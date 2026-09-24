Sheinbaum defiende proceso interno de Morena pero evita opinar sobre posible ruptura con PT: “Que la alianza electoral la defina el partido”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

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La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el proceso electoral interno de Morena rumbo a las elecciones 2027 y evitó hablar sobre una posible ruptura entre el Partido del Trabajo (PT) y Morena, luego de que surgieran inconformidades por los perfiles seleccionados para contender en los próximos comicios.

“No me voy a meter. La verdad, son temas de la alianza electoral que está haciendo Morena y, pues, que opine la presidenta de Morena y diputados, diputadas”, declaró la mandataria durante su conferencia de prensa “Mañanera del pueblo” de este jueves 24 de septiembre de 2026.

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