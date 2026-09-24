Sheinbaum defiende proceso interno de Morena pero evita opinar sobre posible ruptura con PT: “Que la alianza electoral la defina el partido”

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el proceso electoral interno de Morena rumbo a las elecciones 2027 y evitó hablar sobre una posible ruptura entre el Partido del Trabajo (PT) y Morena, luego de que surgieran inconformidades por los perfiles seleccionados para contender en los próximos comicios.
“No me voy a meter. La verdad, son temas de la alianza electoral que está haciendo Morena y, pues, que opine la presidenta de Morena y diputados, diputadas”, declaró la mandataria durante su conferencia de prensa “Mañanera del pueblo” de este jueves 24 de septiembre de 2026.
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