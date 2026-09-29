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Jasmine María Bugarín, aspirante de Morena en Nayarit, renunciará a la nacionalidad de EEUU

El anuncio se hizo durante una conferencia del partido

Bugarín es la coordinadora de Morena en Nayarit. (Archivo Infobae)
Bugarín es la coordinadora de Morena en Nayarit. (Archivo Infobae)
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Ariadna Montiel Reyes, presidenta de Morena, anunció que Jasmine María Bugarín, coordinadora de Nayarit del partido, cuenta con doble nacionalidad.

Este 29 de septiembre, durante la conferencia de Morena, un periodista le preguntó a Ariadna Montiel sobre la situación de las ciudadanías estadounidenses y mexicanas de Jasmine María Bugarín.

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Comentó el periodista que le hizo la pregunta a María Bugarín el pasado 28 de septiembre, día en que Morena la nombró como coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Nayarit.

Montiel y Hernández señalaron que Bugarín renunciará a la ciudadanía

Captura de pantalla de la conferencia de prensa de Morena
Ariadna Montiel confirmó que Bugarín tiene doble nacionalidad estadounidense. (Archivo Infobae)

Ariadna Montiel confirmó que el tema se habló luego de que se hicieran públicos los resultados y se hiciera el ajuste por paridad de género. La presidenta de Morena dijo que Bugarín para ser senadora presentó ciertos documentos y que “se comprometió a que lo que hubiera que hacer adicional para completar todo el trámite para tener solo la nacionalidad mexicana lo haría.

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Montiel, además, recordó que la reforma para exigirle la nacionalidad única a aspirantes a gobernaturas o la presidencia sigue discutiéndose en el Congreso y que posteriormente, en caso de ser aprobada, se establecerá el proceso para poder renunciar a otras ciudadanías.

“Siendo senadora tuvo que hacer ciertas gestiones para el tema de la nacionalidad y ahora tendrá que cumplirse con la ley que esperemos se apruebe, seguramente con el apoyo de nuestro movimiento en esta ley en la que tenemos una gran convicción y más en este momento, recalcó Montiel.

Citlalli Hernández añadió que Jasmine María Bugarín. afirmó que “yo no elegí dónde nacer pero yo sí elijo dónde representar, por lo que dijo que es un compromiso de la senadora con Morena y que hay una convicciónmás allá de la reforma.

Morena designa a Jasmine Bugarín como coordinadora de Defensa de la Transformación en Nayarit

Morena designó a Jazmín Bugarín como coordinadora del movimiento en Nayarit tras aplicar un ajuste de género.

Jasmine Bugarín, senadora del Partido Verde, fue designada por Morena como coordinadora de Defensa de la Transformación en Nayarit rumbo a la elección de 2027, una tarea desde la que organizará el trabajo territorial y político de la alianza oficialista antes de la renovación de la gubernatura.

La legisladora de 39 años pidió licencia en el Senado desde el pasado 17 de junio para participar en el proceso interno de la coalición integrada por Morena, PVEM y PT. Con su registro, se convirtió en la primera aspirante formal de la alianza para coordinar la organización de la Cuarta Transformación en el estado.

El nombramiento forma parte de la definición de perfiles previos a las candidaturas en los 17 estados que renovarán gubernatura en 2027. Morena anunció coordinaciones en Nayarit, Nuevo León, Tlaxcala, San Luis Potosí, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua.

La definición de Bugarín ocurrió antes de que Morena difundiera la convocatoria para elegir a las y los coordinadores estatales en las entidades con elección de gobernador. Su suplente asumió el escaño en la Cámara de Senadores tras su salida temporal.

Bugarín anunció que retomará recorridos por los municipios nayaritas, mantendrá contacto con la ciudadanía y promoverá el proyecto que comparte con Morena, Partido Verde y PT. También expresó respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la continuidad de la Cuarta Transformación.

Antes de llegar al Senado, Jasmine Bugarín fue diputada local y federal

Bugarín estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Nayarit e inició su trayectoria política en la administración municipal de La Yesca. (Archivo Infobae)
Bugarín estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Nayarit e inició su trayectoria política en la administración municipal de La Yesca. (Archivo Infobae)

Jasmine Bugarín Rodríguez nació el 27 de octubre de 1986 en La Manga, localidad del municipio de La Yesca, Nayarit. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, donde cursó la carrera entre 2004 y 2009.

Su preparación incluye diplomados en Derechos Humanos, Seguridad Pública y Procuración de Justicia, así como en Violencia de Género. Su agenda política ha abarcado derechos humanos, equidad de género, medio ambiente, salud, infraestructura y desarrollo estatal.

La ahora coordinadora comenzó su carrera en el servicio público como defensora de los Derechos Humanos en el Ayuntamiento de La Yesca. Después fue regidora suplente en ese municipio, coordinadora de la Unidad Móvil Sur del Instituto para la Mujer Nayarita y directora de departamento en la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno estatal.

La senadora ejerció cargos como diputada local y representante en San Lázaro antes de ocupar su escaño en el Senado por el PVEM. (Archivo Infobae)
La senadora ejerció cargos como diputada local y representante en San Lázaro antes de ocupar su escaño en el Senado por el PVEM. (Archivo Infobae)

En 2014 obtuvo una diputación local en el Congreso de Nayarit por el Distrito VI. Un año después llegó a la Cámara de Diputados como representante del Distrito III, cargo que ocupó entre 2015 y 2018 y desde el que fue vicecoordinadora de Diplomacia Parlamentaria. Bugarín regresó a San Lázaro por el Distrito II para la LXV Legislatura, entre 2021 y 2024. Durante ese periodo fue secretaria de la Mesa Directiva.

Milita en el PVEM desde 2019 y ha ocupado los cargos de secretaria general y dirigente estatal del partido en Nayarit. En septiembre de 2024 rindió protesta como senadora de mayoría relativa, luego de ser electa por la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, Partido Verde y PT.

Durante el anuncio de su licencia, Bugarín rechazó los señalamientos que la habrían vinculado con grupos delictivos y los calificó como falsos. Expuso que esas acusaciones pueden afectar a su familia, en particular a sus hijos, y solicitó que la contienda interna se concentre en propuestas.

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