México

Jamiroquai conquista la CDMX con un poderoso mensaje de paz mundial desde el funk y la conciencia

Los británicos pusieron a bailar a los chilangos en lo que fue su último concierto por su gira en América Latina

El músico británico aprovechó la velada para dar un grito por la paz mundial.
El músico británico aprovechó la velada para dar un grito por la paz mundial. (CORTESÍA ZIGNIA LIVE)
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La Arena CDMX se convirtió en un auténtico templo del acid jazz, el funk y la introspección colectiva la noche de este domingo 27 de septiembre de 2026. Frente a más de 22 mil almas que abarrotaron el inmueble, la legendaria agrupación británica Jamiroquai, liderada por el incombustible Jay Kay, ofreció un show majestuoso que no solo celebró más de tres décadas de trayectoria musical, sino que sirvió como caja de resonancia para uno de los discursos más emotivos, firmes y contundentes sobre la paz mundial.

Desde los primeros acordes de la velada, la banda dejó en claro que mantiene intacta esa maestría rítmica que la convirtió en un fenómeno global en la década de los noventa.

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Con su icónico casco futurista de luces LED iluminando la noche capitalina, Jay Kay deslumbró con su característico contorsionismo escénico, guiando a una alineación de músicos virtuosos que ejecutaron con precisión milimétrica clásicos de su repertorio como “Canned Heat”, “Cosmic Girl” y “Little L”. Sin embargo, el momento cumbre del concierto trascendió lo meramente musical para adentrarse en el terreno de la reflexión geopolítica y la empatía humana.

El líder de la banda encendió el escenario al norte de la capital azteca.
El líder de la banda encendió el escenario al norte de la capital azteca. (CORTESÍA ZIGNIA LIVE)

Un clamor por la paz antes de la utopía virtual

Transcurrida la mitad del espectáculo, las luces del escenario descendieron suavemente a un tono azul profundo. El ambiente festivo dio paso a un silencio respetuoso cuando Jay Kay caminó hacia el centro del proscenio, se despojó momentáneamente de su tocado y tomó el micrófono para dirigirse al público mexicano en un tono pausado, visiblemente conmovido por el contexto global actual.

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Previo a interpretar su himno generacional de 1996, “Virtual Insanity”, el cantante de 56 años ofreció un poderoso discurso centrado en las crecientes tensiones bélicas, los conflictos armados y la deshumanización que atraviesa el planeta en este 2026.

“Hemos construido un mundo ridículamente avanzado en tecnología, pero alarmantemente primitivo en empatía”, comenzó señalando el vocalista británico. “Miramos nuestras pantallas todos los días y vemos a niños, familias e inocentes sufriendo las consecuencias de guerras que ninguno de ellos pidió. Es una locura. Una verdadera locura. Nos hemos acostumbrado a ver la violencia como si fuera mero entretenimiento digital”.

El líder de la banda encendió el escenario al norte de la capital azteca.
El líder de la banda encendió el escenario al norte de la capital azteca. (CORTESÍA ZIGNIA LIVE)

Jay Kay enfatizó que la música debe recuperar su papel como vehículo de unión y resistencia pacifista frente al discurso de odio que promueven los poderes políticos y económicos internacionales. El músico hizo un llamado directo a las nuevas generaciones para no caer en la apatía y exigir a los líderes globales un alto al fuego en los frentes de conflicto que azotan a Europa del Este y Medio Oriente.

“La paz no es una utopía infantil ni un concepto ingenuo de los años setenta; la paz es una necesidad biológica y social para que esta especie sobreviva”, aseveró con vehemencia. “Esta canción la escribí hace tres décadas pensando en el futuro, pero me aterra ver que hoy describe el presente con más precisión que nunca. No dejemos que la locura virtual nos robe nuestra capacidad de amar y proteger al prójimo”, agregó.

Tras sus palabras, que desataron una ovación ensordecedora y gritos de “¡Paz, paz, paz!” por parte del público capitalino, las notas del piano Rhodes que introducen “Virtual Insanity” retumbaron en el recinto. La interpretación se sintió catártica: miles de voces unidas coreando un estribillo que retumbó como una plegaria colectiva por la cordura en el mundo contemporáneo.

La postura del líder de Jamiroquai no es nueva, pero su reafirmación en suelo mexicano cobra un significado especial. A lo largo de su carrera, el proyecto ha mantenido una marcada agenda ecológico-social en sus letras, denunciando el consumismo desmedido, la degradación del medio ambiente y el impacto de la tecnología en la psique humana. La noche del 27 de septiembre confirmó que la madurez no ha diluido el espíritu crítico de Jay Kay, sino que lo ha dotado de un altavoz aún más reflexivo y comprometido.

El líder de la banda encendió el escenario al norte de la capital azteca.
El líder de la banda encendió el escenario al norte de la capital azteca. (CORTESÍA ZIGNIA LIVE)

Jamiroquai anuncia nuevo disco para 2027

Además de la carga emotiva y el llamado a la concordia internacional, la presentación en la Ciudad de México reservó una noticia crucial para la industria musical y para los fanáticos que esperaban con ansias novedades discográficas. Hacia el tramo final del concierto, justo antes de interpretar el encore, Jay Kay rompió un silencio de casi diez años al confirmar oficialmente que Jamiroquai se encuentra trabajando en un nuevo álbum de estudio, cuyo lanzamiento está programado para el año 2027.

Este nuevo material discográfico se convertirá en el noveno álbum en la carrera de la banda y el sucesor directo de Automaton (2017). Aunque el grupo había lanzado algunos sencillos recopilatorios y realizado presentaciones en festivales europeos durante los últimos años, la confirmación de un larga duración marca su regreso formal al mercado discográfico tras una larga pausa de producción en el estudio.

Sin revelar aún el título definitivo del proyecto, el compositor adelantó que el álbum está siendo grabado entre sus estudios en Reino Unido y sesiones itinerantes en Estados Unidos, incorporando una fusión de sonidos analógicos funk tradicionales con experimentación electrónica moderna.

El líder de la banda encendió el escenario al norte de la capital azteca.
El líder de la banda encendió el escenario al norte de la capital azteca. (CORTESÍA ZIGNIA LIVE)

“Hemos estado encerrados creando cosas muy especiales. Ha sido un proceso largo de sanación y búsqueda musical, pero puedo prometerles que en 2027 tendrán en sus manos el disco más honesto y bailable que hayamos hecho jamás”, reveló el artista sonriendo hacia la multitud, prometiendo además que México será una parada obligatoria en la gira mundial de presentación del nuevo álbum.

La velada concluyó entre una lluvia de confeti, ritmos de bajo hipnóticos y la certeza de que Jamiroquai no solo sigue siendo un referente indiscutible del ritmo y la elegancia escénica, sino también una voz necesaria que utiliza el escenario para recordar que, en medio del ruido de la guerra, la música y la paz siguen siendo el único refugio posible.

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