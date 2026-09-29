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Lista de principales candidatos para ser nominados al Premio Nacional del Deporte 2026

Selección Mexicana de Futbol, Isaac del Toro y Kenia Lechuga figuran entre los principales candidatos a llevarse el galardón

Selección Mexicana de Futbol, Isaac del Toro y Kenia Lechuga figuran entre los principales candidatos a llevarse el galardón. (X/ @COM_Mexico)
Selección Mexicana de Futbol, Isaac del Toro y Kenia Lechuga figuran entre los principales candidatos a llevarse el galardón. (X/ @COM_Mexico)
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La elección de los ganadores del Premio Nacional del Deporte 2026 se acerca, con varios candidatos en la contienda por obtener el reconocimiento en las distintas categorías.

Cabe mencionar que el límite para la recepción de propuestas es el 15 de octubre de 2026 y la elección de los ganadores está programada para el 23 del mismo.

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Por su parte, la ceremonia de entrega se realizará el 20 de noviembre de 2026, como parte de las conmemoraciones por el aniversario de la Revolución Mexicana.

Principales candidatos a ganar el Premio Nacional del Deporte 2026

Isaac del Toro es de los principales candidatos a llevarse el Premio Nacional del Deporte 2026. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Isaac del Toro es de los principales candidatos a llevarse el Premio Nacional del Deporte 2026. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

A lo largo del año, han habido muchos atletas que han destacado tanto a nivel colectivo como en individual durante las distintas pruebas en las que han competido a nivel internacional, por lo que a continuación te presentamos los principales candidatos para ser nominados al Premio Nacional del Deporte 2026:

Deporte No Profesional

Celia Pulido fue la máxima medallista de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. (REUTERS/Edgar Su)
Celia Pulido fue la máxima medallista de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. (REUTERS/Edgar Su)

A continuación, te presentamos la lista de posibles candidatos a llevarse el Premio Nacional del Deporte en esta categoría:

  • Kenia Lechuga: campeona mundial en LW1x
  • Melissa Márquez y Aylín Ibarra: campeonas mundiales en LW1x
  • Erick Portillo: subcampeón mundial de salto de altura bajo techo
  • Alejandra Ortega: subcampeona mundial de marcha
  • Celia Pulido: máxima medallista de Santo Domingo 2026
  • Selección Mexicana Femenil de Flag Football: medalla de bronce mundial
  • Gabriela Rodríguez: subcampeona mundial de skeet en 2025
  • Yareli Acevedo: campeona mundial en 2025

Deporte Profesional

Scarlett Camberos hace historia al ser nominada al Balón de Oro. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Scarlett Camberos hace historia al ser nominada al Balón de Oro. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Estos son los posibles candidatos a ser nominados:

  • Isaac del Toro: medalla de bronce en el Tour de Francia
  • Gaby López: segundo lugar en el US Open
  • Julián Quiñones: cuatro goles en el Mundial y nominación al Balón de Oro
  • Scarlett Camberos: campeona de la Concacaf W y nominada al Balón de Oro
  • Gabriela Jáquez: primera mexicana seleccionada en la primera ronda del Draft de la WNBA
  • Karim López: primer mexicano seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA
  • Alejandro Kirk: primer pelotero nacido en México en conectar un home run en una Serie Mundial
  • Selección Mexicana de Futbol (Histórica participación en la fase de grupos del Mundial 2026 con 9 puntos)

Cabe mencionar que estas solamente son suposiciones de quién podría ser considerado para llevarse el Premio Nacional del Deporte, pero el veredicto final se dará a conocer el 23 de octubre.

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Qué dice Rommel Pacheco sobre la premiación

Rommel Pacheco negó confrontación de Conade con el COM (X/ @Rommel_Pacheco)
Rommel Pacheco negó confrontación de Conade con el COM (X/ @Rommel_Pacheco)

A menos de dos meses de la entrega del Premio Nacional de Deportes 2026, la lista de aspirantes con méritos para obtenerlo se mantiene abierta. Para Rommel Pacheco, la Selección Mexicana de futbol también debe ser considerada entre las candidaturas, debido a su actuación como anfitrión de la Copa del Mundo.

“Si me preguntan quién le podría hacer segunda, porque fuimos sede, pues sería la selección de futbol”, señaló Pacheco.

El Tricolor superó la primera fase con triunfos ante Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. Más adelante venció a Ecuador en los dieciseisavos de final, aunque su participación concluyó en los octavos tras perder 3-2 contra Inglaterra.

Isaac del Toro también aparece como uno de los aspirantes con mayores argumentos en la categoría profesional. El ciclista mexicano terminó tercero en la clasificación general del Tour de Francia 2026 y conquistó el maillot blanco como el mejor joven de la competencia.

El resultado representó la mejor actuación de un mexicano en la historia de la carrera. Pacheco consideró que Del Toro tiene posibilidades de quedarse con el reconocimiento.

“Isaac del Toro, en el área profesional, tiene todo para ganar. Yo confío en que meta sus papeles”, afirmó.

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