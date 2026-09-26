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El truco del romero para alejar mosquitos y polillas de la casa

Esto dice la ciencia sobre el truco casero del romero para ahuyentar insectos del hogar

Infografía con ilustraciones de plantas de romero, difusores, armarios y recipientes, dividida en secciones explicativas con texto.
Usos y propiedades del romero para aromatizar y prevenir plagas en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El romero puede alejar mosquitos y polillas, pero su efecto depende de cómo se use y no reemplaza las medidas que eliminan una plaga instalada.

Las ramitas en un armario o una maceta junto a una ventana aportan aroma, aunque no ofrecen una barrera suficiente por sí solas.

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El aceite esencial de esta planta contiene compuestos volátiles, entre ellos cineol, alcanfor, limoneno, alfa-pineno y linalool.

En concentraciones altas y dentro de fórmulas específicas, esas sustancias pueden alterar el comportamiento de algunos insectos o afectar su desarrollo.

El romero puede servir como complemento para reducir molestias causadas por mosquitos y disuadir a polillas adultas en espacios cerrados.

El aceite esencial concentra los compuestos que actúan sobre los insectos

El romero, cuyo nombre científico actual se integra en el género Salvia, tiene una composición variable según el lugar de cultivo y el tipo de planta. Aun así, sus aceites contienen moléculas aromáticas que los insectos detectan con intensidad.

El perfil de pesticidas de la Universidad de Cornell recoge que algunos de esos componentes pueden interferir en sistemas nerviosos de insectos. También pueden afectar su conducta reproductiva o su capacidad de localizar fuentes de alimento.

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En pruebas de laboratorio con el gorgojo del frijol Callosobruchus maculatus, el aceite de romero aplicado por inhalación provocó la muerte de los adultos a concentraciones determinadas. El ensayo también registró una reducción de la puesta de huevos y de la aparición de nuevos ejemplares.

Ese resultado muestra una acción insecticida en condiciones controladas, sobre una especie asociada a productos almacenados. No implica que una rama fresca de romero produzca el mismo efecto dentro de una cocina, una despensa o un armario.

La diferencia está en la dosis. El aceite esencial es una sustancia concentrada, mientras que una planta viva libera su aroma de forma gradual y en cantidades que se dispersan con rapidez.

Frasco de vidrio ámbar con cuentagotas y etiqueta de aceite esencial de romero, acompañado de una rama fresca sobre una mesa de madera.
El aceite de romero aplicado por inhalación provocó la muerte de los adultos a concentraciones determinadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una maceta de romero no crea una barrera contra los mosquitos

El principal límite del truco casero aparece al trasladar los resultados de laboratorio al jardín, la terraza o el interior de una vivienda. El olor de una maceta se diluye en el aire, sobre todo si hay corrientes o viento.

El Servicio de Extensión de la Universidad de Clemson revisó estudios sobre plantas aromáticas y concluyó que no hay pruebas de que las plantaciones ornamentales repelan mosquitos de manera medible en situaciones cotidianas.

La revisión señaló que los experimentos analizados utilizaron aceites aplicados sobre la piel, ropa o superficies, o bien sistemas de difusión controlada. Ninguno demostró que rodear un patio con romero, lavanda o citronela impida las picaduras.

La distancia también importa. Una concentración que puede resultar molesta para un mosquito dentro de una cámara experimental cae rápidamente en un espacio abierto. Por eso, una maceta puede perfumar una zona reducida sin alterar de forma apreciable la presencia de insectos.

El romero cultivado en casa conserva valor ornamental y culinario. También puede formar parte de soluciones aromáticas, pero no conviene confiar en él como protección frente a una alta exposición a mosquitos.

Las formulaciones concentradas lograron resultados variables frente a Aedes

Los estudios sobre Aedes aegypti muestran que el romero tiene actividad, aunque su rendimiento cambia según la concentración y el vehículo utilizado. Esta especie es relevante porque puede transmitir dengue, Zika, chikunguña y fiebre amarilla.

Una investigación que comparó 20 aceites esenciales en lociones al 10% ubicó al romero entre las opciones con protección completa más breve: menos de 20 minutos. En esa misma prueba, otras formulaciones con clavo, canela, geraniol y 2-undecanona superaron una hora.

Otros ensayos incluidos en la revisión mostraron un resultado distinto al elevar la concentración. Una preparación de romero al 20% logró varias horas de protección frente a Aedes aegypti, lo que confirma que no basta con el aroma vegetal para obtener un efecto comparable.

La Universidad de Cornell también incorporó datos sobre larvas de esa especie. El aceite mostró actividad contra los primeros estadios larvarios y redujo cerca de la mitad la puesta de huevos en determinados sitios tratados.

Esa acción no se mantuvo con la misma fuerza en etapas posteriores. Tampoco permite recomendar el romero como solución doméstica para el agua estancada, donde la medida más segura consiste en eliminar o vaciar los recipientes que permiten la reproducción de mosquitos.

Un gel con una concentración del 24% de aceite esencial de romero alcanzó una protección superior al 90% durante cuatro horas en otro ensayo. Se trata de una formulación preparada, no de hojas frotadas sobre la piel ni de un preparado casero sin dosis definida.

Una maceta con romero y una bolsa de tela sobre una mesa de madera junto a una ventana abierta con mosquitos y una polilla volando.
Las ramitas en un armario o una maceta junto a una ventana aportan aroma, aunque no ofrecen una barrera suficiente por sí solas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El romero no sustituye los repelentes recomendados para prevenir enfermedades

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, conocidos como CDC, recomiendan repelentes registrados ante la Agencia de Protección Ambiental. Entre sus ingredientes activos figuran DEET, picaridina, IR3535, aceite de eucalipto limón o PMD y 2-undecanona.

El organismo advierte que la eficacia de numerosos repelentes naturales no registrados no se conoce con el mismo grado de evaluación. Esa cautela cobra importancia cuando existe riesgo de enfermedades transmitidas por mosquitos.

El aceite de romero puede sumar una protección parcial en situaciones de baja exposición, como una reunión breve al aire libre. Para ese uso, las velas o difusores con mezclas aromáticas pueden disminuir los aterrizajes cerca de una zona determinada.

Una investigación sobre velas con romero y patchouli encontró que las fórmulas evaluadas resultaron eficaces contra Aedes aegypti en un entorno controlado. La combinación con 10% de cada aceite fue la que obtuvo el mayor efecto en ese estudio.

Quemar ramitas de romero también libera compuestos aromáticos a través del humo. Esta práctica puede volver menos atractivo un espacio pequeño para mosquitos y otros insectos voladores, aunque el efecto será parcial y temporal.

El humo puede irritar las vías respiratorias. Las personas con asma, alergias o sensibilidad a los olores intensos deberían evitar esa alternativa, que además requiere un recipiente resistente al fuego y supervisión constante.

Las polillas adultas evitan aromas, pero las larvas son las que dañan la ropa

El romero tiene un papel más limitado frente a polillas. El aroma puede disuadir a los adultos en cajones, armarios o bolsas cerradas, pero no elimina huevos ni larvas que ya se encuentran dentro de las prendas.

Las larvas de las polillas de la ropa se alimentan de fibras animales como lana, seda y cachemira. Las polillas de despensa, en cambio, se desarrollan en cereales, harinas, frutos secos y otros alimentos secos.

La guía técnica Spain Pest Guide subraya que los insectos adultos visibles no son el problema principal. El daño ocurre cuando las larvas permanecen ocultas entre tejidos, grietas o paquetes de alimentos.

Por esa razón, colocar romero en un armario afectado no resuelve una infestación. El olor puede reducir la probabilidad de nuevas puestas, pero no detiene la alimentación de larvas que ya están presentes.

Los saquitos con romero seco, lavanda, cedro o menta funcionan como repelentes suaves. Su potencia disminuye a medida que el perfume se desvanece, por lo que deben renovarse de forma periódica.

La información disponible sobre estos métodos se apoya en la tradición doméstica y en la actividad general de los aceites esenciales. Faltan pruebas cuantitativas sólidas que demuestren una protección completa de prendas valiosas solo mediante estos aromas.

Huevos, larvas, pupas y polillas adultas sobre un tejido de lana gris con agujeros, dentro de un cajón de madera.
El romero tiene un papel más limitado frente a polillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza y el almacenamiento hermético son la defensa principal contra polillas

Ante polillas de la ropa, el primer paso es vaciar el armario y revisar cada prenda susceptible. El lavado con agua caliente, la limpieza en seco o la aplicación de frío pueden ayudar a eliminar los estadios presentes, según el tipo de tejido.

Después conviene aspirar baldas, esquinas, grietas y agujeros de tornillos. La limpieza elimina restos donde pueden permanecer huevos o larvas, que no desaparecen por añadir una planta aromática.

Las trampas de feromonas permiten detectar la actividad de los machos adultos. No sustituyen la limpieza, pero sirven para vigilar si el problema persiste después del tratamiento.

En una despensa afectada, las recomendaciones pasan por desechar envases abiertos que puedan contener larvas, limpiar las superficies y guardar los alimentos secos en recipientes herméticos. El romero no debe utilizarse como sustituto de estas medidas.

Una vez saneado el espacio, las ramas secas o los saquitos aromáticos pueden incorporarse como refuerzo.

Conviene ubicarlos dentro de soportes de tela o sobre piezas de madera, sin contacto directo con seda, cachemira u otras fibras delicadas si se emplea aceite esencial.

El truco del romero tiene una base real, pero sus límites son claros. Puede ayudar a crear un ambiente menos favorable para mosquitos y polillas adultas, aunque la protección efectiva exige combinarlo con higiene, eliminación de criaderos, almacenamiento seguro y productos evaluados cuando el riesgo sanitario lo requiere.

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