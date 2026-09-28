Gala Montes ofrece disculpas a Emiliano Aguilar tras arremeter contra él: “Me arrepiento mucho”

Gala Montes y Emiliano Aguilar - (Instagram)

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Gala Montes ofrece disculpas públicas a Emiliano Aguilar tras las fuertes declaraciones que hizo en su contra, en las que confirmó un romance con el rapero y lo acusó de no bañarse. La actriz se dijo arrepentida y expresó su disposición a un reencuentro personal para cerrar el conflicto.

El conflicto entre ambos se originó cuando el hijo de Pepe Aguilar negó en un video en sus redes sociales que sostuvo una relación con la actriz: “Ya no me estén diciendo nada de Gala, ya no me digan nada. Ella está muy en su rollo, yo estoy muy en mi rollo. No estamos juntos, no somos pareja”.

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Esa negativa provocó la reacción de Montes, quien en un live respondió: “Conste que yo estoy saliendo porque tú saliste a hablar. Emiliano y yo sí salimos, pero ¿qué crees? No se pudo, no se puede con él”.

El conflicto se originó en un viaje a Cartagena en junio de 2026

(Instagram)

El vínculo entre Gala Montes y el hijo mayor de Pepe Aguilar comenzó en junio de 2026 con un viaje juntos a Cartagena, Colombia, que generó especulaciones sobre un romance. La ruptura se produjo después, durante un viaje a Los Ángeles.

Tras ese viaje, la actriz buscó el apoyo de su expareja Icho Van y reconoció haberle sido infiel con Emiliano Aguilar. El episodio marcó el quiebre de la relación entre ambos.

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En un live, la actriz confirmó la infidelidad hacia su entonces novio: “Yo le puse el cuerno a mi novio con Emiliano, pero me arrepiento”.

Enseguida lanzó los comentarios que generaron mayor controversia sobre la higiene del cantante: “A mí tampoco me parece que no tengas dinero y no te digo nada, y que no te bañes y que huelas a mier**a”.

Gala Montes arremetió contra Emiliano Aguilar luego de que él negara que tuvieron una relación. (Capturas de pantalla)

Emiliano bloqueó a la actriz y ella respondió con acusaciones públicas

A mediados de septiembre, Emiliano Aguilar publicó videos para desmentir un noviazgo con la actriz y anunció que la había bloqueado en todas sus redes sociales para frenar las especulaciones. La medida llegó en medio de comentarios que lo vinculaban con la salud emocional de Gala tras su salida de La Casa de los Famosos 2026.

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La respuesta de la actriz llegó a través de transmisiones en vivo, en las que contradijo la versión del cantante. “Yo dejé todo por ti, Emiliano y yo salimos, pero no se pudo con él”, aseguró. En un video compartido en su cuenta de Instagram, arremetió contra Aguilar y afirmó que sí había existido un breve romance entre ellos.

Gala Montes le pide perdón a Emiliano Aguilar

A su llegada a la capital este 27 de septiembre, reporteros abordaron a Gala Montes, quien decidió disculparse públicamente. “Estaba enojada, siento mucho lo que dije”, declaró la actriz.

La actriz aseguró ser accionista de un exclusivo restaurante en la Ciudad de México. (Captura de pantalla )

“Me arrepiento mucho. Emiliano, discúlpame si estás viendo esto. Algún día lo haré en persona. Sé que este no es el lugar, pero me arrepiento de haber dicho eso, estaba muy enojada, me hiciste daño y es lo único que puedo decir”, agregó la actriz.

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Sobre las acusaciones específicas relacionadas con la higiene del cantante, Montes evitó profundizar. “No puedo hablar nada de eso. Siento mucho lo que dije. Estaba muy enojada”, respondió ante los periodistas que la captaron en el aeropuerto capitalino.

Emiliano guarda silencio ante las disculpas públicas

Hasta el momento, Emiliano Aguilar no ha respondido de manera pública a las disculpas de la actriz. Cuando reporteros hispanos en Estados Unidos le pidieron una reacción, el cantante prefirió guardar silencio, según un video compartido por la periodista Nelssie Carrillo este domingo 27 de septiembre.

Emiliano Aguilar - (Instagram)

Antes del conflicto, Gala Montes y Emiliano Aguilar trabajaban en una colaboración musical proyectada para el disco de ella, La hija de nadie. La actriz fue cuestionada sobre el futuro de ese proyecto tras el distanciamiento entre ambos.

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