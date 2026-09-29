México

Avena con vainilla y chocolate: desayuno para 3 días que puedes preparar en 5 minutos

En pocos minutos puedes tener resuelto un desayuno saciante y nutritivo para tres días seguidos

Frasco con avena, chocolate y frutas junto a una cuchara, un tazón con frutos rojos, un bol con yogur y un envase de bebida de almendras.
Un frasco de vidrio contiene avena nocturna acompañada por yogur, fruta fresca y un envase de bebida de almendras sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La avena con vainilla y chocolate es un desayuno cremoso, fresco y con un sabor parecido al de las galletas con pepitas de chocolate. Se prepara en solo 5 minutos y queda lista para 3 desayunos.

La técnica es sencilla: la avena y las semillas de chía reposan en la nevera y absorben el líquido durante la noche.

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El resultado es una mezcla suave, saciante y perfecta para tomar directamente del frigorífico.

Un frasco de avena con chocolate rodeado por tazones con copos de avena, yogur, almendras, chocolate, leche y una botella.
Un frasco de avena nocturna con yogur y trozos de chocolate se presenta junto a sus ingredientes sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de avena con vainilla y chocolate

Esta receta de avena nocturna combina copos de avena, yogur, bebida de almendras, vainilla y chocolate. No necesita cocción: solo hay que mezclar los ingredientes y dejar que reposen en frío.

Tiempo de preparación

  • Tiempo activo: 5 minutos.
  • Tiempo de reposo: 4 horas como mínimo.
  • Tiempo recomendado: toda la noche.
  • Tiempo total: 4 horas y 5 minutos, aproximadamente.

Ingredientes

  1. 300 ml de bebida de almendras, sin azúcar preferiblemente.
  2. 250 g de yogur natural o yogur griego.
  3. 100 g de copos de avena, mejor finos.
  4. 30 g de semillas de chía.
  5. 50 g de pepitas de chocolate negro.
  6. 2 cucharaditas de extracto de vainilla.
  7. 2 cucharadas de miel o sirope de arce.
  8. 1 pizca de sal.

Cómo hacer avena con vainilla y chocolate, paso a paso

  1. Pon el yogur y la bebida de almendras en un bol grande.
  2. Añade el extracto de vainilla, la miel o el sirope de arce y la sal.
  3. Remueve hasta integrar todos los ingredientes.
  4. Incorpora los copos de avena y las semillas de chía.
  5. Mezcla bien para repartir la avena y la chía por toda la preparación.
  6. Agrega las pepitas de chocolate y remueve con suavidad.
  7. Tapa el recipiente y deja reposar la mezcla en la nevera durante un mínimo de 4 horas.
  8. Para conseguir una textura más cremosa, déjala reposar toda la noche.
  9. Divide la avena en 3 recipientes herméticos.
  10. Sirve fría y añade más chocolate, fruta, frutos secos o crema de cacahuete justo antes de comer.
Infografía con ilustraciones de los pasos para preparar un plato de avena con chía, leche, yogur y pepitas de chocolate.
Una infografía de Infobae detalla los seis pasos para elaborar una preparación de avena con vainilla y chocolate que requiere un reposo de cuatro horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La receta anterior es sugerencia de la creadora de contenido de recetas Jess Carter y aquí puedes ver el paso a paso de manera gráfica para un mejor resultado.

Un tutorial culinario muestra el proceso paso a paso para preparar avena trasnochada de vainilla y chocolate. En las imágenes se observa la incorporación de ingredientes como avena, esencia de vainilla, sirope o miel, y chispas de chocolate dentro de un recipiente de vidrio. Tras mezclar los componentes con un batidor manual, la preparación se distribuye en tres vasos individuales y se decora con chispas de chocolate. (@JessCarter)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 3 porciones, equivalentes a 3 desayunos individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción:

  • Calorías: aproximadamente 380 kcal.
  • Proteínas: 15-18 g.
  • Hidratos de carbono: 50-55 g.
  • Grasas: 14-17 g.
  • Fibra: 9-11 g.
  • Azúcares: 15-20 g, según el chocolate, el yogur y el endulzante utilizados.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conserva la avena en la nevera, dentro de recipientes herméticos, durante un máximo de 3 días.

Reparte las porciones justo después de preparar la mezcla. Añade la fruta, los frutos secos o los toppings en el momento de servir para conservar mejor su textura.

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