México

De los jaripeos a la extorsión: así operaba “El Flaco” para un jefe del CJNG en Colima

Eduardo Manuel “N” es identificado como operador de “El Baldo”, relacionados con el cobro de piso en el municipio de Cuauhtémoc

Detenido del CJNG en Colima
El detenido realizaba actividades de jaripeo fuera de la célula criminal. Foto: Fiscalía de Colima
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Eduardo Manuel “N”, alias “El Flaco de Colima” o “Lalo”, fue detenido este lunes en un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina (Semar) y autoridades estatales al detectar su presunta implicación en actividades delictivas para un operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Colima.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto operaba como presunto brazo ejecutor de una red de extorsión que Oswaldo Rafael “N”, alias “El Baldo”, comandaba desde Jalisco. Su detención se ejecutó en el municipio de Cuauhtémoc derivado de investigaciones relacionadas con estructuras relacionadas con el cobro de piso.

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Las investigaciones documentan que el detenido combinaba su actividad pública como jinete de jaripeos con funciones de operador en cobros ilegales como parte de la célula criminal en el municipio, esto bajo las órdenes de “El Baldo”, quien fue identificado como operador regional del CJNG en Cuauhtémoc y que fue arrestado el pasado 6 de septiembre.

La Fiscalía de Colima informó que la estructura por la que “El Baldo” enfrenta cargos puede derivar en una pena superior a 30 años de prisión de acreditarse su responsabilidad penal en el delito de extorsión agravada, por el cual se le ejecutó una orden de aprehensión este lunes.

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La cadena de mando arrancaba en Jalisco con “El Baldo”

El video registra un despliegue nocturno con efectivos de la Marina. Se observa personal militar en uniforme camuflado junto a un vehículo blindado con la inscripción 'MARINA'. El vehículo tiene su puerta abierta y emite luces rojas. Un hombre con ropa civil es conducido hacia el vehículo. En otra secuencia, dos hombres civiles están de pie junto a militares armados en el exterior de una edificación, uno de ellos con las manos en la espalda. Las escenas tienen lugar durante la noche. Este video cubre un operativo federal.

Oswaldo Rafael “N” fue detenido tres semanas atrás en Jalisco mediante un operativo que combinó a la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Colima y la Secretaría de Marina. Su captura abrió la línea de investigación que derivó en la detención de su presunto operador.

Los datos de prueba integrados a la carpeta de investigación contra “El Baldo” señalan que el imputado habría dirigido amenazas e intimidaciones contra una víctima y su entorno familiar con fines de lucro económico. La Fiscalía de Colima cumplimentó la orden de aprehensión en su contra por extorsión agravada luego de su captura.

El operador en Cuauhtémoc replicaba el esquema de cobros ilegales

Las líneas de investigación indican que Eduardo Manuel “N”, alias “El Flaco de Colima”, ejecutaba en Cuauhtémoc el mismo tipo de operación que su jefe desplegaba: amenazas dirigidas a víctimas para exigir pagos bajo coacción. Su rol como operador conectaba a la célula local con la estructura mayor encabezada por “El Baldo”.

Capturan a “Baldo”, presunto operador del CJNG en Colima, ligado a la extorsión de ganaderos. Fiscalía de Colima.
Capturan a “Baldo”, presunto operador del CJNG en Colima, ligado a la extorsión de ganaderos. Fiscalía de Colima.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima refirió que ambas detenciones forman parte de una misma línea de trabajo dirigida a desarticular la red completa, no solo a sus mandos visibles.

Con la caída de ambos objetivos, las autoridades colimenses reportan haber golpeado tanto el mando como la operación local de una célula dedicada a la extorsión, mientras que la Fiscalía del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación para determinar alcances adicionales de la red.

Colima acumula golpes contra el CJNG

Diversas acciones en contra del CJNG se han efectuado en los últimos meses en Colima, uno de ellos se registró el 8 de julio, cuando un operativo simultáneo desarticuló la célula “Jalipa” en Manzanillo con la detención de seis de sus presuntos integrantes.

De acuerdo con los datos, se trata de un brazo del CJNG dedicado al sicariato y resguardo de cargamentos ilícitos. El 21 de julio, un enfrentamiento en Manzanillo derivó en la muerte de Miguel “N”, alias “El Topo”, señalado como jefe de sicarios de una célula del cártel, junto con su escolta, así como en la detención de una mujer.

Un operativo contra presuntos integrantes del CJNG en Manzanillo, Colima, dejó dos hombres abatidos y una mujer detenida. (Facebook SSPC)
Un operativo contra presuntos integrantes del CJNG en Manzanillo, Colima, dejó dos hombres abatidos y una mujer detenida. (Facebook SSPC)

En septiembre, las capturas se centraron en los municipios de Cuauhtémoc y Manzanillo, donde fueron arrestados Bernardo Alexander “N” y José Roberto “N”, además de dos presuntos integrantes del CJNG a quienes se les aseguró un lanzagranadas calibre 40 milímetros.

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