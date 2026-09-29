La Corte ordena a Chihuahua incluir la injerencia extranjera como causa de nulidad de una elección

El Máximo Tribunal eliminó la pérdida automática de candidaturas por conductas ilícitas cometidas por terceros en Chihuahua. Crédito: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este martes 29 de septiembre que el Congreso de Chihuahua deberá armonizar su legislación con la Constitución federal en materia de nepotismo electoral e incluir la injerencia extranjera como causa de nulidad de una elección.

El Pleno de la SCJN también validó que los comicios puedan anularse cuando se acrediten hechos de delincuencia permanente o sistemática que hayan influido en el proceso electoral. Para ello, las conductas deben ser graves, dolosas y determinantes para el resultado.

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La resolución de la SCJN correspondió a la acción de inconstitucionalidad 96/2026 y sus acumuladas 97, 99 y 103/2026, que cuestionaron modificaciones a la Constitución local, la Ley Electoral de Chihuahua y el Código Municipal incluidas en los decretos 557 y 558 de ese año.

Suprema Corte descarta castigos por delitos cometidos por terceros

El máximo tribunal eliminó la pérdida automática de candidaturas por conductas ilícitas cometidas por terceros en Chihuahua. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La SCJN invalidó las disposiciones que permitían sancionar a personas aspirantes, precandidatas o candidatas por actos ilícitos cometidos por terceros. El criterio del tribunal estableció que nadie puede ser responsabilizado por conductas ajenas.

También anuló la pérdida automática del derecho a ser registrada como candidata o la cancelación de un registro. La autoridad electoral deberá revisar las circunstancias particulares de cada asunto para imponer una sanción proporcional. De acuerdo con un tuit de la SCJN.

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La gobernadora Maru Campos había solicitado a las ministras y ministros mantener la reforma en su totalidad. En un mensaje difundido el pasado 29 de septiembre sostuvo que Chihuahua fue la primera entidad en incorporar a su legislación la nulidad electoral por intervención del crimen organizado, según Diario de Chihuahua.

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