México

La Corte ordena a Chihuahua incluir la injerencia extranjera como causa de nulidad de una elección

El Pleno valida también la anulación de comicios por delincuencia sistemática que determine el resultado

Una norma interna obliga a evaluar los riesgos y asegurar la protección del personal, con reemplazo preventivo de unidades
El Máximo Tribunal eliminó la pérdida automática de candidaturas por conductas ilícitas cometidas por terceros en Chihuahua. Crédito: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO
Guardar

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este martes 29 de septiembre que el Congreso de Chihuahua deberá armonizar su legislación con la Constitución federal en materia de nepotismo electoral e incluir la injerencia extranjera como causa de nulidad de una elección.

El Pleno de la SCJN también validó que los comicios puedan anularse cuando se acrediten hechos de delincuencia permanente o sistemática que hayan influido en el proceso electoral. Para ello, las conductas deben ser graves, dolosas y determinantes para el resultado.

PUBLICIDAD

La resolución de la SCJN correspondió a la acción de inconstitucionalidad 96/2026 y sus acumuladas 97, 99 y 103/2026, que cuestionaron modificaciones a la Constitución local, la Ley Electoral de Chihuahua y el Código Municipal incluidas en los decretos 557 y 558 de ese año.

Suprema Corte descarta castigos por delitos cometidos por terceros

El pleno del máximo tribunal federal estableció lineamientos más precisos para la transmisión de permisos
El máximo tribunal eliminó la pérdida automática de candidaturas por conductas ilícitas cometidas por terceros en Chihuahua. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La SCJN invalidó las disposiciones que permitían sancionar a personas aspirantes, precandidatas o candidatas por actos ilícitos cometidos por terceros. El criterio del tribunal estableció que nadie puede ser responsabilizado por conductas ajenas.

También anuló la pérdida automática del derecho a ser registrada como candidata o la cancelación de un registro. La autoridad electoral deberá revisar las circunstancias particulares de cada asunto para imponer una sanción proporcional. De acuerdo con un tuit de la SCJN.

PUBLICIDAD

La gobernadora Maru Campos había solicitado a las ministras y ministros mantener la reforma en su totalidad. En un mensaje difundido el pasado 29 de septiembre sostuvo que Chihuahua fue la primera entidad en incorporar a su legislación la nulidad electoral por intervención del crimen organizado, según Diario de Chihuahua.

Información en desarrollo

Temas Relacionados

SCJNChihuahuaMaru CamposDelincuencia OrganizadaInjerencias ExtranjerasÚltima horaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Morena rechaza señalamientos de EEUU contra Andy López Beltrán y Marina del Pilar: “No somos tapadera de nadie”

La dirigente nacional de Morena sostuvo que el partido no encubre a nadie, pero rechazó que acusaciones provenientes de Estados Unidos definan su actuación política

Morena rechaza señalamientos de EEUU contra Andy López Beltrán y Marina del Pilar: “No somos tapadera de nadie”

Capturan a 57 personas en Chiapas, 34 por el ataque armado en una cancha de futbol que dejó tres muertos en Tuxtla Gutiérrez

Corporaciones federales y estatales realizaron operativos entre el 18 y el 28 de septiembre, con los que también aseguraron más de 5 mil dosis de droga y nueve armas de fuego en distintos municipios chiapanecos

Capturan a 57 personas en Chiapas, 34 por el ataque armado en una cancha de futbol que dejó tres muertos en Tuxtla Gutiérrez

Mariachis entonan el himno de Estados Unidos previo al partido de la NFL Green Bay vs Atlanta

Lo mismo sucederá el lunes por la noche en el Soldier Field de los Osos de Chicago previo al su compromiso ante las Águilas de Filadelfia

Mariachis entonan el himno de Estados Unidos previo al partido de la NFL Green Bay vs Atlanta

Mariachis en la NFL: músicos mexicanos interpretaron el himno de EEUU previo al Chicago vs Filadelfia

El Mariachi Herencia de México tocó el himno de los Estados Unidos en Soldier Field, marcando un momento histórico en la Liga de Futbol Americano

Mariachis en la NFL: músicos mexicanos interpretaron el himno de EEUU previo al Chicago vs Filadelfia

Comediante de Televisa confirma que le regresó el cáncer tras 11 años: se someterá a una mastectomía

La comediante Bettyna Salazar, conocida como “Olga Sana”, lanzó un emotivo mensaje tras el regreso del cáncer de mama que había superado hace más de una década

Comediante de Televisa confirma que le regresó el cáncer tras 11 años: se someterá a una mastectomía
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de septiembre: EEUU sanciona a 21 personas ligadas al Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de septiembre: EEUU sanciona a 21 personas ligadas al Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa

Capturan a 57 personas en Chiapas, 34 por el ataque armado en una cancha de futbol que dejó tres muertos en Tuxtla Gutiérrez

Gobierno de baja California está corroído por el narco, según el vocero del Departamento de Estado de EEUU

Procesan a tres miembros de “Los Vallarta” por el asesinato, con machetes, de un hombre en Ecatepec

“El Mayito Flaco” nació en California e intentó cambiar su nombre en 2001 para ocultar sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, afirma EEUU

ENTRETENIMIENTO

Comediante de Televisa confirma que le regresó el cáncer tras 11 años: se someterá a una mastectomía

Comediante de Televisa confirma que le regresó el cáncer tras 11 años: se someterá a una mastectomía

Maribel Guardia denuncia a Imelda Tuñón por posible homicidio y suministro ilícito de fármacos a Julián Figueroa

Fuerza Regida en vivo desde el Palacio De los Deportes: costos de los paquetes VIP

Quién fue Concepción Márquez, emblemática actriz fallecida de Maria la del Barrio nominada al Ariel

Maroon 5 en México: el setlist que la banda podría tocar en shows de CDMX y Monterrey

DEPORTES

Gaby “La Bonita” Sánchez se baja de la Secretaría del Deporte para pelear por candidatura en Puebla

Gaby “La Bonita” Sánchez se baja de la Secretaría del Deporte para pelear por candidatura en Puebla

Mariachis entonan el himno de Estados Unidos previo al partido de la NFL Green Bay vs Atlanta

Mariachis en la NFL: músicos mexicanos interpretaron el himno de EEUU previo al Chicago vs Filadelfia

Canelo Álvarez confirma fecha y horario para pelear contra Christian Mbilli: terminan los rumores de una supuesta reprogramación

F1 gratis en México: Checo Pérez hará Show Run en Paseo de la Reforma el 28 de octubre