Avena con vainilla y chocolate: desayuno para 3 días que puedes preparar en 5 minutos

Un frasco de vidrio contiene avena nocturna acompañada por yogur, fruta fresca y un envase de bebida de almendras sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La avena con vainilla y chocolate es un desayuno cremoso, fresco y con un sabor parecido al de las galletas con pepitas de chocolate. Se prepara en solo 5 minutos y queda lista para 3 desayunos.

La técnica es sencilla: la avena y las semillas de chía reposan en la nevera y absorben el líquido durante la noche.

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El resultado es una mezcla suave, saciante y perfecta para tomar directamente del frigorífico.

Un frasco de avena nocturna con yogur y trozos de chocolate se presenta junto a sus ingredientes sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de avena con vainilla y chocolate

Esta receta de avena nocturna combina copos de avena, yogur, bebida de almendras, vainilla y chocolate. No necesita cocción: solo hay que mezclar los ingredientes y dejar que reposen en frío.

Tiempo de preparación

Tiempo activo: 5 minutos.

Tiempo de reposo: 4 horas como mínimo.

Tiempo recomendado: toda la noche.

Tiempo total: 4 horas y 5 minutos, aproximadamente.

Ingredientes

300 ml de bebida de almendras, sin azúcar preferiblemente. 250 g de yogur natural o yogur griego. 100 g de copos de avena, mejor finos. 30 g de semillas de chía. 50 g de pepitas de chocolate negro. 2 cucharaditas de extracto de vainilla. 2 cucharadas de miel o sirope de arce. 1 pizca de sal.

Cómo hacer avena con vainilla y chocolate, paso a paso

Pon el yogur y la bebida de almendras en un bol grande. Añade el extracto de vainilla, la miel o el sirope de arce y la sal. Remueve hasta integrar todos los ingredientes. Incorpora los copos de avena y las semillas de chía. Mezcla bien para repartir la avena y la chía por toda la preparación. Agrega las pepitas de chocolate y remueve con suavidad. Tapa el recipiente y deja reposar la mezcla en la nevera durante un mínimo de 4 horas. Para conseguir una textura más cremosa, déjala reposar toda la noche. Divide la avena en 3 recipientes herméticos. Sirve fría y añade más chocolate, fruta, frutos secos o crema de cacahuete justo antes de comer.

Una infografía de Infobae detalla los seis pasos para elaborar una preparación de avena con vainilla y chocolate que requiere un reposo de cuatro horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La receta anterior es sugerencia de la creadora de contenido de recetas Jess Carter y aquí puedes ver el paso a paso de manera gráfica para un mejor resultado.

Un tutorial culinario muestra el proceso paso a paso para preparar avena trasnochada de vainilla y chocolate. En las imágenes se observa la incorporación de ingredientes como avena, esencia de vainilla, sirope o miel, y chispas de chocolate dentro de un recipiente de vidrio. Tras mezclar los componentes con un batidor manual, la preparación se distribuye en tres vasos individuales y se decora con chispas de chocolate. (@JessCarter)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 3 porciones, equivalentes a 3 desayunos individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción:

Calorías: aproximadamente 380 kcal.

Proteínas: 15-18 g.

Hidratos de carbono: 50-55 g.

Grasas: 14-17 g.

Fibra: 9-11 g.

Azúcares: 15-20 g, según el chocolate, el yogur y el endulzante utilizados.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conserva la avena en la nevera, dentro de recipientes herméticos, durante un máximo de 3 días.

Reparte las porciones justo después de preparar la mezcla. Añade la fruta, los frutos secos o los toppings en el momento de servir para conservar mejor su textura.

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