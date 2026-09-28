México

Morena presentará al resto de sus coordinadores estatales este 28 de septiembre

El partido dará a conocer a los posibles candidatos durante un acto encabezado por Ariadna Montiel y Citlalli Hernández

Dos mujeres de pie, una con blazer rojo y camisa blanca, otra con gafas y chaqueta estampada, delante de un muro blanco con texto rojo borroso
El acto incluye a coordinadores de entidades como San Luis Potosí, Tlaxcala, Nuevo León y Chihuahua. (Morena)
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Morena presentará a sus coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional este lunes 28 de septiembre, en un acto encabezado por Ariadna Montiel Reyes y Citlalli Hernández Mora en la CDMX.

La presentación de Morena incluirá a representantes de San Luis Potosí, Tlaxcala, Nuevo León, Nayarit, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua, según un comunicado del partido.

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El acceso para los medios comenzará a las 9:30 horas, exclusivamente por la entrada de la calle Filadelfia. Morena solicitó a los coordinadores que realicen su registro previo mediante un enlace.

Por su parte, el encuentro con medios iniciará a las 10:00 horas en el Salón Olmeca del Piso 2 del World Trade Center, ubicado en la colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, con código postal 03810.

Nuevo León concentra la disputa más competida entre seis perfiles para la coordinación

Claudia Sheinbaum, Tatiana Clouthier, Xóchitl Gálvez
Tatiana Clouthier Carrillo sobresale por su proyección nacional frente a Clara Luz Flores, Waldo Fernández, Andrés Mijes, Judith Díaz y Felipe Cantú. Crédito: Cuartoscuro

La contienda más competida se ubica en Nuevo León, mientras San Luis Potosí es la entidad con menos claridad sobre los perfiles con mayor peso nacional.

En San Luis Potosí, el PVEM podría competir por separado con Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo. Entre los nombres registrados por Morena y sus aliados aparecen Gerardo Sánchez Zumaya, empresario registrado por el PT; Carlos Arreola, diputado local con licencia; Aid Ávila y Ana Dora Cabrera.

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Por su parte, en Nuevo León figuran la exsecretaria de Economía federal Tatiana Clouthier Carrillo, Clara Luz Flores, Waldo Fernández y Andrés Mijes, alcalde con licencia de Escobedo.

También aparecen Judith Díaz, senadora con licencia, y Felipe Cantú, exalcalde de Monterrey; Clouthier concentra la mayor proyección nacional, mientras los demás perfiles destacan por su trayectoria local, legislativa o municipal.

Contienda de Chihuahua reúne a Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar

Mujer sonriendo con blusa de mezclilla y pantalón oscuro, manos abiertas hacia adelante, con fondo blanco y texto rojo parcial que dice "ENSA DE BERANÍA"
La senadora con licencia tiene reconocimiento fuera de la entidad. (@AndreaChavezTre)

Para Chihuahua suenan la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño, identificada como el perfil más visible a nivel nacional, y Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con licencia de Ciudad Juárez, quien mantiene fuerza en el norte del estado y en mediciones anteriores.

En Tlaxcala, Ana Lilia Rivera, senadora con licencia, aparece como favorita en varias mediciones previas. Su principal contendiente es Alfonso Sánchez García, alcalde con licencia de la capital tlaxcalteca.

Nayarit reúne a Geraldine Ponce, alcaldesa con licencia de Tepic; Miguel Pável Jarero, senador con licencia, y Héctor Santana, alcalde con licencia de Bahía de Banderas, una zona turística clave.

En Sonora se mencionan la senadora con licencia Lorenia Valles, la exalcaldesa de Hermosillo Célida López y Javier Lamarque, alcalde con licencia de Cajeme, además de María Dolores del Río y Omar del Valle, ambos del PVEM.

Baja California Sur concentra los nombres de Milena Quiroga, alcaldesa con licencia de La Paz; Christian Agúndez, alcalde con licencia de Los Cabos, y Manuel Cota, diputado federal con licencia e hijo de Leonel Cota.

Dirigencia de Morena designa a 10 coordinadores estatales rumbo a las 17 gubernaturas de 2027

La relación incluye senadoras con licencia, exalcaldes y antiguos funcionarios federales. (Captura de pantalla)
La relación incluye senadoras con licencia, exalcaldes y antiguos funcionarios federales. (Captura de pantalla)

Morena designó a 10 coordinadores estatales rumbo a las 17 gubernaturas que estarán en disputa en las elecciones de 2027. El partido prevé definir a sus abanderados mediante encuestas internas y concluir el proceso en diciembre de 2026.

Entre las personas seleccionadas hay senadoras con licencia, exalcaldes y exfuncionarios federales. Imelda Castro ocupa la coordinación en Sinaloa; Beatriz Mojica Morga, en Guerrero; Nora Ruvalcaba, en Aguascalientes; Verónica Díaz Robles, en Zacatecas; y Julieta Ramírez Padilla, en Baja California.

Las designaciones más recientes corresponden a Eugenio “Gino” Segura en Quintana Roo, Díaz Robles en Zacatecas y Ramírez Padilla en Baja California. Segura y Díaz Robles son senadores con licencia; ambos cuentan con el respaldo de Morena y el Partido Verde, aunque el PT no se sumó en Zacatecas.

La lista también incluye a Pablo Gutiérrez Lazarus en Campeche y Rosa María “Rosi” Bayardo Cabrera en Colima, anunciados el pasado 25 de agosto. Castro y Santiago Nieto quedan definidos en Sinaloa y Querétaro a finales de ese mes, mientras Mojica y Carlos Torres Piña fueron anunciados el 14 de septiembre para Guerrero y Michoacán.

Gutiérrez Lazarus fue alcalde de Ciudad del Carmen; Bayardo Cabrera fue alcaldesa de Manzanillo; Nieto encabezó la UIF y el IMPI, y Torres Piña fue fiscal general de Michoacán.

Ariadna Montiel confía en un triunfo de la Cuarta Transformación durante las elecciones de 2027

La dirigente de Morena sostuvo que el respaldo popular permitirá a ese movimiento ganar los próximos comicios, pese a las diferencias expresadas por su aliado político. Crédito: X/ @A_MontielR
La dirigente de Morena sostuvo que el respaldo popular permitirá a ese movimiento ganar los próximos comicios, pese a las diferencias expresadas por su aliado político. Crédito: X/ @A_MontielR

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, confía en que la Cuarta Transformación obtendrá un triunfo en las elecciones de 2027 y sostuvo que el partido mantiene mesas de diálogo con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México para conservar su alianza rumbo a los próximos comicios.

Este 27 de septiembre, durante su traslado al Zócalo para el cierre de la gira de rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Montiel rechazó que exista una disputa con el PT por alguna entidad específica. También negó divisiones dentro de Morena.

“Estoy convencida de que, en general, la Cuarta Transformación va a lograr un triunfo importante en 2027, con —las elecciones— el apoyo del pueblo”, declaró al ser cuestionada sobre los riesgos electorales derivados de las diferencias con el partido aliado.

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