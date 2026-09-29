México

Fuerza Regida en vivo desde el Palacio De los Deportes: costos de los paquetes VIP

La agrupación se presentará en la Ciudad de México y esto te vas gastar si quieres foto con los integrantes

Fuerza Regida dará dos shows en la CDMX. REUTERS/Mario Anzuoni
Fuerza Regida dará dos shows en la CDMX. REUTERS/Mario Anzuoni
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Fuerza Regida anuncia cuatro paquetes VIP para sus dos conciertos en el Palacio de los Deportes, programados para el miércoles 3 y el viernes 5 de febrero de 2027, con precios que van de los $8,289.50 a los $23,028 pesos.

La gira, bautizada This Is Our Dream Tour, marca el regreso de la agrupación liderada por JOP a uno de los recintos más importantes de la capital.

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El paquete 111Xpantia cuesta $23,028 e incluye lounge VIP previo al show

Fuerza Regida es el único mexicano en conquistar las listas globales de Spotify Wrapped 2025
Fuerza Regida conquista las listas globales de Spotify Wrapped 2025. (Infobae México)

El paquete más alto, llamado 111Xpantia VIP Package, tiene un costo de $23,028 y está disponible únicamente para 100 fans. Incluye un boleto premium reservado en las primeras filas de la sección BU, la más cercana al escenario dentro del esquema VIP.

Este nivel ofrece una invitación al lounge VIP previo al show, que contempla snacks ligeros, dos bebidas, un DJ que toca éxitos de la agrupación, karaoke, juegos y acceso a un photobooth. También incluye la oportunidad de una foto grupal con integrantes seleccionados de Fuerza Regida, aunque la organización aclara que JOP no participa en esta dinámica y que las fotos se toman en grupos de cinco personas.

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El paquete suma gafete y lanyard VIP oficiales, un artículo de regalo de diseño especial exclusivo para compradores VIP, la posibilidad de adquirir mercancía antes de la apertura al público general, una foto frente al fondo VIP y registro exclusivo con personal asignado dentro del inmueble.

El paquete Mejalo tiene un precio de $19,494 con voucher de bebida de bienvenida

Algunos paquetes incluyen foto con el grupo. REUTERS/Caroline Brehman
Algunos paquetes incluyen foto con el grupo. REUTERS/Caroline Brehman

El segundo nivel, Mejalo VIP Package, cuesta $19,494 y está limitado a 50 fans. Ofrece un boleto premium en las primeras filas de la sección BU, la misma zona prioritaria que el paquete anterior, pero sin el acceso al lounge previo.

Este paquete incluye también la oportunidad de una foto grupal con miembros seleccionados de la agrupación, bajo las mismas condiciones: grupos de cinco personas y sin la participación de JOP. Como diferencia frente al nivel superior, Mejalo entrega un voucher canjeable por una bebida de bienvenida en una barra específica dentro del recinto.

El resto de los beneficios coincide con el paquete 111Xpantia: gafete y lanyard VIP oficiales, artículo de regalo exclusivo, compra anticipada de mercancía, foto frente al fondo VIP y registro exclusivo con personal asignado.

TQM Oro cuesta $9,084.25 y otorga entrada anticipada a la sección Pista

Fuerza Regida fue atacada a balazos a semanas de la detención de dos de sus integrantes
Los integrantes de Fuerza Regida además de haber sufrido un ataque armado, también han sido detenidos en EEUU Foto: Getty Images

El tercer paquete, TQM Oro VIP Package, tiene un precio de $9,084.25 y también está disponible para 50 fans. A diferencia de los dos niveles anteriores, este paquete corresponde a un boleto de admisión general de pie, ubicado en la sección Pista.

El beneficio principal de este nivel es la entrada anticipada tanto al inmueble como a la sección Pista, lo que permite a los compradores ingresar minutos antes de la apertura de puertas generales para buscar una mejor ubicación dentro del área de pie.

TQM Oro conserva el gafete y lanyard VIP oficiales, el artículo de regalo de diseño especial, la oportunidad de comprar mercancía antes de la apertura al público general, la foto frente al fondo VIP y el registro exclusivo con personal VIP. No incluye lounge previo, foto grupal ni voucher de bebida.

TQM Plata es la opción más económica con un costo de $8,289.50

Shakira - Fuerza Regida
Shakira estrenó el video de la canción "El Jefe" junto a Fuerza Regida - crédito YouTube Shakira

El paquete de entrada, TQM Plata VIP Package, cuesta $8,289.50 y ofrece un boleto premium reservado en las mejores ubicaciones disponibles dentro de la sección B, un área asentada y no de pie, a diferencia del paquete TQM Oro.

Este nivel incluye gafete y lanyard VIP oficiales, un artículo de regalo de diseño especial exclusivo para compradores VIP y la oportunidad de adquirir mercancía antes de que se abra la venta al público general. También contempla una foto frente al fondo VIP y registro exclusivo con personal asignado en el inmueble.

A diferencia de los otros tres niveles, la información compartida para este paquete no especifica un límite de fans disponibles, lo que sugiere una oferta más amplia dentro de esta categoría.

Los cuatro paquetes comparten restricciones sobre entrega de beneficios y mercancía

En los cuatro niveles, la organización aclara que todos los gafetes, lanyards y artículos de regalo se entregan únicamente en el inmueble, el día del evento y en el horario asignado, sin entregas posteriores ni envíos a domicilio. La mercancía adicional que los compradores puedan adquirir de forma anticipada no está incluida dentro del costo del paquete.

Todos los beneficios operan sin la participación del talento, salvo la dinámica de foto grupal contemplada en los paquetes 111Xpantia y Mejalo, donde tampoco participa JOP. Los horarios específicos de cada beneficio, incluida la puerta de acceso, el horario de registro, la entrega de mercancía y la operación del lounge, se enviarán por correo electrónico al titular de la cuenta de Ticketmaster desde donde se realizó la compra, tres días antes de cada presentación.

La venta de boletos avanza en cuatro etapas antes de la Venta General del 2 de octubre

Fuerza Regida
Fuerza Regida

El calendario de ventas contempla distintas fases antes de que el público general pueda adquirir sus entradas. La Venta Beyond arrancó este 29 de septiembre a las 9:00 horas, seguida por la Preventa Priority, programada para este 30 de septiembre a la misma hora.

La Preventa Banamex inicia el 1 de octubre a las 11:00 horas, una de las etapas con mayor demanda entre los seguidores de la agrupación. La Venta General, dirigida a todo el público sin restricción de banco o membresía, comienza el 2 de octubre a las 11:00 horas a través de Ticketmaster, boletera oficial de ambas fechas.

Quienes compren con tarjeta de crédito Banamex pueden diferir el pago a 3 meses sin intereses, siempre que la compra supere los $3,000 pesos mexicanos, un beneficio aplicable tanto a los paquetes VIP como a los boletos de la venta general para las dos noches confirmadas en la Ciudad de México.

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