Procesan a tres miembros de “Los Vallarta” luego de que asesinaran a un hombre con machetes en Ecatepec. FGJEM

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Un juez de control vinculó a proceso a Pablo Alberto “N”, Irving “N” y Fernando “N” por su probable responsabilidad en el homicidio de un hombre en Ecatepec, Estado de México. La decisión se tomó después de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentara los datos de prueba correspondientes.

Los tres detenidos pertenecerían a la célula delictiva autodenominada “Los Vallarta”, según informó la propia Fiscalía. Esta organización estaría vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su zona de influencia se concentra en el Valle de México.

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Cómo ocurrió el homicidio, según la Fiscalía

De acuerdo con el comunicado de la FGJEM, el 24 de agosto de este año Irving “N” se encontraba en un inmueble ubicado en la cerrada Emiliano Zapata, en la colonia Ejidos de Tulpetlac, Ecatepec. Poco después, Pablo Alberto “N”, Fernando “N” y la víctima llegaron al lugar a bordo de un vehículo blanco.

Al descender del auto, los investigados habrían obligado a la víctima a ingresar al inmueble. Pablo Alberto “N” y Fernando “N” portaban un machete cada uno y comenzaron a agredirla físicamente hasta causarle la muerte. Después, los tres abandonaron el cuerpo en diferentes calles del municipio.

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Procesan a tres miembros de “Los Vallarta” luego de que asesinaran a un hombre con machetes en Ecatepec (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al tener conocimiento de los hechos, el Agente del Ministerio Público inició las investigaciones que permitieron identificar a los probables responsables. Con esos elementos, solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión por el delito de homicidio.

Detención y situación judicial

La Fiscalía estatal cumplimentó las órdenes de aprehensión contra los tres hombres, quienes fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec. Ahí quedaron a disposición de una autoridad judicial.

Tras analizar los datos recabados por la Fiscalía, el juez determinó vincularlos a proceso. Como medida cautelar, impuso la prisión preventiva y otorgó dos meses para la investigación complementaria.

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La FGJEM señaló que a los detenidos se les debe considerar inocentes hasta que un juez determine lo contrario mediante una sentencia condenatoria.

Una ofensiva más amplia contra la célula

Además de los tres hombres vinculados a proceso, la Fiscalía mexiquense atribuye a “Los Vallarta” un total de 14 personas detenidas por su probable participación en distintos hechos delictivos.

La vinculación a proceso de Pablo Alberto “N”, Irving “N” y Fernando “N” no es un hecho aislado. La Fiscalía mexiquense reportó, el 9 de agosto de este año, la vinculación a proceso de otros cinco integrantes de la misma célula por el homicidio de un hombre en Tecámac, ocurrido el 23 de julio.

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Procesan a tres miembros de “Los Vallarta” luego de que asesinaran a un hombre con machetes en Ecatepec. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese caso involucró a Daniel “N”, alias “Padrino”; Melina Arely “N”; Esbeydi Areli “N”; Irvin Javier “N”, alias “Pocholo”; y Juan Manuel “N”, capturados el 27 de julio en dos operativos simultáneos con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Según la Fiscalía mexiquense, “Los Vallarta” acumula al menos cuatro homicidios documentados durante 2026 en Ecatepec, además de un caso en Tecámac.

Las investigaciones de la FGJEM señalan a Daniel “N”, alias “Padrino”, como líder de la célula, quien operaría presuntamente bajo las órdenes de Fernando “N”, conocido con los alias “El F1”, “El Negro” o “Lic. Vallarta”. Este último ya se encontraba detenido al momento de la captura del grupo de Tecámac.

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La Fiscalía también investiga los vínculos de la célula con grupos delictivos activos en Chalco, La Paz y Nezahualcóyotl.

Actividades atribuidas a la organización criminal

Según información de la Fiscalía, “Los Vallarta” estaría vinculada con una organización criminal con orígenes en Jalisco. El grupo se dedicaría principalmente a delitos de homicidio, venta y distribución de narcóticos, despojo y secuestro.

La célula tendría presencia en los municipios de La Paz, Ecatepec y Nezahualcóyotl, dentro del Valle de México. La FGJEM mantiene bajo investigación permanente a esta estructura y ha identificado a varios de sus integrantes como objetivos prioritarios.

La Fiscalía no reveló la identidad de la víctima del caso vinculado a proceso ni ofreció detalles adicionales sobre el móvil del ataque más allá de la presunta pertenencia de los agresores a esta célula delictiva.

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Con la vinculación a proceso de Pablo Alberto “N”, Irving “N” y Fernando “N”, la autoridad judicial abrió un periodo de dos meses para que el Ministerio Público integre la investigación complementaria antes de definir los siguientes pasos del proceso penal.