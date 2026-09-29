Quién fue Concepción Márquez, emblemática actriz fallecida de Maria la del Barrio nominada al Ariel

La Asociación Nacional de Actores informó la muerte de la actriz, cuya carrera incluyó rodajes mexicanos, personajes televisivos y una actividad escénica sostenida durante cuatro décadas. (Instagram/ @teatroinbal)

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Durante más de 40 años, Concepción Márquez transitó entre la intimidad de los escenarios, los foros de televisión y los rodajes de cine mexicano.

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó el fallecimiento de la intérprete este 28 de septiembre. Su trayectoria abarcó títulos de la televisión popular, películas como Cría puercos y una actividad sostenida en el teatro.

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La trayectoria de 40 años de Concpeción Márquez incluyó participaciones en telenovelas y series como María la del Barrio y Lo que callamos las mujeres. (RS)

Su partida dejó en primer plano una carrera que incluyó más de 50 montajes teatrales, una nominación al Premio Ariel y personajes en producciones como María la del Barrio, Lo que callamos las mujeres y Amanecer.

El gremio despidió las cuatro décadas de trayectoria de Concepción Márquez

El deceso de Márquez generó reacciones entre instituciones culturales y espacios escénicos que acompañaron distintos momentos de su carrera.

La ANDA comunicó el fallecimiento con un mensaje en el que destacó su recorrido en teatro , cine y televisión . El sindicato envió condolencias a familiares, amistades y compañeros de la intérprete.

La Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura ( INBAL ) recordó que la actriz participó en más de 50 puestas durante cuatro décadas de actividad profesional.

El Centro Cultural Helénico también se despidió de Concepción a través de sus redes sociales: “ Décadas de oficio hicieron de su trabajo una presencia entrañable para distintas generaciones”.

El Teatro La Capilla y El Aquelarre Teatro se sumaron a las muestras de pesar. Los mensajes reflejaron el vínculo que mantuvo con los escenarios, incluso después de consolidar participaciones en producciones televisivas.

Hasta ahora, no se ha informado públicamente la causa de muerte.

La Asociación Nacional de Actores confirmó el fallecimiento de Concepción Márquez, destacando que la intérprete participó en más de 50 puestas en escena. (X/ @andactores)

En mayo de 2025, durante una entrevista para el canal de YouTube Aprender a envejecer, la actriz habló sobre la muerte y sobre la forma en que imaginaba su despedida. En esa conversación pidió que se respetaran sus decisiones personales, entre ellas ser cremada y recibir flores blancas.

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Del empleo en el Inegi a una vida en los escenarios

Antes de dedicarse a la actuación, Márquez trabajó en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Su acercamiento al teatro comenzó tras conocer una convocatoria vinculada con una profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La actriz se presentó a la convocatoria y, un mes después, recibió una invitación para integrarse a nuevas puestas. Una de aquellas experiencias la llevó al Festival Cervantino .

Después tomó la decisión de dejar su empleo para concentrarse en su carrera artística: “Renuncié a mi sueldo más comisiones y fui la más feliz de haberlo hecho” , recordó en aquella entrevista.

En la misma charla explicó la relación que mantuvo con su oficio: “Amo mi trabajo, me da vida a mí actuar” . La frase definió una carrera desarrollada entre escenarios, rodajes y estudios de televisión.

Trabajó bajo la dirección de Angélica Rogel , Sebastián Sánchez , Diego del Río , Luis de Tavira y Ludwig Margules .

En 2020, integró el elenco de Desaparecer, obra de Pascal Rambert, junto a Arcelia Ramírez, Sofía Espinosa y Julieta Egurrola, en una puesta presentada en México.

MÉXICO, D.F., 25MARZO2014.- La puesta en escena de la obra de teatro AQUI Y AHORA dirigida por Hugo Arrevillaga Serrano, y con los actores Mariana Garza, Pablo Perroni, Concepción Márquez, Antón Araiza y Marco Antonio Silva, realizó un ensayo para medios en el Foro Lucerna. FOTO: ENRIQUE ORDÓÑEZ /CUARTOSCURO.COM

De esta menra, el teatro permaneció como una línea constante de su recorrido. Entre sus trabajos posteriores figuró Apuntes sobre el deterioro de mi madre, una de las obras más representativas de sus últimos años de actividad.

Cría puercos la llevó al Ariel y las telenovelas ampliaron su reconocimiento

En el cine, uno de los personajes más recordados de Concepción Márquez fue Esmeralda en Cría puercos. La película retrata a una mujer que enfrenta la soledad luego de la muerte de su esposo y la ausencia de su hijo.

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Su interpretación en esa cinta le otorgó una nominación al Ariel como mejor actriz , uno de los reconocimientos más destacados de su trayectoria cinematográfica.

Su filmografía también incluyó Domingo siete , La zona , El viaje de la Nonna , Cosas insignificantes , Redención , Amores modernos , ¡Qué despadre! y Emboscada .

En María la del Barrio interpretó a una vecina de Agripina , personaje encarnado por Carmen Salinas . Su aparición quedó ligada a una de las telenovelas mexicanas de mayor difusión.

También participó en Lo que callamos las mujeres, Senda prohibida, Cada quien su santo, Agua y aceite, Enamórate, Top Models, Machos, Contrato de amor y Dios Inc.. En Amanecer interpretó a Trinidad

La interpretación de Esmeralda en la película Cría puercos le valió a la actriz una nominación al Premio Ariel. (Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.)

Así, desde aquella convocatoria que la llevó a dejar el Inegi hasta sus últimos trabajos en televisión, Concepción Márquez sostuvo una sólida carrera sin alejarse del escenario.

Su partida deja personajes en la memoria de distintas generaciones y el recorrido de una actriz que convirtió el teatro, el cine y la televisión en su oficio durante más de 40 años.