Capturan a 57 personas en Chiapas, 34 por el ataque armado en una cancha de futbol que dejó tres muertos en Tuxtla Gutiérrez

Ataque armado en cancha de la colonia Las Granjas de Tuxtla Gutiérrez. Crédito: especial

Guardar

Autoridades federales y estatales capturaron a 57 personas en distintas acciones realizadas en Chiapas entre el 18 y el 28 de septiembre, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). De ese total, 34 detenidos son vinculados con el ataque armado registrado en una cancha de futbol de la colonia Las Granjas, en Tuxtla Gutiérrez, hecho que dejó tres personas muertas y tres más heridas la noche del viernes 18 de septiembre.

En los operativos participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), la propia SSPC, la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas.

PUBLICIDAD

Como resultado de las acciones, en total se aseguraron nueve armas de fuego, ocho cargadores, 157 cartuchos, 5 mil 512 dosis de droga y 12 vehículos, de acuerdo con el reporte oficial.

El ataque en la cancha de futbol dejó tres muertos y un menor herido de bala en la cabeza

El ataque armado en la cancha de futbol de Las Granjas ocurrió la noche del viernes 18 de septiembre. Un grupo de personas se encontraba reunido en el espacio deportivo, ubicado en la zona norte-poniente de la capital chiapaneca, cuando hombres armados irrumpieron y comenzaron a disparar.

De acuerdo con reportes previos de Infobae México, los agresores llegaron a bordo de varias motocicletas y escaparon del sitio tras realizar las detonaciones. Los cuerpos de las tres víctimas fatales fueron levantados por personal del Servicio Médico Forense y trasladados a sus oficinas para realizar la necropsia de ley.

PUBLICIDAD

Ataque armado del pasado 18 de septiembre en cancha de futbol de la colonia Las Granjas. Crédito: especial

Entre los lesionados se encontraba un menor de edad, quien recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza y fue trasladado a un hospital. Un segundo herido presentó una lesión en la mano y rechazó ser trasladado a un nosocomio, mientras que un tercero sufrió una herida en el hombro y sí requirió atención médica.

Tras la agresión, más de 15 patrullas llegaron a los alrededores de la cancha, mientras agentes de la FGE y personal de Servicios Periciales procesaron la escena y realizaron el levantamiento de los cuerpos.

Entre los 34 detenidos hay autores materiales y un integrante con funciones de mando

Como resultado de las labores de investigación realizadas del 18 al 28 de septiembre, las autoridades detuvieron a 34 personas vinculadas con la agresión en Las Granjas. Entre ellas identificaron a autores materiales del ataque y a un integrante con funciones de mando dentro de la célula delictiva, según el comunicado de la SSPC.

PUBLICIDAD

El ataque ocurrió una semana después de que la presidenta Claudia Sheinbaum informara desde Tuxtla Gutiérrez una reducción de 64% en el promedio diario de homicidios dolosos en el estado. La comparación se hizo entre diciembre de 2024 y agosto de 2026, periodo en el que el promedio pasó de 2.5 a 0.9 víctimas diarias.

Caen 15 personas por ataque armado en Las Granjas, Chiapas; habría sido ordenado desde prisión. @FGEChiapas

La Fiscalía de Chiapas había anunciado previamente, el pasado 21 de septiembre, un avance de 15 detenidos por el ataque en Las Granjas. El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca identificó entonces a dos presuntos autores materiales: Jesús “N”, de 21 años, señalado como conductor de la motocicleta usada en el crimen, y un adolescente de 17 años acusado de haber disparado el arma.

PUBLICIDAD

También ubicó a dos presuntos autores intelectuales: José Luis “N”, alias “El Bebe”, líder de la célula que controla puntos de narcomenudeo en la zona norte-oriente de Tuxtla Gutiérrez, y Límberg “N”, alias “El Hueso”, quien purga una condena por homicidio calificado en el penal de Ocosingo y, de acuerdo con la Fiscalía, habría ordenado el ataque desde su reclusión.

El resto de los 15 detenidos en ese primer avance desempeñaba funciones de halconeo y encubrimiento. Con el nuevo reporte de la SSPC, que eleva a 34 el número de vinculados a este caso, se sumaron 19 personas más a la carpeta de investigación.

PUBLICIDAD

Llaven Abarca explicó que la agresión no tuvo un objetivo específico, sino que buscó generar temor entre la población y amedrentar a grupos rivales dedicados a la venta de droga.

Esto se sabe sobre las otras detenciones en la entidad

En Tuxtla Gutiérrez, las autoridades también detuvieron a José Edwin “N”, de nacionalidad salvadoreña, identificado como integrante activo de un grupo delictivo. El detenido era requerido por autoridades de El Salvador, donde contaba con una orden de aprehensión vigente, de acuerdo con el comunicado de la SSPC.

Detenido tras el despliegue de seguridad en Chiapas. Crédito: SSPC

En Tapachula, entre el 23 y el 28 de septiembre, se realizaron operativos interinstitucionales que dejaron 22 personas detenidas. En una de las acciones, las autoridades capturaron a dos personas con 104 paquetes de cocaína y un vehículo.

PUBLICIDAD

En la colonia El Paraíso, tras repeler una agresión de civiles armados, los elementos de seguridad detuvieron a cuatro personas y aseguraron tres armas largas, un arma corta, tres cargadores, cerca de tres kilos de marihuana, 80 dosis de droga y un vehículo. Durante estos hechos, un elemento de la Guardia Estatal Preventiva resultó lesionado y recibió atención médica.

En otros operativos realizados en el mismo municipio, las autoridades detuvieron a 16 personas más y aseguraron 166 dosis de droga, dos motocicletas, un vehículo y un arma corta de aire comprimido.

En Benemérito de las Américas, durante un operativo de reconocimiento e inspección, los efectivos localizaron un arma larga, cinco cargadores, 137 cartuchos y 4 mil 935 dosis de droga, además de tres vehículos.

PUBLICIDAD

Las 57 personas capturadas en el conjunto de las acciones quedaron a disposición de los agentes del Ministerio Público correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica e integrarán las carpetas de investigación de cada caso.