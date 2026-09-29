Entre el ‘glam’, la madurez y la amistad: Disco Bahía reinventa su universo con ‘El Rey del Glam’

Los mexicanos están convencidos de que su música puede enamorar a cualquiera. (IG Disco Bahía)

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En una industria musical que a menudo parece correr detrás de las tendencias efímeras y los algoritmos del mercado, la agrupación guanajuatense Disco Bahía ha optado por un camino distinto: el de la evolución honesta, la experimentación conceptual y el rigor estético.

Con el lanzamiento de su más reciente proyecto discográfico, El Rey del Glam, la banda conformada por María, Tongo, Pablo y Luisber demuestra que es posible transformar de forma radical un concepto visual y sonoro sin perder un solo gramo de esa esencia fresca e hipnótica que enamoró a la escena independiente mexicana desde sus primeros sencillos.

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Durante un encuentro íntimo con motivo del listening party del álbum, la alineación originaria de León, Guanajuato, reflexionó abiertamente sobre la metamorfosis de su sonido, la pérdida del pudor al escribir sobre desamor en español, la creación de un “universo de marca” para su música y la convicción de picar piedra en un panorama dominado por los géneros urbanos y los corridos.

La banda regresa a la escena con un nuevo material discográfico y un sonido renovado. (IG Disco Bahía)

La evolución como proceso natural: mantener la esencia sin repetir fórmulas

El salto sonoro entre producciones anteriores como Paradisco y esta nueva entrega es evidente desde los primeros compases. La instrumentación, los matices sintéticos y la estructura de las canciones proyectan una madurez técnica alcanzada a través del trabajo constante en el estudio y la complicidad creativa que existe entre sus integrantes.

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Lejos de asumir este cambio como una estrategia calculada de mercadotecnia, los músicos explican que la mutación de su propuesta es simplemente el reflejo del crecimiento personal y colectivo que han experimentado con el paso de los años.

“Yo creo que el sonido evoluciona junto con nosotros. Eso es lo interesante y lo bonito de ser siempre fieles a hacer lo que nos gusta y compartirnos totalmente, abiertamente los cuatro como nos gusta: qué sí, qué no, y dar cabida a todas las ideas”, explicó María durante la conversación. “Creo que eso es algo que ha ayudado a que el sonido de Disco Bahía exista y que también podamos seguir experimentando con cosas distintas y seguir conservando esa esencia”, agregó.

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Para la banda, la repetición es un camino que no están dispuestos a transitar. Aunque reconocen que la identidad sonora se mantiene viva gracias a la inconfundible química de sus miembros, la meta principal en el estudio siempre será la búsqueda de nuevos horizontes estéticos y la libertad de mover perillas sin ataduras conceptuales.

“Creo que nunca va a pasar que repitamos nosotros alguna fórmula muy similar a las canciones que ya hemos sacado, pero justo por ser nosotros, creo que se sigue escuchando similar. Nos gusta estar revolucionando, experimentar nuevos sonidos y estarle ahí moviendo”, enfatizó Pablo.

La banda regresa a la escena con un nuevo material discográfico y un sonido renovado. (IG Disco Bahía)

De la naturaleza nocturna a la paleta ‘glam’: el origen del universo visual

Uno de los aspectos más impactantes en esta nueva etapa de Disco Bahía es la radical transformación de su identidad gráfica y su vestuario. Si en la era de Paradisco la banda apostaba por ambientes naturales nocturnos, tonalidades orgánicas y una estética con destellos playeros y retro, El Rey del Glam da un viraje absoluto hacia una atmósfera más vibrante, sofisticada y deliberadamente teatral.

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La concepción de esta imagen no fue casualidad. La banda trata cada uno de sus álbumes como si se tratara del diseño integral de una marca (branding), construyendo narrativas visuales que dialogan directamente con las canciones.

“Para Paradisco y para Red and Glam empezamos a hacer estos conceptuales, como tratar el álbum como si fuera un branding de una marca. Inventamos una historia a través de las canciones y sacamos referencias visuales de cómo queríamos que se sintiera el arte del álbum de manera visual”, revelaron sobre el proceso creativo.

El contraste entre ambas eras responde a una decisión consciente de saltar hacia un ecosistema visual opuesto, pero perteneciente al mismo hilo conductor narrativo:

“Para Paradisco traíamos esta idea de estar afuera, en un ambiente totalmente natural, aunque era nocturno, pero estábamos rodeados de naturaleza. Para El Rey del Glam quisimos ir totalmente a lo opuesto. Queríamos saltar a una cosa que fuera diferente. Por eso nos fuimos de los colores verdes, plateados y negros más oscuros a algo más vibrante que es el rojo, el blanco y el negro. Es para hacer esta distinción total de los dos álbumes”.

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La banda regresa a la escena con un nuevo material discográfico y un sonido renovado. (IG Disco Bahía)

¿De dónde surge el nombre del álbum?

El nombre del álbum, El Rey del Glam, guarda una historia que se remonta a los orígenes mismos de la banda. Antes de que el grupo definiera su nombre definitivo, la frase rondaba en sus mentes a raíz de una velada entre viniles y referencias a la cultura pop hispana.

“Estábamos en casa de Tongo viendo unos viniles y hay una rola de la banda Alaska que se llama “Rey del glam”. Justo estábamos en ese momento viendo nombres para la banda; era un posible nombre para la banda: Rey del glam. Ahí siempre lo hemos tenido guardado y, desde que terminamos Paradisco, teníamos la idea de que nos encantaba y queríamos hacer todo un concepto alrededor del nombre", recordaron entre risas.

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Para traducir esta idea en una propuesta visual coherente, la formación de María en el área del diseño gráfico resultó fundamental. Al crear brand books y guías de estilo detalladas, la banda logró alinear su visión con creativos externos como Estudios Nacionales, encargados de materializar la atmósfera del proyecto en sus videos y fotografías oficiales.

“Armar estos conceptuales y brand books nos ayudó mucho porque, al momento de trabajar con otras personas que se suman al proyecto —como fue el caso ahora de Estudios Nacionales, con quien trabajamos toda la parte visual—, entienden perfectamente bien qué es lo que nosotros queremos transmitir y cómo es la atmósfera del ‘rey del glam’. Lograron aterrizar perfectamente bien la idea que traíamos en la cabeza”, explicó la vocalista y diseñadora de la agrupación.

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La banda regresa a la escena con un nuevo material discográfico y un sonido renovado. (IG Disco Bahía)

‘Letrología’ sin pudor: la contundencia del desamor en español

En el plano lírico, El Rey del Glam presenta una carga emocional sensiblemente más directa y desgarradora que sus producciones previas. Si bien las temáticas del corazón siempre han estado presentes en la discografía de Disco Bahía, en esta entrega las letras abandonan la sutileza para abrazar la contundencia de las palabras, generando una conexión inmediata y catártica con los oyentes.

Este cambio responde a un proceso interno de desinhibición al momento de componer en su idioma materno, superando los prejuicios o el pudor de expresar los sentimientos sin rodeos.

“A mí al principio escribir en español me costaba mucho trabajo, porque el español es un idioma muy personal; las cosas se dicen y son contundentes la forma de decir las cosas. Paradisco y los EP anteriores tenían como esta no vergüenza, pero sí un poco de estigma alrededor de escribir realmente lo que siento con las palabras que quería usar”, confesó María.

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La superación de ese pudor inicial permitió que las nuevas composiciones se sientan más crudas, reales y cargadas de empatía hacia los procesos de duelo afectivo de sus seguidores:

“Para este segundo álbum creo que se fue perdiendo un poco este pudor de decir las cosas. Se siente mucho en las canciones el no nada más buscar palabras que encajen bien, sino que realmente den a entender lo que se quiere decir en la historia de la canción”, describió.

La banda regresa a la escena con un nuevo material discográfico y un sonido renovado. (IG Disco Bahía)

“Somos mejores amigos y hacemos música juntos; para mí eso ya es haber ganado. No creo que haya una competencia con el género predominante. El crecimiento se está viendo pasito a pasito, pero se está viendo y estoy muy contento por eso. Además, hay toda una comunidad que va abriendo las puertas; a nosotros nos han ayudado muchísimas bandas a abrir el camino y el chiste es estar picando piedra y ayudándonos entre la escena mexicana”, destacó Luisber.

¿Qué sigue para Disco Bahía?

Tras haber firmado importantes colaboraciones con referentes de la música alternativa latina como Clubz y Little Jesus, Disco Bahía no descarta salir de su zona de confort en el futuro cercano para explorar fusiones inesperadas con artistas de géneros urbanos, R&B o trap.

La banda asegura que la música es un campo de experimentación infinito y que cualquier cruce genérico que desafíe sus límites creativos será siempre bienvenido.

“Sería divertido experimentar de esa manera. Nosotros, lo que sea hacer música, bienvenido. Sacarnos de nuestras zonas de confort creo que sería muy interesante. Ojalá se puedan dar este tipo de colaboraciones, siempre estamos abiertos a hacer música, que al final del día es lo que nos gusta”, señalaron.

Al ser cuestionados sobre los nombres con los que sueñan compartir estudio en los próximos años —tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales—, los integrantes de la agrupación soltaron una lista diversa que refleja el eclecticismo de sus influencias musicales cotidianas.

“Hace poco estábamos haciendo una canción y dijimos: ‘Estaría bien chido algún día lograr algo con Kali Uchis o JUDELINE’, alguien así que es tipo más urbano o R&B”, compartieron sobre sus anhelos a corto plazo. “Dentro de las listas que tenemos, me gustaría mucho colaborar con Kendre, con Dagol... y al Tongo le encantaría hacer una rola con Cuco. Esos son de nuestros tops”.

Con El Rey del Glam, Disco Bahía demuestra que las evoluciones no deben temerse, sino celebrarse. Al igual que en los universos fantásticos donde las criaturas mutan para alcanzar una forma más poderosa que sus fans en la CDMX podrán disfrutar el próximo 28 de noviembre en el Auditorio BB.