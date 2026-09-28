México

Huracán Polo: Sonora y Baja California Sur suspenden clases del 28 al 30 de septiembre en todos los niveles educativos

Las secretarías de Educación de ambas entidades acatan recomendaciones del Consejo Estatal de Protección Civil

La Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur canceló las actividades escolares y administrativas en los cinco municipios de la entidad. EFE/ David Guzmán
La Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur canceló las actividades escolares y administrativas en los cinco municipios de la entidad. EFE/ David Guzmán
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Las autoridades educativas de Sonora y Baja California Sur suspendieron las clases presenciales en escuelas públicas y particulares entre el 28 y el 30 de septiembre, ante las recomendaciones de Protección Civil y la prevención por los posibles efectos del huracán Polo, que deja dos menores muertos y tres personas desaparecidas en Jalisco.

En Sonora, la Secretaría de Educación y Cultura informó este 27 de septiembre que la suspensión comienza el lunes 28 en el turno vespertino de 25 municipios: Álamos, Arivechi, Bacanora, Bácum, Benito Juárez, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, La Colorada, Mazatán, Navojoa, Ónavas, Quiriego, Rosario, Sahuaripa, San Ignacio Río Muerto, San Javier, Soyopa, Suaqui Grande, Ures, Villa Pesqueira y Yécora.

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La dependencia señaló que el martes 29 no habrá actividades escolares presenciales en los 72 municipios de la entidad, en ambos turnos y para todos los niveles educativos. La interrupción continuará el miércoles 30 en todo el estado y para todos los niveles.

Sonora y Baja California Sur cancelan labores escolares por prevención

La Coordinación Estatal de Protección Civil en Sonora pidió a la ciudadanía informarse únicamente a través de los canales oficiales del gobierno estatal. REUTERS/Julio Parra
La Coordinación Estatal de Protección Civil en Sonora pidió a la ciudadanía informarse únicamente a través de los canales oficiales del gobierno estatal. REUTERS/Julio Parra

La medida en Sonora responde a una recomendación de la Coordinación Estatal de Protección Civil. La Secretaría pidió a la población atender únicamente las indicaciones que difundan las autoridades estatales por canales oficiales y evitar la circulación de información no verificada.

En Baja California Sur, la Secretaría de Educación Pública estatal suspendió labores escolares y administrativas el lunes 28 y martes 29 de septiembre. La disposición abarca escuelas públicas y privadas, además de todas las áreas de la dependencia en los cinco municipios sudcalifornianos.

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La SEP estatal indicó que el acuerdo fue emitido por instrucciones del Consejo Estatal de Protección Civil como medida preventiva ante los posibles efectos de Polo en la entidad. También solicitó a la comunidad mantenerse atenta a los comunicados oficiales.

Equipos de emergencia buscan a los padres de dos niños hallados sin vida en Jalisco

Personal de Protección Civil mantiene la búsqueda con drones y motos acuáticas de una turista de 24 años que ingresó al mar en Puerto Vallarta con bandera roja. REUTERS/Liberto Urena
Personal de Protección Civil mantiene la búsqueda con drones y motos acuáticas de una turista de 24 años que ingresó al mar en Puerto Vallarta con bandera roja. REUTERS/Liberto Urena

Mientras las autoridades educativas anunciaban las suspensiones, el huracán dejó daños en el occidente del país. Según EFE, los cuerpos de dos niños de tres y 12 años fueron localizados en la comunidad de La Cuesta, municipio de Talpa de Allende, Jalisco, luego de que una creciente súbita arrastró la vivienda donde se encontraba una familia de cuatro integrantes.

Los menores, integrantes de la misma familia que había sido reportada como desaparecida, fueron encontrados a aproximadamente 700 metros de la casa. Los equipos de emergencia mantienen la búsqueda de sus padres aguas abajo del cauce con apoyo de los helicópteros Fénix y Black Hawk del Gobierno de Jalisco.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, explicó el hecho: “Las fuertes lluvias derivadas del huracán Polo ocasionaron, lamentablemente, que una vivienda, con cuatro integrantes de una familia dentro, fuera arrastrada arroyo abajo en la comunidad de La Cuesta, en el municipio de Talpa.

Las precipitaciones ocasionaron deslaves y derrumbes en diversos tramos de la carretera estatal 555 que conecta a Talpa de Allende con Tomatlán. REUTERS/Dante Alfaro
Las precipitaciones ocasionaron deslaves y derrumbes en diversos tramos de la carretera estatal 555 que conecta a Talpa de Allende con Tomatlán. REUTERS/Dante Alfaro

La tercera persona desaparecida es una turista de 24 años originaria de San Luis Potosí que ingresó al mar el sábado en Puerto Vallarta y no pudo salir debido al fuerte oleaje. La playa tenía bandera roja, señal preventiva que prohíbe el nado.

Personal de Protección Civil la busca con motos acuáticas y drones. La agencia indicó que también hay brigadas de Protección Civil y Bomberos que recorren a pie las zonas afectadas en Talpa de Allende.

Las lluvias del sábado 26 de septiembre por la noche ocasionaron derrumbes y deslaves en distintos tramos de la carretera estatal 555, que conecta Talpa de Allende con Tomatlán.

Autoridades estatales advirtieron además sobre la formación de la depresión tropical Dieciocho-E, que se desplaza hacia el oeste-noroeste y podría intensificarse rápidamente al aproximarse a las costas de Jalisco. Su evolución favorecería más lluvias, oleaje elevado y rachas de viento fuertes en la zona costera.

Huracán Polo baja a categoría 4 y avanza al noroeste

El sistema se localizaba este sábado 26 de septiembre a 585 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas. REUTERS/Julio Parra
El sistema se localizaba este sábado 26 de septiembre a 585 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas. REUTERS/Julio Parra

El huracán Polo bajó a categoría 4 el pasado 26 de septiembre y avanza hacia el noroeste sobre el océano Pacífico sin previsión de tocar tierra, aunque su circulación mantiene vigilancia por vientos de huracán y genera chubascos, rachas de viento y oleaje elevado en el sur de Baja California Sur.

A las 09:00 horas del 26 de septiembre, el centro del ciclón se localizaba a 585 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas. La vigilancia abarca desde Punta Eugenia hasta Santa Fe, sobre el litoral occidental de la entidad.

El principal efecto de lluvia asociado directamente con Polo son intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en el sur de Baja California Sur durante las siguientes 24 horas. El pronóstico no identifica lluvias intensas en otras entidades por la condición actual del sistema.

Baja California Sur enfrenta rachas de hasta 60 km/h y oleaje elevado

El litoral de la entidad registra rachas de viento de 40 a 60 km/h por el desplazamiento del fenómeno meteorológico. REUTERS/Julio Parra
El litoral de la entidad registra rachas de viento de 40 a 60 km/h por el desplazamiento del fenómeno meteorológico. REUTERS/Julio Parra

Las costas de Baja California Sur tendrán vientos sostenidos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h. Las condiciones pueden variar conforme el huracán cambie su distancia respecto de la península.

También se prevé oleaje de entre 2.5 y 3.5 metros. La elevación del mar representa riesgo para embarcaciones pequeñas, actividades de pesca y personas que permanezcan en playas, zonas rocosas o muelles.

El ciclón continuará sobre el Pacífico, al sur y oeste de la península de Baja California. Aunque el centro del fenómeno se aleje de tierra, el oleaje puede persistir en zonas cercanas al mar.

Las localidades costeras deben atender los avisos de Protección Civil y las restricciones que se determinen en puertos, playas y áreas de navegación. Las rachas y el comportamiento del mar pueden modificarse en lapsos cortos por el desplazamiento de Polo.

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