HYBE prepara el regreso de BTS a México en 2027: embajador mexicano en Corea del Sur confirma que ya trabajan en las fechas

BTS en México (OCESA K-pop)

Guardar

Carlos Peñafiel Soto, titular de la Embajada de México en Corea dio a conocer que la empresa HYBE Latinoamérica confirmó el regreso de BTS a tierras mexicanas para 2027, tras una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, quien visitó el país el pasado 24 y 25 de septiembre.

Por medio de un video difundido en redes sociales, el funcionario comentó que “la presidenta lo dijo, pero yo lo puedo confirmar”, agregando que la empresa de K-pop ya se encuentra trabajando en las fechas del próximo show de la agrupación surcoreana en posiblemente la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

“No me corresponderá decir más. Es seguro que viene BTS el próximo año”, señaló en el clip.

BTS regresa a México para 2027

El pasado 6 de mayo, los integrantes de BTS, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, se reunieron con la mandataria mexicana en Palacio Nacional, como parte de una visita diplomática y cultural que destacó la presencia del K-pop en México.

Durante este encuentro, el grupo tuvo la oportunidad de conocer a varias de sus fanáticas mexicanas, quienes se encontraban en la plancha del Zócalo capitalino esperando tener una oportunidad para verlos.

Cada uno de ellos salió por un balcón de la sede presidencial a saludar a las ARMYs presentes mientras expresaban su emoción de regresar al país y sentir la energía y el cariño de sus seguidoras.

PUBLICIDAD

Posterior a este diálogo, la jefa de Estado anunció un posible regreso de la banda para 2027, pero fue hasta su sesión con el líder surcoreano que confirmó esta noticia, generando una gran eufórica de parte del público mexicano.

BTS se presentó en la Ciudad de México, el 7, 9 y 10 de mayo como parte del su gira internacional ARIRANG en el Estadio GNP Seguros, marcando su cuarta visita en tierras mexicanas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum (i) reacciona junto a los integrantes del grupo surcoreano de K-pop BTS, durante una visita al Palacio Nacional de Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Reunión entre Claudia Sheinbaum y Lee Jae-myung

Ambos mandatarios mantuvieron una mesa de conversación el pasado jueves 24 de septiembre, en las instalaciones de Palacio Nacional, como parte de la agenda diplomática de Lee Jae-myung en el país.

PUBLICIDAD

Los dos jefes de Estado dieron a conocer que en su reunión privada abordaron temas relacionados con:

Comercio e inversión bilateral

Seguridad, incluida la cooperación frente al narcotráfico y la trata de personas

Energía y minerales estratégicos

Inteligencia artificial y tecnología digital

Industria aeroespacial y defensa

Cultura y turismo

Intercambio cultural entre México y Corea del Sur

La presidenta Sheinbaum celebró el intercambio cultural entre México y Corea del Sur, asegurando que la amistad entre las dos naciones se ha dado de forma natural en los últimos años, creando diversos espacios para la convivencia de ambas sociedades, especialmente en materia cultural y económica.

“Le dije yo al presidente de Corea: “A veces los pueblos se adelantan a los gobiernos”, porque realmente esa amistad que se ha dado, pues es natural y por la promoción, obviamente también que ha hecho la República de Corea en este sentido", declaró durante su conferencia matutina de este 29 de septiembre en Palacio Nacional.

PUBLICIDAD

Entre las estrategias culturales planteadas con la vista del presidente de Corea del Sur al país se destacó la idea de un Centro de Kpop en México, y a su vez, un Instituto de Cultura mexicana en el país asiático.

La mandataria aseguró que la Secretaría de Cultura se encuentra planeando dónde y cómo llevar a cabo esta iniciativa, señalando que seguirán informando sobre el proceso.