México

Carlos Torres negó nexos con el crimen y Marina del Pilar lo respaldó: la cronología previa a las sanciones de EEUU

El Departamento del Tesoro sancionó a el exesposo de la gobernadora de Baja California, a quien señala como presunto operador político del Cártel de Sinaloa

El señalamiento del Departamento del Tesoro contra Carlos Torres, vinculado a Los Rusos del Cártel de Sinaloa, agudiza las preguntas sobre los nexos entre el poder institucional y las redes del narcotráfico en la frontera noroeste del país
El señalamiento del Departamento del Tesoro contra Carlos Torres, vinculado a Los Rusos del Cártel de Sinaloa, agudiza las preguntas sobre los nexos entre el poder institucional y las redes del narcotráfico en la frontera noroeste del país
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El 29 de septiembre de 2026, Estados Unidos sancionó a 21 personas y 25 empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa. Entre ellas está Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Según el Departamento del Tesoro, Torres es un presunto operador político aliado de Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, y usaría su influencia para proteger al cártel.

La UIF incorporó a los 46 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas.

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Lo que sostiene Estados Unidos

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El Tesoro afirma que Torres encabeza un presunto “esquema de narcocorrupción” ligado a Los Rusos, facción de La Mayiza en Tijuana. Es un señalamiento de un gobierno extranjero, con base en las órdenes ejecutivas 14059 y 13224. No es una sentencia y las sanciones son administrativas y financieras.

Cronología de pronunciamientos

  • 10 de mayo de 2025 (Torres): anunció en redes que EU le revocó la visa. Según su comunicado, la medida respondería a disposiciones internas del Departamento de Estado y dijo que su “conciencia está tranquila” que reiteró Marina del Pilar.
La titular del Ejecutivo estatal afirma que la revocación del documento estadounidense no ha detenido su agenda, luego de que la medida incluyera también a Carlos Torres Torres, su esposo
  • 11 de mayo de 2025 (Marina del Pilar): cinco horas después, informó en la red social X (antes Twitter) que recibió una notificación similar. Escribió que la situación de su esposo “también me ha alcanzado”, expresó confianza en que se aclarará “satisfactoriamente para ambos” y respaldó a Torres de forma “personal, moral y política”. Habló de un “contexto binacional complejo” y dijo que gobernará “con mi conciencia tranquila”.
@MarinadelPilar
@MarinadelPilar
  • 3 de junio de 2025 (Torres): renunció a sus cargos honorarios por Facebook y calificó de infundados los señalamientos. La gobernadora abordó el tema públicamente en San Felipe.
(Facebook: Carlos Torres)
(Facebook: Carlos Torres)
  • 8 de Octubre de 2025 (Marina del Pilar): dijo que estaban en proceso de divorcio y se refirió a Torres como “un gran hombre” y “un gran papá”.

La mandataria le pidió a los medios tomar de manera tranquila esta noticia. Crédito: Conferencia Marina del Pilar Ávila

  • 21 de enero de 2026 (Torres): en un comunicado a la opinión pública, confirmó que existe una carpeta de investigación de la FGR y dijo que su origen es una denuncia anónima. Expresó su disposición para esclarecer los señalamientos: “no tengo nada que ocultar”. Añadió que, tras dejar la actividad política, tiene tiempo para defender su honor.
  • 21 de enero de 2026 (Marina del Pilar): dijo confiar en la investigación de la FGR. Al preguntarle si confiaba en Torres, respondió que confiaba en la Fiscalía.
La gobernadora de Baja California confirmó que la FGR investiga a su exesposo, Carlos Torres. Crédito: Facebook/Marina del Pilar
  • 27 de enero de 2026 (Torres): en un video difundido en redes dijo: “No soy el criminal que algunos han construido en redes”. Atribuyó los señalamientos a suposiciones y rumores, y dijo que “si hay pruebas, que se presenten”. Afirmó que no está por encima de la ley y que colaborará con lo que se le pida. Al hablar de la denuncia anónima, se preguntó si tenía relación con los tiempos electorales.

El exesposo de la gobernadora Marina del Pilar respondió públicamente a las acusaciones presentadas ante la Fiscalía General, cuestionando el origen de una denuncia sin firma que, según él, coincide con la proximidad de un proceso comicial

  • 21 de abril de 2026 (Marina del Pilar): afirmó que una autoridad judicial dio la razón a Torres en un recurso contra una columna que calificó de difamatoria. Agregó que ella no ha presentado recursos contra publicaciones.
La mandataria estatal contrastó su postura con el caso de Torres durante una declaración pública y señaló que un juzgado resolvió a favor de él tras cuestionar un artículo por difamación
  • 21 de junio y 13 de julio de 2026 (Marina del Pilar): reconoció su voz en el primer audio publicado por El Universal y dijo que contrató al abogado Michael Nadler. Tras el segundo audio, dijo que eran fragmentos aislados de una conversación privada.
La gobernadora Marina del Pilar encabeza una Conferencia Mañanera en Baja California. Se la observa de pie en un podio, flanqueada por otra mujer sentada y un intérprete de lengua de señas. En el fondo se aprecia el logo del Gobierno del Estado de Baja California. Durante la conferencia, la gobernadora niega haber proporcionado información que comprometa la seguridad nacional.

¿Qué sigue tras las sanciones de EU?

Las sanciones del Departamento del Tesoro abren un nuevo capítulo en un caso que, desde 2025, ha pasado por negativas, una investigación federal y audios filtrados. Al cierre de esta nota, no se localizó una postura de Marina del Pilar Ávila ni de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las sanciones.

Estos son los puntos que siguen abiertos:

  • La respuesta de la gobernadora: falta saber si se pronunciará sobre las sanciones a su exesposo.
  • La postura de Carlos Torres: antes respondió con comunicado y video; no se ha localizado una reacción a los señalamientos del Tesoro.
  • La investigación de la FGR: la Fiscalía no ha informado resultados de la carpeta abierta en 2025.

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