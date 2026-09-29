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Canelo Álvarez confirma fecha y horario para pelear contra Christian Mbilli: terminan los rumores de una supuesta reprogramación

El peleador mexicano encabezará la cartelera de la pelea y buscará retomar su título de campeón del CMB

Confirman fecha y horario de la pelea Canelo Álvarez vs Christian Mbilli (IG/ @canelo)
Confirman fecha y horario de la pelea Canelo Álvarez vs Christian Mbilli (IG/ @canelo)
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Es un hecho, Saúl Canelo Álvarez regresará al ring el próximo sábado 31 de octubre ante Christian Mbilli. Y es que, luego de que se hablara de la posibilidad de que la pelea cambiaría de fecha y sede por los conflictos en Arabia Saudita por temas de seguridad, fue el propio Canelo quien confirmó en sus redes sociales que el combate sigue en pie, no habrá cambios en la cartelera de “México contra el Mundo”.

En su cuenta oficial de Instragram posteó que los boletos para la pelea ya están a la venta, y el magno evento se mantiene para realizarse en el Riyadh, Saudi Arabia. Por lo que descartó cualquier posibilidad y rumor sobre los supuestos cambios que se analizaban en torno al combate.

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Después de semanas de incertidumbre sobre lo que pasaría con el evento, el jeque Turki Alalshikh también confirmó la realización de la pelea entre Saúl Álvarez y el francocanadiense Christian Mbilli en Arabia Saudita, con el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en disputa.

“México vs El Mundo. Canelo Álvarez se enfrenta a Christian Mbilli, con una alineación repleta de estrellas del boxeo uniéndose a ellos en Riyadh Season”, publicó Turki Alalshikh.

Fecha y horario de la pelea de Canelo Álvarez

La pelea será transmitido a nivel mundial, al menos hasta ahora, de manera exclusiva por la plataforma de streaming DAZN. La pelea representará el regreso del mexicano después de que perdiera su condición de campeón indiscutido de las 168 libras frente a Terence Crawford, en septiembre de 2025.

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A diferencia de su enfrentamiento contra William Scull, Canelo Álvarez no tendrá esta vez un horario de “prime time” en Arabia Saudita. El mexicano decidió que el combate no se realizara durante la mañana local y optó por llevarlo a las 03:00 horas, tres horas antes del horario que tuvo su pelea ante el cubano.

Para México, esta decisión permitirá que el encuentro se vea a partir de las 18:00 horas. El horario le ofrecerá al boxeador una amplia audiencia televisiva y evitará que la pelea coincida con el partido entre América y Toluca, considerado el mejor encuentro del 31 de agosto.

***INFORMACIÓN EN DESARROLLO

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