae)
(Jovanni Pérez/Infobae)

México también supera el promedio regional en muertes prevenibles

El panorama elaborado por los tres organismos internacionales también muestra una diferencia en las muertes por causas prevenibles, es decir, aquellas que pueden evitarse mediante intervenciones de salud pública y prevención.

PUBLICIDAD

Mientras que el promedio regional fue de 167 muertes por cada 100 mil habitantes, México registró 176. El promedio entre los países de la OCDE fue de 105 decesos por cada 100 mil habitantes.

El informe pone especial énfasis en las desigualdades que existen dentro de los sistemas sanitarios de América Latina y el Caribe, particularmente en materia de acceso a servicios, calidad de la atención, protección financiera y resultados de salud.

Los organismos plantean la necesidad de construir sistemas sanitarios más eficaces, equitativos y sostenibles, en una región donde persisten diferencias importantes entre países y entre distintos sectores de la población.

México, además, ocupa el sitio 13 entre los países latinoamericanos analizados en cuanto a esperanza de vida al nacer, con un promedio de 72.6 años para los hombres y 79 años para las mujeres.

La posición resulta relevante debido a que México cuenta con la segunda población y la segunda economía más grandes de América Latina, de acuerdo con el reporte.

Diabetes y enfermedades cardiovasculares, entre los principales retos

Las enfermedades cardiovasculares tienen un peso importante en la mortalidad mexicana. De acuerdo con los datos incluidos en el informe, las cardiopatías concentran 63% de los casos, mientras que las enfermedades cerebrovasculares representan 15%.

Otro de los problemas destacados es la diabetes. La prevalencia promedio de esta enfermedad en los 33 países latinoamericanos y caribeños analizados fue de 11% en 2024, por encima del 8% registrado en promedio entre los países de la OCDE.

Dentro de América Latina y el Caribe, México se encuentra entre los países con mayor prevalencia de diabetes, junto con República Dominicana y Guyana, con una proporción superior a 16%.

El informe también llama la atención sobre el consumo de tabaco entre adolescentes. México, Argentina y Guatemala presentaron las tasas más altas de prevalencia de consumo de tabaco entre jóvenes de 13 a 15 años, todas superiores a 15%.

Cuatro profesionales médicos en batas y gorros azules, mascarillas y guantes blancos, operan bajo luz intensa en un quirófano. Equipo médico visible al fondo
El informe internacional identificó brechas en acceso, calidad y protección financiera de los sistemas de salud de la región. (IMSS)

Además de los resultados de salud, el reporte analiza las condiciones en las que se proporciona la atención médica.

La OCDE considera que los sistemas para reportar eventos adversos y errores médicos son fundamentales para desarrollar una cultura de seguridad en los servicios sanitarios. Sin embargo, únicamente algunos países de la región cuentan con mecanismos obligatorios de reporte, entre ellos Paraguay, Ecuador, Colombia, Brasil, El Salvador y Haití.

México se encuentra entre los países donde el sistema de reporte es voluntario.

Reportes parciales sobre seguridad de los pacientes

El informe también señala que México presenta reportes parciales de incidentes relacionados con la seguridad de los pacientes, pese a que este tipo de información puede utilizarse para identificar errores, aprender de ellos y establecer medidas preventivas.

La OCDE advierte que entre los obstáculos para implementar guías de alta calidad se encuentran los recursos y la infraestructura limitados, la resistencia a modificar prácticas clínicas y una difusión insuficiente de las recomendaciones.

En materia de acreditación médica, México y Perú cuentan con un esquema de cumplimiento voluntario respecto de la intensidad regulatoria, por lo que no existe un programa formal obligatorio para este propósito.

No obstante, el sistema contempla inspecciones para revisar el cumplimiento de requisitos legales y regulatorios obligatorios.

El reporte también identifica diferencias en el acceso a los servicios de salud según la condición laboral. En el caso mexicano, señala que las políticas públicas benefician particularmente a los trabajadores del sector formal, quienes tienen un acceso más favorable a servicios de salud y atención de mayor calidad.

Los organismos internacionales plantean que reducir las brechas de acceso y calidad será determinante para mejorar los resultados sanitarios y disminuir las muertes que pueden prevenirse o tratarse oportunamente.

En este contexto, las cifras de mortalidad evitable colocan a México por encima de los promedios regionales y de la OCDE, al tiempo que persisten retos asociados con enfermedades crónicas, prevención, seguridad de los pacientes y desigualdad en el acceso a la atención médica.

Temas Relacionados

OCDEmuertes evitablesAmérica LatinaPanorama de la Salud: América Latina y el CaribeBIDBanco Mundialmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jasmine María Bugarín, aspirante de Morena en Nayarit, renunciará a la nacionalidad de EEUU

El anuncio se hizo durante una conferencia del partido

Jasmine María Bugarín, aspirante de Morena en Nayarit, renunciará a la nacionalidad de EEUU

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de septiembre? L1 del MB sin servicio en estación Villa Olímpica

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de septiembre? L1 del MB sin servicio en estación Villa Olímpica

“El Mayito Flaco” nació en California e intentó cambiar su nombre en 2001 para ocultar sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, afirma EEUU

Ismael Zambada Sicairos asumió el liderazgo de Los Mayos tras la captura de su padre en julio de 2024; actualmente mantiene una disputa con Los Chapitos que ha causado una ola de violencia en Sinaloa y otros estados

“El Mayito Flaco” nació en California e intentó cambiar su nombre en 2001 para ocultar sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, afirma EEUU

Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, reaparece para negar vínculos con el narco pese a acusaciones de EEUU

Estados Unidos también le retiro la visa al exesposo de Marina del Pilar, gobernadora de Baja California

Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, reaparece para negar vínculos con el narco pese a acusaciones de EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de septiembre: EEUU sanciona a 21 personas ligadas al Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa

Sigue las noticias más destacadas sobre narcotráfico y seguridad en tiempo real en Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de septiembre: EEUU sanciona a 21 personas ligadas al Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Mayito Flaco” nació en California e intentó cambiar su nombre en 2001 para ocultar sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, afirma EEUU

“El Mayito Flaco” nació en California e intentó cambiar su nombre en 2001 para ocultar sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, afirma EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de septiembre: EEUU sanciona a 21 personas ligadas al Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa

Golpe a la Unión de Tepito: detienen a “El Pary”, presunto extorsionador de comerciantes de la zona centro

CJNG y Cártel de Sinaloa, los grupos con más cuentas bloqueadas por la UIF

“Ya literalmente matan a los operadores”: el testimonio de los traileros que arriesgan la vida en México

ENTRETENIMIENTO

Jamiroquai conquista la CDMX con un poderoso mensaje de paz mundial desde el funk y la conciencia

Jamiroquai conquista la CDMX con un poderoso mensaje de paz mundial desde el funk y la conciencia

HYBE prepara el regreso de BTS a México en 2027: embajador mexicano en Corea del Sur confirma que ya trabajan en las fechas

Entre el ‘glam’, la madurez y la amistad: Disco Bahía reinventa su universo con ‘El Rey del Glam’

Mauricio Ochmann y Loreto Peralta protagonizan nueva comedia familiar “Un Mal Partido”: trailer y fecha de estreno

Luis Fernando Peña, Sherlyn y Armando Hernández se reencuentran: abrazan su pasado juvenil en esta serie mexicana de zombis

DEPORTES

F1 gratis en México: Checo Pérez hará Show Run en Paseo de la Reforma el 28 de octubre

F1 gratis en México: Checo Pérez hará Show Run en Paseo de la Reforma el 28 de octubre

Lista de principales candidatos para ser nominados al Premio Nacional del Deporte 2026

México vs Perú: así fue el último partido entre ambas Selecciones

Quién era Emiliano Caballero, promesa del boxeo mexicano que fue asesinado a balazos en el Edomex

Las mujeres toman la Arena México: CMLL anuncia la primera eliminatoria por el Campeonato Universal de Amazonas 2026