“El Mayito Flaco” nació en California e intentó cambiar su nombre en 2001 para ocultar sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, afirma EEUU

El Mayito Flaco es buscado por las autoridades estadounidenses. Imagen: Infobae

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Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, actual líder de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, nació en la ciudad de Anaheim, California, Estados Unidos, en el año 1982, revelaron las autoridades de ese país.

Anteriormente se creía que el hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del cártel condenado a cadena perpetua en el mes de julio pasado, había nacido en el estado de Sinaloa, bastión de la organización criminal y de donde su padre es originario.

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Sin embargo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos destapó que “El Mayito Flaco” cuenta con la nacionalidad mexicana y estadounidense. Además, reveló que en el año 2001 intentó ocultar sus vínculos con el Cártel de Sinaloa mediante un cambio de nombre en ese país, intentando llamarse Fernando Sicairos Aispuro.

Pese al cambio de nombre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) documentó que ha permanecido durante las últimas dos décadas como pieza clave del cártel bajo la tutela de su padre.

Zambada Sicairos asumió el control de Los Mayos tras la detención de su padre

Se exhibe una fotografía del exlíder del Cártel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, siendo detenido por agentes federales, junto a una aeronave Beechcraft King Air —utilizada en julio de 2024 para trasladar a Estados Unidos a Zambada y a Joaquín Guzmán López, hijo del notorio narcotraficante "El Chapo" Guzmán— en el War Eagles Air Museum de Santa Teresa, Nuevo México (EE. UU.), el 9 de julio de 2026; el avión se encuentra allí en calidad de préstamo del FBI. REUTERS/Paul Ratje

La detención de “El Mayo” en julio de 2024 desató una lucha interna en el Cártel de Sinaloa entre sus dos facciones: Los Mayos y Los Chapitos, la cual comenzó casi dos meses después. La violencia comenzó en Sinaloa y se ha extendido a otros estados en los que cuentan con alianzas con otros grupos delictivos.

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“El Mayito Flaco” cuenta con acusaciones en el Distrito Sur de California desde julio de 2014 por cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Su nombre ya aparecía en expedientes judiciales desde 2013, cuando fue señalado por operaciones para trasladar cocaína, metanfetamina y marihuana hacia Estados Unidos.

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) mantiene una búsqueda activa para localizar a Ismael Zambada Sicairos al ser un objetivo por sus actividades dentro de la facción de Los Mayos.

EEUU lo sancionó junto a otras personas vinculadas a Los Mayos, entre ellos el exesposo de la gobernadora de Baja California

(FOTO: DEA)

Este martes, la OFAC sancionó a 21 personas y 25 entidades que operan como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de Los Mayos, que lidera “El Mayito Flaco”.

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Ismael Zambada Sicairos también fue sancionado por actuar a nombre del Cártel de Sinaloa, así como otros líderes identificados como Hildegardo Gastelum García, alias “Aldo”, asesor de “El Mayito Flaco” que estaría encargado de financiar la guerra contra Los Chapitos con ingresos de un negocio hotelero en Culiacán, y los hermanos Jorge Luis y Francisco Javier Mendoza Uriarte, quienes antes trabajaban para “El Mayo” y ahora dirigen la seguridad de Los Mayos.

La plaza de Tijuana está en manos de los hermanos Alfonso y Rene Arzate García, alias “Aquiles” y “La Rana”, sancionados en 2023 y que mantienen recompensas de hasta 5 mil millones de dólares por cada uno.

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En Mexicali, la célula de Los Rusos, liderada por Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, opera con violencia y corrupción de funcionarios estatales, en la que también se vinculó a exfuncionarios y al exesposo de la gobernadora de Baja California, Carlos Torres Torres.

Foto: Departamento del Tesoro EEUU

En mayo de 2025, Estados Unidos le revocó la visa a Carlos Torres por su vínculo con el cártel. Su hermano Luis Alfonso Torres Torres también fue señalado por recibir los sobornos otorgados a Carlos y blanquearlos mediante empresas y campañas políticas.

En la red también se sancionó al exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García, también habría recibido sobornos de “El Ruso” a cambio de ceder el control de la policía municipal.

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Las sanciones también alcanzan redes financieras, incluida la casa de cambio tijuanense Magic Casa de Cambio, utilizada para lavar remesas ilícitas entre California y México, y decenas de empresas de bienes raíces, seguridad y entretenimiento vinculadas a los operadores señalados.