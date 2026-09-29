Avena con vainilla y chocolate: desayuno para 3 días que puedes preparar en 5 minutos

La avena con vainilla y chocolate es un desayuno cremoso, fresco y con un sabor parecido al de las galletas con pepitas de chocolate. Se prepara en solo 5 minutos y queda lista para 3 desayunos.
La técnica es sencilla: la avena y las semillas de chía reposan en la nevera y absorben el líquido durante la noche.
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El resultado es una mezcla suave, saciante y perfecta para tomar directamente del frigorífico.
Receta de avena con vainilla y chocolate
Esta receta de avena nocturna combina copos de avena, yogur, bebida de almendras, vainilla y chocolate. No necesita cocción: solo hay que mezclar los ingredientes y dejar que reposen en frío.
Tiempo de preparación
- Tiempo activo: 5 minutos.
- Tiempo de reposo: 4 horas como mínimo.
- Tiempo recomendado: toda la noche.
- Tiempo total: 4 horas y 5 minutos, aproximadamente.
Ingredientes
- 300 ml de bebida de almendras, sin azúcar preferiblemente.
- 250 g de yogur natural o yogur griego.
- 100 g de copos de avena, mejor finos.
- 30 g de semillas de chía.
- 50 g de pepitas de chocolate negro.
- 2 cucharaditas de extracto de vainilla.
- 2 cucharadas de miel o sirope de arce.
- 1 pizca de sal.
Cómo hacer avena con vainilla y chocolate, paso a paso
- Pon el yogur y la bebida de almendras en un bol grande.
- Añade el extracto de vainilla, la miel o el sirope de arce y la sal.
- Remueve hasta integrar todos los ingredientes.
- Incorpora los copos de avena y las semillas de chía.
- Mezcla bien para repartir la avena y la chía por toda la preparación.
- Agrega las pepitas de chocolate y remueve con suavidad.
- Tapa el recipiente y deja reposar la mezcla en la nevera durante un mínimo de 4 horas.
- Para conseguir una textura más cremosa, déjala reposar toda la noche.
- Divide la avena en 3 recipientes herméticos.
- Sirve fría y añade más chocolate, fruta, frutos secos o crema de cacahuete justo antes de comer.
La receta anterior es sugerencia de la creadora de contenido de recetas Jess Carter y aquí puedes ver el paso a paso de manera gráfica para un mejor resultado.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 3 porciones, equivalentes a 3 desayunos individuales.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación por porción:
- Calorías: aproximadamente 380 kcal.
- Proteínas: 15-18 g.
- Hidratos de carbono: 50-55 g.
- Grasas: 14-17 g.
- Fibra: 9-11 g.
- Azúcares: 15-20 g, según el chocolate, el yogur y el endulzante utilizados.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Conserva la avena en la nevera, dentro de recipientes herméticos, durante un máximo de 3 días.
Reparte las porciones justo después de preparar la mezcla. Añade la fruta, los frutos secos o los toppings en el momento de servir para conservar mejor su textura.
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