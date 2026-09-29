México

Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, reaparece para negar vínculos con el narco pese a acusaciones de EEUU

Estados Unidos también le retiro la visa al exesposo de Marina del Pilar, gobernadora de Baja California

Carlos Alberto Torres Torres, esposo de Marina del Pilar
El conductor Gustavo Macalpin criticó al esposo de Marina del Pilar poco antes de su despido Foto: IG/carlostorresnews
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El exesposo de la gobernadora de Baja California, Carlos Torres Torres, volvió a rechazar la investigación que sostiene Estados Unidos en su contra por nexos con el crimen organizado. A través de comunicado dirigido a la opinión pública, el exfuncionario honorario en la administración de Marina del Pilar Ávila Olmedo adelantó iniciar acciones para aclarar su situación actual.

Cabe destacar que, este 29 de septiembre de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer la sanción impuesta a Carlos Torres, por presuntos vínculos con La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa.

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo señala como operador político aliado de El Ruso, a quien habría protegido de la intervención de las autoridades en Mexicali.

Carlos Torres dice no tener relación con el crimen organizado

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Carlos Torres Torres quien hasta el año pasado fungía como coordinador de Proyectos Estratégicos de Baja California en el gobierno de Marina del Pilar, detalló los siguientes puntos como parte de sus argumentos para defenderse:

  • Niego cualquier relación con grupo o actividad criminal alguna, dentro y fuera de México.
  • La única empresa señalada por la OFAC de la que soy accionista del 30 por ciento es Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V. Es el mercado de productos orgánicos “Vive Orgánico” ubicado en Boulevard de las Américas 5117, en la colonia Lomas de Agua Caliente, en Tijuana, B.C., con ventas mensuales de 570 mil pesos en promedio.
  • Iniciaré las gestiones ante la OFAC y las demás autoridades correspondientes para que se aclare la información que niego absoluta y rotundamente.
  • Estos señalamientos iniciaron con denuncias anónimas ante la FGR en 2025 sin que, a la fecha, haya sido citado a comparecer ante ninguna autoridad para poder esclarecer estas mentiras.
  • Soy el más interesado en que se concluyan las diligencias correspondientes, para que se compruebe que no tengo relación con ninguno de los supuestos hechos investigados por la autoridad norteamericana.

Exesposo de Marina del Pilar ya era investigado por la FGR

El exesposo de la gobernadora Marina del Pilar respondió públicamente a las acusaciones presentadas ante la Fiscalía General, cuestionando el origen de una denuncia sin firma que, según él, coincide con la proximidad de un proceso comicial

El exesposo de Marina del Pilar fue incluido en la lista de sanciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó este martes contra 21 personas y 25 entidades vinculadas al Cártel de Sinaloa. La OFAC señala a Carlos Torres como operador político aliado de El Ruso, facción de La Mayiza, y lo acusa de usar su influencia para proteger las operaciones del cártel en Baja California frente a las autoridades.

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Antes de la sanción estadounidense, Torres Torres ya enfrentaba una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente recibir pagos de Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública en Mexicali, a cambio de facilitar las operaciones de Los Rusos en la entidad.

La carpeta, abierta en junio de 2025, también involucra a su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, como presunto operador de recursos ilícitos a través de empresas fachada, a quien en las acusaciones dadas a conocer este día, es vinculado con la organización criminal.

De ocupar cargos públicos a divorciarse por los señalamientos

Marina del Pilar y Carlos Torres BC
Marina del Pilar y Carlos Torres se divorciaron tras la polémica. (Especial)

El político, militante de Morena tras su salida del PAN en 2019, ocupó cargos como diputado federal plurinominal de 2006 a 2009 y diputado local de Baja California de 2016 a 2019. En octubre de 2024 fue nombrado coordinador de Proyectos Estratégicos del estado, un puesto honorífico sin sueldo.

En mayo de 2025, Estados Unidos le revocó la visa por su presunta afiliación al cártel. Meses después, en octubre de ese año, la gobernadora Marina del Pilar anunció su divorcio de Torres Torres, con quien se había casado en 2019 en Mexicali.

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