Morena rechaza señalamientos de EEUU contra Andy López Beltrán y Marina del Pilar: “No somos tapadera de nadie”

Ariadna Montiel afirmó que el partido no encubrirá a nadie, pero pidió que cualquier acusación siga las vías legales correspondientes.

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La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, sostuvo que corresponde a las autoridades mexicanas determinar si existen elementos para abrir investigaciones contra personas señaladas en reportes provenientes de Estados Unidos y afirmó que el partido no encubre a nadie.

Las declaraciones se produjeron luego de recientes publicaciones de The New York Times sobre Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, así como de las sanciones anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense contra Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

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Montiel señaló que Morena no puede asumir funciones de investigación, ni determinar la responsabilidad de una persona a partir de publicaciones periodísticas o señalamientos realizados desde otro país.

Ariadna Montiel pide que las autoridades determinen si hay delitos

La dirigente morenista explicó que las investigaciones deben realizarse mediante las instituciones mexicanas correspondientes, entre ellas la Fiscalía General de la República (FGR) y, cuando corresponda, el Poder Judicial.

Morena rechazó que señalamientos desde Estados Unidos definan su actuación política.

La presidenta nacional de Morena sostuvo que los partidos políticos no deben absolver ni culpar a personas involucradas en posibles investigaciones, ya que esa determinación corresponde a las autoridades competentes.

En ese sentido, afirmó que, si una autoridad extranjera cuenta con información relacionada con un ciudadano mexicano, deberá utilizar los mecanismos legales y de cooperación institucional correspondientes para hacerla llegar a las autoridades encargadas de investigar posibles delitos en México.

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Montiel también señaló que Morena permanecerá atento a la información que surja sobre ambos casos, aunque rechazó que las decisiones de organismos extranjeros determinen la actuación política del partido.

¿Qué señalamientos existen sobre Andy López Beltrán?

El caso de Andy López Beltrán surgió después de que The New York Times reportara que dos agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos analizan señalamientos que lo relacionan con presuntos vínculos con redes de contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal, y con el crimen organizado.

Andy López Beltrán no enfrenta una acusación formal en Estados Unidos, según el reporte citado. (Foto: IG: Andy López Beltrán)

Sin embargo, de acuerdo con la información publicada por el diario, no existe una investigación formal abierta en su contra en Estados Unidos ni enfrenta cargos criminales formales ante tribunales de ese país.

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El reporte también señaló que López Beltrán habría buscado establecer contacto con funcionarios estadounidenses mediante intermediarios durante este año, aunque esas gestiones no habrían derivado en conversaciones formales.

El caso se conoce semanas después de que fuera confirmada la revocación de su visa estadounidense en agosto de 2026. Las autoridades de Estados Unidos no han informado públicamente las razones específicas de esa medida.

La información difundida también hace referencia a expedientes de la FGR relacionados con decomisos de combustible y a declaraciones de un testigo colaborador.

Abogados de elementos de la Marina procesados por uno de esos casos señalaron que una referencia al “hijo del presidente” correspondía a López Beltrán.

Hasta ahora, el reporte citado establece que no existe una acusación formal en su contra en Estados Unidos.

El caso de Carlos Torres y las sanciones de Estados Unidos

En un caso distinto, la OFAC incluyó a Carlos Torres Torres en una lista de sanciones contra personas a las que las autoridades estadounidenses vinculan con redes relacionadas con la facción de Los Mayos, del Cártel de Sinaloa.

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El señalamiento del Departamento del Tesoro contra Carlos Torres, vinculado a Los Rusos del Cártel de Sinaloa, agudiza las preguntas sobre los nexos entre el poder institucional y las redes del narcotráfico en la frontera noroeste del país

El Departamento del Tesoro lo señaló como un presunto facilitador político que habría utilizado su influencia y recibido recursos para permitir operaciones ilícitas con impunidad en la región fronteriza de Baja California.

A raíz de la sanción estadounidense, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México procedió al bloqueo preventivo de sus cuentas bancarias.

Por su parte, Marina del Pilar Ávila y el Gobierno de Baja California emitieron un posicionamiento para deslindarse jurídicamente de la situación de Torres.

La mandataria destacó que ambos están legalmente divorciados y que el vínculo que mantienen actualmente está relacionado con el bienestar de su hijo.

Además, la gobernadora señaló que ella no aparece en las listas de sancionados por Estados Unidos y ordenó revisar si las empresas mencionadas en el señalamiento tuvieron contratos con la administración estatal.

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Marina del Pilar se deslindó de la situación de su exesposo y destacó que ambos están legalmente divorciados. (Facebook: Marina del Pilar)

Entre los elementos planteados sobre ambos casos se encuentran:

El reporte de The New York Times sobre los señalamientos contra Andy López Beltrán.

La precisión de que no existe una acusación formal en tribunales estadounidenses contra López Beltrán.

La revocación de su visa para ingresar a Estados Unidos en agosto de 2026.

La sanción de la OFAC contra Carlos Torres Torres .

El bloqueo preventivo de sus cuentas por parte de la UIF.

Morena rechaza que EU defina su actuación política

Frente a estos casos, Ariadna Montiel sostuvo que Morena no actuará con base únicamente en señalamientos provenientes del extranjero y que cualquier acusación deberá ser respaldada mediante los procedimientos legales correspondientes.

La dirigente reiteró que el movimiento político que encabeza no encubre a personas que pudieran estar involucradas en actividades delictivas, pero insistió en que la responsabilidad de determinar si existe un delito corresponde a las autoridades.

Ariadna Montiel rechazó que decisiones de autoridades extranjeras determinen la postura del partido. (Youtube | CEN Morena (imagen intervenida con Gemini para mejorar calidad))

“Nosotros no encubrimos a nadie y si alguien está involucrado en actividades delictivas, no es en nuestro movimiento en donde se va a amparar”, afirmó.

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Montiel también sostuvo que México es un país independiente y soberano, por lo que rechazó que desde el extranjero se pretenda definir el rumbo político nacional.

La dirigente agregó que Morena permanecerá atento a la información relacionada con los señalamientos, pero mantendrá su actuación conforme a las instituciones y las reglas mexicanas.

De esta manera, el partido fijó su postura frente a dos asuntos distintos: por un lado, los reportes estadounidenses que mencionan a López Beltrán sin que exista una acusación formal en su contra y, por otro, las sanciones de la OFAC contra Carlos Torres Torres, cuyo caso ya derivó en una medida financiera en México.

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