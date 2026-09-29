México

“Ya literalmente matan a los operadores”: el testimonio de los traileros que arriesgan la vida en México

Camioneros y operadores de carga relatan a EFE cómo la violencia en las carreteras mexicanas transformó su rutina de trabajo: ya no se detienen a descansar por miedo a emboscadas, secuestros exprés y la sospecha de complicidad policial

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Diego Jabonero llegó a la autopista Ciudad de México-Puebla sin la certeza que tenían los camioneros hace unas décadas: la de volver a casa. Los transportistas mexicanos enfrentan hoy emboscadas a balazos, secuestros exprés y la sospecha constante de que la propia autoridad participa del delito. Perder la carga dejó de ser la principal preocupación.

Eduardo, un trailero con 28 años de experiencia al volante, lo resume desde esa misma ruta crítica del centro del país. “Ya son muy inseguras las carreteras, en este tiempo no es como antes que se podía quedar uno a descansar con las ventanillas abiertas”, explicó a EFE. “Ahora ya no para uno, ya lo que quiere es llegar al destino porque corre uno mucho peligro”, agregó.

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De acuerdo con las investigaciones, los grupos criminales embisten los vehículos en movimiento para obligarlos a parar, los someten a secuestros exprés y desmantelan las unidades. La violencia se combina con la sospecha de complicidad policial, lo que redujo drásticamente la disposición de los choferes a circular con normalidad.

Los criminales ya no distinguen entre robar la carga y matar al operador

Jonathan, operador de grúas de carga con una década en la misma ruta, describe un cambio de fondo en la lógica del delito. “Ya no es solamente que se roben la carga o la unidad, ya literalmente matan a los operadores para evitar problemas con la policía”, denunció a la agencia.

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Los bloqueos en Guatemala interrumpieron rutas principales este 7 de septiembre en la segunda semana de protestas por el alza de los combustibles y la canasta básica.
El área de Zacapa está completamente bloqueada en ambos sentidos. (Redes sociales)

El propio Jonathan y su familia, también dedicada al transporte, acumulan varios robos en los últimos años. Entre ellos, un asalto a balazos cuyas marcas todavía conserva su grúa.

Marco, un veterano con más de cuatro décadas en el sector, va más allá y apunta directamente a las corporaciones de seguridad. “Los mismos policías, todo está enlazado ya; tú vas con un policía y corres el peligro de que él sea el encargado de hacer el trabajo”, relató a EFE.

El plan Cero Robos no convenció a los gremios del sector

El Gobierno mexicano presentó el año pasado el plan Cero Robos para frenar los asaltos en carretera. La estrategia se concentra en tres corredores: México-Puebla, México-Querétaro y Culiacán-Mazatlán, en Sinaloa.

Esas tres vías concentran un tercio de los hurtos a transportistas a escala nacional. El operativo desplegó a más de 1.180 miembros de los cuerpos de seguridad en esos tramos.

Fotografía que muestra vehículos en una caravana de transportistas para exigir el levante de los bloqueos de carreteras este lunes, en Cochabamba (Bolivia). EFE/Jorge Ábrego
Fotografía que muestra vehículos en una caravana de transportistas para exigir el levante de los bloqueos de carreteras este lunes, en Cochabamba (Bolivia). EFE/Jorge Ábrego

Para los trabajadores del volante, las medidas resultan insuficientes frente a la magnitud del problema. El coordinador nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), Miguel Ángel Santiago Solís, fue crítico con el operativo oficial.

Santiago denunció ante el mismo medio que las mayores quejas de sus agremiados, más allá del robo, son “la extorsión cotidiana y el constante abuso de autoridad por parte de corporaciones locales y federales”.

Entre 30 y 40 robos diarios golpean a los camioneros mexicanos

La Asociación Nacional Transportista (ANTAC) registra entre 30 y 40 robos diarios a transportistas en las carreteras del país. Más del 70% de esos hechos se cometen con violencia.

El Estado de México, Puebla y Guanajuato concentran casi la mitad de esos delitos a nivel nacional. Los tres estados se ubican en el centro del territorio mexicano, la misma zona donde operan las rutas más transitadas por el transporte de carga.

Los bloqueos en Guatemala interrumpieron rutas principales este 7 de septiembre en la segunda semana de protestas por el alza de los combustibles y la canasta básica.
Provial reportó cierres en el Centro Histórico, la ruta Interamericana, la ruta al Atlántico, la carretera a El Salvador y varios puntos de Zacapa, Cobán y Escuintla. (Redes sociales)

Santiago Solís atribuyó a este contexto una consecuencia directa sobre la fuerza laboral del sector. “La escasez de operadores se debe directamente al incremento en la ola de violencia e inseguridad en las carreteras, lo que ha provocado que muchos prefieran dejar el volante o migrar”, afirmó ante EFE.

Otras cifras confirman el deterioro de la seguridad en las rutas

Datos recientes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) documentan 12 operadores asesinados a nivel nacional en lo que va del año, la mayoría durante el primer semestre. El vicepresidente de Canacar Sureste, Cessa Servín, ubicó los puntos más críticos en Guanajuato, Jalisco y la región del Bajío.

El 21 de septiembre desapareció en la zona de Tultepec el operador José Antonio de la Rosa Zárate, quien viajaba hacia Toluca. Los tanques de su unidad aparecieron en Ecatepec y días después se confirmó el hallazgo de su cuerpo, según denunció la ANTAC.

El sector no es el único golpeado por este fenómeno delictivo. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, registró en el primer semestre un promedio diario de 13,9 carpetas de investigación por robo a transportista y 34,3 por extorsión, la cifra más alta para un semestre en 11 años.

Una carretera de dos carriles con tráfico denso, dos camiones de carga blancos en primer plano y una fila de automóviles en la distancia, con montañas arboladas
CONCAMIN, cámaras y asociaciones del autotransporte manifestaron que no participarán ni respaldan las movilizaciones convocadas para el miércoles 24 de junio. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

Los propios choferes armaron sus redes de protección

Frente a la desprotección en los tramos carreteros, los transportistas optaron por soluciones propias. Instalaron sistemas de rastreo por GPS y botones de pánico en sus unidades.

También construyeron redes de apoyo entre compañeros para avisarse riesgos en tiempo real durante cada viaje. La medida no elimina el peligro, pero busca reducir el tiempo de reacción ante un ataque.

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