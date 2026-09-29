Maroon 5 en México: el setlist que la banda podría tocar en shows de CDMX y Monterrey

Adam Levine y compañía regresan a la capital y a Nuevo León. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Maroon 5 está por regresar a México como parte de su recorrido internacional de 2026, con dos presentaciones que llevarán a la agrupación estadounidense a escenarios de la Ciudad de México y Monterrey.

Adam Levine y compañía llegan con un repertorio construido a partir de distintas etapas de su trayectoria, desde los primeros éxitos que los colocaron en las listas internacionales hasta las canciones más recientes que se mantienen dentro de sus conciertos.

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¿Cuántas veces ha estado Maroon 5 en la CDMX?

El regreso de Maroon 5 a la Ciudad de México tendrá un componente especial porque la agrupación ya tiene una historia importante con el público capitalino.

Su primera presentación en la ciudad ocurrió en 2008, cuando se presentó en el Palacio de los Deportes. Cuatro años después, en 2012, volvió para ofrecer un concierto en la Arena Ciudad de México.

La agrupación regresó en 2016 para una de sus visitas más recordadas. Originalmente estaba programada una presentación para el 1 de marzo en el Foro Sol, pero la demanda provocó que se agregara una segunda fecha para el 29 de febrero.

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De esta manera, Maroon 5 ofreció dos conciertos consecutivos en la capital como parte de la gira V.

En 2020, la banda también tuvo un par de presentaciones en la Ciudad de México como parte de su actividad en el país.

Adam Levine, vocalista de la banda estadounidense Maroon 5, en una fotografía de archivo. EFE/Alberto Valdés

Esta visita se sumó a la serie de conciertos que el grupo ha realizado frente al público capitalino y precedió a su regreso de 2022, cuando volvió al Foro Sol el 30 de marzo de dicho año, nuevamente en el Foro Sol, donde la banda presentó un espectáculo de alrededor de 90 minutos.

Este sería el posible setlist de Maroon 5 en México

El repertorio más reciente de la banda ofrece una pista bastante clara de lo que podría escucharse tanto en CDMX como en Monterrey.

En su presentación de septiembre en Río de Janeiro, Maroon 5 interpretó un repertorio de 19 canciones, con una combinación de clásicos, éxitos de distintas etapas y algunos temas menos habituales.

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El posible setlist para México quedaría de la siguiente manera:

Harder to Breathe Lucky Strike This Love Stereo Hearts Animals One More Night Misery Sunday Morning Heavy — canción de PJ Morton Won’t Go Home Without You Memories She Will Be Loved Maps Love Somebody Don’t Wanna Know What Lovers Do Makes Me Wonder Girls Like You Moves Like Jagger Payphone Sugar

El repertorio reúne canciones de diferentes momentos de la carrera del grupo. Destacan piezas de Songs About Jane, junto con éxitos posteriores que tuvieron.

Además, la estructura reciente mantiene algunos elementos que podrían repetirse en México, como el arranque con “Harder to Breathe”, el cover de “Stereo Hearts” y un cierre de concierto encabezado por “Payphone” y “Sugar”.

Sin embargo, cualquier modificación de último momento solamente podrá confirmarse durante los shows.

Maroon 5 lead vocalist and guitarist Adam Levine performs during the first day of the iHeartRadio Music Festival at T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, U.S. September 19, 2025. REUTERS/Steve Marcus

¿Cuándo serán los conciertos de Maroon 5 en México?

La primera presentación será en la Ciudad de México el miércoles 30 de septiembre de 2026, en el Estadio Alfredo Harp Helú, con el concierto programado para comenzar a las 21:00 horas.

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Será la primera vez que se presenten ahí (Kirby Lee-USA TODAY Sports)

Después, la agrupación viajará a Monterrey para presentarse el sábado 3 de octubre, también a las 21:00 horas, en el recinto Estadio Borregos.

Así, México tendrá dos oportunidades para escuchar en vivo una selección de los mayores éxitos de Maroon 5, con un repertorio que, podría recuperar buena parte de las canciones que han acompañado a la banda durante distintas etapas de su carrera.

El setlist definitivo quedará sujeto a los cambios que Adam Levine y compañía realicen en cada una de las fechas. Para ambos shows, aún existen boletos a la venta